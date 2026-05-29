Messi a hatodik tornájára készül; hat Atlético Madrid-játékos a címvédő argentinok vb-keretében

B. A. P.
2026.05.29. 07:01
Lionel Messi hatodik világbajnokságán léphet pályára (Fotó: Getty Images)
Lionel Scaloni kihirdette az argentin labdarúgó-válogatott keretét a világbajnokságra. Lionel Messi a hatodik tornájára készül, három játékos kapott meghívót a Marseille-ből, míg az Atlético Madrid hat futballistával képviselteti magát.

Magyar idő szerint péntek hajnalban Lionel Scaloni kihirdette a világbajnoki címvédő argentin válogatott keretét. A 26 futballista között helyet kapott az Egyesült Államokban légióskodó Lionel Messi, aki eddig rekordnak számító 26 mérkőzést játszott a vb-ken. Az Inter Miami támadója – Cristiano Ronaldóval egyetemben – a szintén csúcsnak számító hatodik világbajnokságára készül.

Szintén bekerült a 2022-es tornán a legjobb kapusnak megválasztott Emiliano Martínez. Az Aston Villa kapuvédője mellett további négy játékos érkezik a Premier League-ből: Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Cristian Romero (Tottenham) és Lisandro Martínez (Manchester United). A keretbe hat játékost ad az Atlético Madrid: a kapus Juan Musso mellett a védelembe Nahuel Molina, míg a támadósorba Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada és Giuliano Simeone került be. Összesen 17 labdarúgó maradt meg a 2022-es vb-keretből. 

Hogy kik a jelentős kimaradók? Nos, nem a legnagyobb név, de a legmeglepőbb döntés Marcos Senesi mellőzése – remek idényt futott a Bournemouth 29 éves védője, akiért a Barcelona és a Tottenham is bejelentkezett. Kimaradt továbbá Franco Mastantouno (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea) és az El-döntőben a meccs emberének választott Emiliano Buendía (Aston Villa), de mindenképp említésre méltó a 2022-ben világbajnok Paulo Dybala (AS Roma) mellőzése is.

Az argentinok a torna előtt előbb Honduras, majd Izland ellen játszanak felkészülési mérkőzést. A Philadelphia Union ellen kisebb sérülést szenvedő Lionel Messinek 198 meccse van a válogatottban, és ha felépül, akkor már a világbajnokság előtt meglehet a 200. fellépése.

A címvédő a J-csoportban sorrendben Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik.

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
Védők: Cristian Romero (Tottenham – Anglia), Facundo Medina (Marseille – Franciaország), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille – Franciaország), Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)
Középpályások: Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), José Manuel López (Palmeiras – Brazília), Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), Nico Paz (Como – Olaszország), Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VB KERETEI

A 48 szövetségi kapitánynak június 1-jéig kell kijelölnie 26 fős keretét.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–AlgériaX–X
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–JordániaX–X
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–AusztriaX–X
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–AlgériaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–AusztriaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–ArgentínaX–X
J-CSOPORT


 

