Kézilabda: a Veszprém az U20-as, az FTC az U18-as fiúbajnok
Az U20-asoknál a Veszprém, az U18-asok között az FTC fiú kézilabdacsapata nyerte a korosztály bajnoki négyes döntőjét.
Az U20-as és az U18-as fiú kézilabda-bajnokság négyes döntőjének Dabas adott otthont.
Az U20-asok fináléjában a Veszprém Handball Academy érdemelte ki az első helyet, miután 44–29-re legyőzte a NEKA gárdáját.
A bronzért a PLER-Budapest az OTP Bank-Pick Szeged ellen nyert 32–23-ra.
Az U18-asoknál az FTC 37–26-os sikerrel szerezte meg az aranyérmet a PLER-Budapesttel szemben.
A bronzmeccsen aVeszprém Handball Academy a Széchenyi István Egyetem HT Éles együttesénél bizonyult jobbnak 34–29-re.
(Kiemelt kép forrása: Veszprém Handball Academy)
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