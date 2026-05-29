Messi a hatodik tornájára készül; hat Atlético Madrid-játékos a címvédő argentinok vb-keretében
Magyar idő szerint péntek hajnalban Lionel Scaloni kihirdette a világbajnoki címvédő argentin válogatott keretét. A 26 futballista között helyet kapott az Egyesült Államokban légióskodó Lionel Messi, aki eddig rekordnak számító 26 mérkőzést játszott a vb-ken. Az Inter Miami támadója – Cristiano Ronaldóval egyetemben – a szintén csúcsnak számító hatodik világbajnokságára készül.
Szintén bekerült a 2022-es tornán a legjobb kapusnak megválasztott Emiliano Martínez. Az Aston Villa kapuvédője mellett további négy játékos érkezik a Premier League-ből: Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Cristian Romero (Tottenham) és Lisandro Martínez (Manchester United). A keretbe hat játékost ad az Atlético Madrid: a kapus Juan Musso mellett a védelembe Nahuel Molina, míg a támadósorba Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada és Giuliano Simeone került be. Összesen 17 labdarúgó maradt meg a 2022-es vb-keretből.
Hogy kik a jelentős kimaradók? Nos, nem a legnagyobb név, de a legmeglepőbb döntés Marcos Senesi mellőzése – remek idényt futott a Bournemouth 29 éves védője, akiért a Barcelona és a Tottenham is bejelentkezett. Kimaradt továbbá Franco Mastantouno (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea) és az El-döntőben a meccs emberének választott Emiliano Buendía (Aston Villa), de mindenképp említésre méltó a 2022-ben világbajnok Paulo Dybala (AS Roma) mellőzése is.
Az argentinok a torna előtt előbb Honduras, majd Izland ellen játszanak felkészülési mérkőzést. A Philadelphia Union ellen kisebb sérülést szenvedő Lionel Messinek 198 meccse van a válogatottban, és ha felépül, akkor már a világbajnokság előtt meglehet a 200. fellépése.
A címvédő a J-csoportban sorrendben Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik.
AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
Védők: Cristian Romero (Tottenham – Anglia), Facundo Medina (Marseille – Franciaország), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille – Franciaország), Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)
Középpályások: Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), José Manuel López (Palmeiras – Brazília), Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), Nico Paz (Como – Olaszország), Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|X–X
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|X–X
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|X–X
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
|X–X