Nemzeti Sportrádió

„Nem akarom, hogy összeroppantson a nyomás” – Antonelli már 66 ponttal vezeti a bajnokságot

H. L.H. L.
2026.06.07. 21:43
Antonelli stílusosan ünnepelt az első monacói győzelme után (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Monacói Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Mercedes
Andrea Kimi Antonelli magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Monacói Nagydíj versenyén, és sorozatban elért ötödik sikerének köszönhetően immár 66 ponttal vezeti az egyéni vb-összetettet. Az olasz versenyző a csapatát méltatta az újabb mesterhármas után, s bevallotta, nem annyira várta az újabb állórajtot, de utána az első kanyarban tudta, már nem fogja elveszteni az első helyet.

Andrea Kimi Antonelli nem hagyott kérdéseket Monacóban. A pole pozíciót érő „varázskör” után a káoszba fulladó versenyen sem hibázott, és egy pillanatra sem engedte ki kezéből az első helyet. Az olasz versenyző magabiztos rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul megfutotta a leggyorsabb kört is, így pályafutása harmadik mesterhármasát, sorozatban pedig az ötödik futamsikerét ünnepelhette.

A több biztonsági autós szakaszt, piros zászlós megszakítást, valamint két állórajtot is hozó futam megnyerésével az olasz versenyző 66 pontra növelte előnyét a vb-összetettben, vagyis már közel három futamgyőzelemnyi ponttal vezet, miközben George Russellt Lewis Hamilton váltotta a legközelebbi üldöző szerepében.

Ugyanis míg Antonelli minden idők legfiatalabb monacói futamgyőztese lett, Russell szinte teljesen megsemmisült a hercegségben. A brit az elrontott időmérő után a hatodik helyről indult, majd a versenyen büntetést büntetésre halmozott, és az utolsó előtti pozícióban szelte át a célvonalat, vagyis Kanada után Monacóban is pont nélkül maradt. Russell így visszaszorult a harmadik helyre a bajnoki pontversenyben, hat nagydíj után már 68 pontos hátrányban van Antonellivel szemben.

„Hihetetlen hétvége, hihetetlen verseny volt! Egy volt az olyan napok közül, amikor csodás tempónk volt, és minden magától jött. Fantasztikus érzés volt vezeti az autót, ami megadta a kellő magabiztosságot, hogy nyomjam, szóval rendkívül élveztem a mai napot. A munkát ugyanakkor még nem fejeztem be: még hosszú a szezon, továbbra is nyomnunk kell, és folyamatosan emelnünk kell a lécet. Az a cél, hogy továbbra is így teljesítsünk. A csapat elképesztő munkát végzett, hiszen fantasztikus autót adtak nekünk, és rengeteg támogatást is kapok tőlük, valamint a családomtól is. Ez nagyszerű időszak.”

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Antonelli bevallotta, nem annyira örült annak, hogy újabb állórajttal indították újra a futamot. „Őszintén szólva nem voltam túl lelkes az újraindítás miatt, nem igazán akartam újra rajthoz állni. De amikor jött az értesítés, összeszedtem magam, rendeztem a gondolataimat, újra összpontosítottam, megnéztem néhány adatot, és egyszerűen megpróbáltam ráhangolódni az újraindításra, valamint arra, hogy megfelelő hőmérsékletre hozzam a gumikat. Amint elrugaszkodtam, már az első kanyarban tudtam, hogy meglesz az első hely, és onnantól kezdve már csak élveztem az utolsó köröket.”

Antonelli tehát remek formában kezdte az európai szakaszt, és jelenleg olyan pontelőnnyel vezet, amiből korábban még senki sem vesztette el a bajnoki címet. Nem is szeretné, hogy a rá nehezedő nyomás összeroppantsa: „A csapattal elképesztő munkát végzünk. Azt gondolom, abban vagyunk igazán erősek, hogy jól hajtjuk végre a feladatokat, valamint nem ragadtatjuk el magunkat a pillanat hevében, hanem mindig arra koncentrálunk, hogy mi következik, és igyekeztünk a lehető legjobban kivitelezni.”

„A csapat különösen jó munkát végzett ezen a hétvégén is, elég jelentős változtatásokat hajtott végre a beállítások terén, ami még több önbizalmat adott nekem. Igyekszem a lehető legjobban kezelni a nyomást, mert nem akarom, hogy ugyanúgy összeroppantson, mint tavaly az európai szezonban.”

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.369 mp h. 
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
12.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
13.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
15.Sergio Pérez*mexikóiCadillac-Ferrari49.153 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2660
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Isack Hadjar1329
9. Liam Lawson526
10. Pierre Gasly626
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad313
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes118
4. Red Bull-Ford72
5. Alpine-Mercedes41
6. Racing Bulls-Ford39
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

verseny F1 Monacói Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Mercedes
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