„Nem akarom, hogy összeroppantson a nyomás” – Antonelli már 66 ponttal vezeti a bajnokságot

Andrea Kimi Antonelli nem hagyott kérdéseket Monacóban. A pole pozíciót érő „varázskör” után a káoszba fulladó versenyen sem hibázott, és egy pillanatra sem engedte ki kezéből az első helyet. Az olasz versenyző magabiztos rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul megfutotta a leggyorsabb kört is, így pályafutása harmadik mesterhármasát, sorozatban pedig az ötödik futamsikerét ünnepelhette.

A több biztonsági autós szakaszt, piros zászlós megszakítást, valamint két állórajtot is hozó futam megnyerésével az olasz versenyző 66 pontra növelte előnyét a vb-összetettben, vagyis már közel három futamgyőzelemnyi ponttal vezet, miközben George Russellt Lewis Hamilton váltotta a legközelebbi üldöző szerepében.

Ugyanis míg Antonelli minden idők legfiatalabb monacói futamgyőztese lett, Russell szinte teljesen megsemmisült a hercegségben. A brit az elrontott időmérő után a hatodik helyről indult, majd a versenyen büntetést büntetésre halmozott, és az utolsó előtti pozícióban szelte át a célvonalat, vagyis Kanada után Monacóban is pont nélkül maradt. Russell így visszaszorult a harmadik helyre a bajnoki pontversenyben, hat nagydíj után már 68 pontos hátrányban van Antonellivel szemben.

„Hihetetlen hétvége, hihetetlen verseny volt! Egy volt az olyan napok közül, amikor csodás tempónk volt, és minden magától jött. Fantasztikus érzés volt vezeti az autót, ami megadta a kellő magabiztosságot, hogy nyomjam, szóval rendkívül élveztem a mai napot. A munkát ugyanakkor még nem fejeztem be: még hosszú a szezon, továbbra is nyomnunk kell, és folyamatosan emelnünk kell a lécet. Az a cél, hogy továbbra is így teljesítsünk. A csapat elképesztő munkát végzett, hiszen fantasztikus autót adtak nekünk, és rengeteg támogatást is kapok tőlük, valamint a családomtól is. Ez nagyszerű időszak.”