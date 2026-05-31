A PSG-t öt, az Arsenalt három játékos képviseli a BL-idény álomcsapatában

Az egymás után második elsőségét megszerző Paris Saint-Germaint öt, míg az ezüstérmes Arsenalt három játékos képviseli a csapatban. A Bayern München kettő, míg az Atlético Madrid egy további futballistát ad az UEFA álomtizenegyébe.

Az európai szövetség az idény felfedezettjének a Real Madrid török fiatalját, Arda Gülert, míg az idény legjobbjának a PSG grúz karmesterét, Hvicsa Kvaracheliát választotta meg.

A BAJNOKOK LIGÁJA ÁLOMCSAPATA A 2025–2026-OS IDÉNYBEN

David Raya (Arsenal) – Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – Michael Olise (Bayern München), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain) – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern München)