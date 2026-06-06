Vasárnapi sportműsor: a Győr döntőt játszik a női kézilabda BL-ben

JÚNIUS 7., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

0.00: Brazília–Egyiptom

0.00: Venezuela–Törökország

2.00: Argentína–Honduras

2.00: Curacao–Aruba

18.30: Dánia–Ukrajna (Tv: Spíler2)

19.00: Koszovó–Andorra

20.45: Horvátország–Szlovénia (Tv: Spíler1)

21.00: Görögország–Olaszország (Tv: Spíler2)

21.00: Marokkó–Norvégia

22.00: Ecuador–Guatemala

Hétfő, 1.00: Kolumbia–Jordánia

NB III

RÁJÁTSZÁS A FELJUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

17.00: Monor SE–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

Döntő

19.00: Belgium–Olaszország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

17.15: Gyémánt Liga-verseny, Stockholm (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)

13.30: 3. futam (Tv: Match4)

15.30: 4. futam (Tv: Match4)

NASCAR Cup Series

21.00: FireKeepers Casino 400 (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Atlanta Braves–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

10.00: országos csapatbajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)

FALLABDA

Egyéni országos bajnokság, Budapest (City Squash Club, Marczibányi tér)

FORMULA–1

MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO

7.40: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)

9.20: Formula–2, főfutam, Monaco (Tv: M4 Sport)

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.30: PGA Tour, The Memorial Tournament, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

13.25: Tour Auvergne Rhone-Alpes, férfiak (Tv: Duna World, M4 Sport+)

15.15: Giro d’Italia, nők, 9. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

A 3. helyért

15.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Döntő

18.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

Női európai ifjúsági liga

A 3. helyért

9.00: Ferencvárosi TC–Győri ETO KC

Döntő

11.30: Debreceni Kézilabda Akadémia–CSM Bucuresti (román)

NÉMET BAJNOKSÁG

22.00: Füchse Berlin–Flensburg (Tv: Sport1, felv)

KOSÁRLABDA

3x3-as világbajnokság, Varsó

LÓVERSENY

14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

9.45: pilótaparádé (Tv: Arena4)

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖGBI

FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG

10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK

17.00: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+)

SZABADIDŐSPORT

9.00: 31. Aldi női futógála, Városliget

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, döntő, női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

11.00: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai)–Alekszandra Krunics, Anna Danyilina (szerb, kazah)

15.00: Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.)

TRIATLON

Szupersprint országos bajnokság, Ikrény, vegyes váltók

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda – heti összefoglaló

7.40: A vonalban Danyi Gábor

8.40: Florentino Pérez vagy Enrique Riquelme lesz a Real elnöke? Ki lehet a nagy igazolás Péreztől?

9.00: A stúdióban Bánki József

10.00: Best of

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Közvetítés a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzéséről. Riporter: Cseszregi Balázs, Jó András, szakértő: Marosán György. Beszámoló a női ifi BL döntőjéről

17.00: Beszélgetés a Formula–1-es Monacói Nagydíjról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszámoló a MotoGP Magyar Nagydíjról

18.00: Közvetítés a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjéről. Riporter: Cseszregi Balázs, Németh Kornél, szakértő: Marosán György

20.00: Elnököt választ a Real Madrid

21.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Regős László Pállal