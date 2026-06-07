Nemzeti Sportrádió

Marokkó és Norvégia nem bírt egymással, az olaszok tíz emberrel győzték le a görögöket

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.07. 23:13
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Martin Ödegaard (jobbra) egyenlített Marokkó ellen (Fotó: Getty Images)
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A két világbajnoki résztvevő, Marokkó és Norvégia 1–1-es döntetlent játszott egymással felkészülési mérkőzésen, Ecuador 3–0-ra nyert Guatemala ellen, míg a vb-ről lemaradó olaszok a szintén így járó görögöket győzték le emberhátrányban 1–0-ra vasárnap.

A Kréta szigetén található Iráklio volt a mérkőzés helyszíne, ahol Gianluigi Donnarummát leszámítva csak 22 éven aluli játékosok léptek pályára az olasz válogatottban, amely a 18. percben megszerezte a vezetést, Pio Esposito 13 méterről lőtt a bal alsóba. A második félidő elején nőhetett volna nagyobbra a különbség, de Luca Koleosho a lécre lőtt. Aztán a játékrész derekán megfogyatkoztak a vendégek, a debütáló Luca Reggiani gólhelyzetben visszahúzta Anasztasziosz Duvikaszt, amiért pirosat kapott. A hajrában egyre jobban nyomtak a görögök, és közel jártak az egyenlítéshez, amikor Hrisztosz Zafeirisz a bal kapufát találta el, de nyert a squadra azzurra a vb-ről lemaradók összecsapásán. 0–1

Marokkó és Norvégia a New Jersey állambeli Harrisonban mérkőzött meg egymással, a Sports Illustrated Stadionban, ahol a Real Madrid támadója, Brahim Díaz a 8. percben 13 méterről kilőtte a jobb alsót. Ezzel a góllal szerzett vezetést a vb-n majd a C-csoportban szereplő észak-afrikai válogatott, amely az első félidőben többször próbálkozott, mint ellenfele. A 29. percben le kellett cserélni a Manchester United védőjét, Nusszair Mazrauit, de azt még nem tudni, súlyos-e a sérülése. A második játékrészben mindkét csapat rengeteget cserélt – a marokkóiak a meccsen összeset tízet, a norvégok kilencet –, ezt követően egyenlítettek a skandinávok (akik a világbajnokságon az I jelű kvartettben kaptak helyet), az Arsenal középpályása, Martin Ödegaard kilenc méterről lőtt a kapu bal oldalába. 1–1

A tornán az E-csoport tagja, Ecuador magabiztos győzelmet aratott Guatemala felett. A 19. percben Jordy Caicedo tizenegyesből a bal alsóba gurított, majd a következő gólig a 73. percig kellett várni, ekkor Nilson Angulo fejelt a kapu jobb alsó sarkába. Hamar jött a harmadik találat is, Pervis Estupinán közel 40 méterről emelt az üres kapuba, miután a kifutó és tiszázni próbáló Nicholas Hagen rossz helyre rúgta a labdát. 3–0

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Görögország–Olaszország 0–1 (P. Esposito 18.)
Kiállítva: Reggiani (68., Olaszország)
Marokkó–Norvégia 1–1 (B. Díaz 8., ill. Ödegaard 75.)
Ecuador–Guatemala 3–0 (J. Caicedo 19. – 11-esből, Angulo 73., Estupinán 78.)

 

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