„Nem akarom, hogy összeroppantson a nyomás” – Antonelli már 66 ponttal vezeti a bajnokságot
Andrea Kimi Antonelli nem hagyott kérdéseket Monacóban. A pole pozíciót érő „varázskör” után a káoszba fulladó versenyen sem hibázott, és egy pillanatra sem engedte ki kezéből az első helyet. Az olasz versenyző magabiztos rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul megfutotta a leggyorsabb kört is, így pályafutása harmadik mesterhármasát, sorozatban pedig az ötödik futamsikerét ünnepelhette.
A több biztonsági autós szakaszt, piros zászlós megszakítást, valamint két állórajtot is hozó futam megnyerésével az olasz versenyző 66 pontra növelte előnyét a vb-összetettben, vagyis már közel három futamgyőzelemnyi ponttal vezet, miközben George Russellt Lewis Hamilton váltotta a legközelebbi üldöző szerepében.
Ugyanis míg Antonelli minden idők legfiatalabb monacói futamgyőztese lett, Russell szinte teljesen megsemmisült a hercegségben. A brit az elrontott időmérő után a hatodik helyről indult, majd a versenyen büntetést büntetésre halmozott, és az utolsó előtti pozícióban szelte át a célvonalat, vagyis Kanada után Monacóban is pont nélkül maradt. Russell így visszaszorult a harmadik helyre a bajnoki pontversenyben, hat nagydíj után már 68 pontos hátrányban van Antonellivel szemben.
„Hihetetlen hétvége, hihetetlen verseny volt! Egy volt az olyan napok közül, amikor csodás tempónk volt, és minden magától jött. Fantasztikus érzés volt vezeti az autót, ami megadta a kellő magabiztosságot, hogy nyomjam, szóval rendkívül élveztem a mai napot. A munkát ugyanakkor még nem fejeztem be: még hosszú a szezon, továbbra is nyomnunk kell, és folyamatosan emelnünk kell a lécet. Az a cél, hogy továbbra is így teljesítsünk. A csapat elképesztő munkát végzett, hiszen fantasztikus autót adtak nekünk, és rengeteg támogatást is kapok tőlük, valamint a családomtól is. Ez nagyszerű időszak.”
Antonelli bevallotta, nem annyira örült annak, hogy újabb állórajttal indították újra a futamot. „Őszintén szólva nem voltam túl lelkes az újraindítás miatt, nem igazán akartam újra rajthoz állni. De amikor jött az értesítés, összeszedtem magam, rendeztem a gondolataimat, újra összpontosítottam, megnéztem néhány adatot, és egyszerűen megpróbáltam ráhangolódni az újraindításra, valamint arra, hogy megfelelő hőmérsékletre hozzam a gumikat. Amint elrugaszkodtam, már az első kanyarban tudtam, hogy meglesz az első hely, és onnantól kezdve már csak élveztem az utolsó köröket.”
Antonelli tehát remek formában kezdte az európai szakaszt, és jelenleg olyan pontelőnnyel vezet, amiből korábban még senki sem vesztette el a bajnoki címet. Nem is szeretné, hogy a rá nehezedő nyomás összeroppantsa: „A csapattal elképesztő munkát végzünk. Azt gondolom, abban vagyunk igazán erősek, hogy jól hajtjuk végre a feladatokat, valamint nem ragadtatjuk el magunkat a pillanat hevében, hanem mindig arra koncentrálunk, hogy mi következik, és igyekeztünk a lehető legjobban kivitelezni.”
„A csapat különösen jó munkát végzett ezen a hétvégén is, elég jelentős változtatásokat hajtott végre a beállítások terén, ami még több önbizalmat adott nekem. Igyekszem a lehető legjobban kezelni a nyomást, mert nem akarom, hogy ugyanúgy összeroppantson, mint tavaly az európai szezonban.”
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.369 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|12.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|15.
|Sergio Pérez*
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|49.153 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|60
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Isack Hadjar
|–
|1
|3
|29
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|26
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|6
|26
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00