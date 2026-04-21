Legyőzte, ezzel megelőzte az Osasunát az Athletic Bilbao

2026.04.21. 21:00
Gorka Guruzeta gólja győzelmet ért az Athletic Bilbaónak (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 33. fordulójában az Athletic Bilbao odahaza egygólos győzelmet aratott az Osasuna ellen, míg a Mallorca 1–1-es döntetlent játszott a Valenciával.

Az Athletic Bilbao bő negyedóra után megszerezte a vezetést, ami végül a találkozó egyetlen gólját is jelentette. Nico Williams bolondított meg két védőt a bal oldalon, lövése kijött Sergio Herreráról, a kipattanót viszont Gorka Guruzeta passzolta a kapuba. Az első félidőben az Osasuna lövésig se jutott el, ellenben a második játékrészben a hazaiak szorultak be a kapujuk elé. Az Athletic csak 32 százalékos labdabirtoklással játszott és mindössze egyszer lőtt kapura. A vendégek hiába dolgoztak ki helyzeteket, és Ante Budimir hiába lőhetett büntetőt, a vendégcsapat nem tudott gólt szerezni, így a Bilbao 1–0-ra nyert, és megelőzte az Osasunát a tabellán.

A kiesés elől menekül a Mallorca és a Valencia is. A kevés eseményt hozó első félidő után a 49. percben Samu Costa szerzett vezetést a hazaiaknak, erre a játékrész közepén Umar Sadiq válaszolt a nem sokkal azelőtt beálló Javi Guerra passzából. Az 1–1-es döntetlen értelmében a Mallorca három, a Valencia négy pontra távolodott el a kiesést jelentő, 18. helyen álló Elchétől.

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1. – Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)
Később
21.30: Girona–Betis
21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdai mérkőzések
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Csütörtöki mérkőzések
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

31

26

1

4

84–30

+54 

79 

2. Real Madrid

31

22

4

5

65–29

+36 

70 

3. Villarreal

31

19

4

8

56–36

+20 

61 

4. Atlético Madrid

31

17

6

8

51–32

+19 

57 

5. Betis

31

11

13

7

45–38

+7 

46 

6. Celta Vigo

31

11

11

9

44–40

+4 

44 

7. Real Sociedad

31

11

9

11

49–48

+1 

42 

8. Getafe

31

12

5

14

27–32

–5 

41 

9. Athletic Bilbao

32

12

5

15

34–45

–11 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Espanyol

31

10

8

13

37–48

–11 

38 

12. Girona

31

9

11

11

33–45

–12 

38 

13. Valencia

32

9

9

14

35–47

–12 

36 

14. Mallorca

32

9

8

15

40–49

–9 

35 

15. Rayo Vallecano

31

8

11

12

29–38

–9 

35 

16. Sevilla

31

9

7

15

39–51

–12 

34 

17. Alaves

31

8

9

14

35–46

–11 

33 

18. Elche

31

7

11

13

39–47

–8 

32 

19. Levante

31

7

8

16

35–50

–15 

29 

20. Oviedo

31

6

9

16

24–48

–24 

27 

 

 

Legfrissebb hírek

Elmaradhat a forradalom a Real Madridnál, Arbeloa is folytathatja – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.17. 10:53

Kylian Mbappé: Számomra a Real Madridban futballozni Isten ajándéka

Spanyol labdarúgás
2026.04.14. 13:23

David Soria két tizenegyest is kivédett, mégis kikapott a Getafe a Levantétől

Spanyol labdarúgás
2026.04.13. 23:23

Bilbaóban nyert a Villarreal, s négy ponttal előzi meg az Atléticót a dobogón

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 23:09

Négy meccsen a harmadik győzelmét aratta az Oviedo, van még remény a bennmaradásra

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 20:30

„Barcelona a miénk!” – Yamal odaszúrt a városi riválisnak a derbi után

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 13:10

Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát

Spanyol labdarúgás
2026.04.11. 23:00

Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

Spanyol labdarúgás
2026.04.10. 23:03
Ezek is érdekelhetik