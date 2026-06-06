Vasárnapi sportműsor: a Győr döntőt játszik a női kézilabda BL-ben
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
0.00: Brazília–Egyiptom
0.00: Venezuela–Törökország
2.00: Argentína–Honduras
2.00: Curacao–Aruba
18.30: Dánia–Ukrajna (Tv: Spíler2)
19.00: Koszovó–Andorra
20.45: Horvátország–Szlovénia (Tv: Spíler1)
21.00: Görögország–Olaszország (Tv: Spíler2)
21.00: Marokkó–Norvégia
22.00: Ecuador–Guatemala
Hétfő, 1.00: Kolumbia–Jordánia
NB III
RÁJÁTSZÁS A FELJUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
17.00: Monor SE–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
Döntő
19.00: Belgium–Olaszország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
17.15: Gyémánt Liga-verseny, Stockholm (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)
13.30: 3. futam (Tv: Match4)
15.30: 4. futam (Tv: Match4)
NASCAR Cup Series
21.00: FireKeepers Casino 400 (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Atlanta Braves–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
10.00: országos csapatbajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)
FALLABDA
Egyéni országos bajnokság, Budapest (City Squash Club, Marczibányi tér)
FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
7.40: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)
9.20: Formula–2, főfutam, Monaco (Tv: M4 Sport)
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.30: PGA Tour, The Memorial Tournament, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
13.25: Tour Auvergne Rhone-Alpes, férfiak (Tv: Duna World, M4 Sport+)
15.15: Giro d’Italia, nők, 9. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
A 3. helyért
15.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Döntő
18.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
Női európai ifjúsági liga
A 3. helyért
9.00: Ferencvárosi TC–Győri ETO KC
Döntő
11.30: Debreceni Kézilabda Akadémia–CSM Bucuresti (román)
NÉMET BAJNOKSÁG
22.00: Füchse Berlin–Flensburg (Tv: Sport1, felv)
KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
LÓVERSENY
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
9.45: pilótaparádé (Tv: Arena4)
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK
17.00: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+)
SZABADIDŐSPORT
9.00: 31. Aldi női futógála, Városliget
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, döntő, női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
11.00: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai)–Alekszandra Krunics, Anna Danyilina (szerb, kazah)
15.00: Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.)
TRIATLON
Szupersprint országos bajnokság, Ikrény, vegyes váltók
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda – heti összefoglaló
7.40: A vonalban Danyi Gábor
8.40: Florentino Pérez vagy Enrique Riquelme lesz a Real elnöke? Ki lehet a nagy igazolás Péreztől?
9.00: A stúdióban Bánki József
10.00: Best of
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Közvetítés a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzéséről. Riporter: Cseszregi Balázs, Jó András, szakértő: Marosán György. Beszámoló a női ifi BL döntőjéről
17.00: Beszélgetés a Formula–1-es Monacói Nagydíjról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszámoló a MotoGP Magyar Nagydíjról
18.00: Közvetítés a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjéről. Riporter: Cseszregi Balázs, Németh Kornél, szakértő: Marosán György
20.00: Elnököt választ a Real Madrid
21.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Regős László Pállal