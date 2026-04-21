Legyőzte, ezzel megelőzte az Osasunát az Athletic Bilbao
Az Athletic Bilbao bő negyedóra után megszerezte a vezetést, ami végül a találkozó egyetlen gólját is jelentette. Nico Williams bolondított meg két védőt a bal oldalon, lövése kijött Sergio Herreráról, a kipattanót viszont Gorka Guruzeta passzolta a kapuba. Az első félidőben az Osasuna lövésig se jutott el, ellenben a második játékrészben a hazaiak szorultak be a kapujuk elé. Az Athletic csak 32 százalékos labdabirtoklással játszott és mindössze egyszer lőtt kapura. A vendégek hiába dolgoztak ki helyzeteket, és Ante Budimir hiába lőhetett büntetőt, a vendégcsapat nem tudott gólt szerezni, így a Bilbao 1–0-ra nyert, és megelőzte az Osasunát a tabellán.
A kiesés elől menekül a Mallorca és a Valencia is. A kevés eseményt hozó első félidő után a 49. percben Samu Costa szerzett vezetést a hazaiaknak, erre a játékrész közepén Umar Sadiq válaszolt a nem sokkal azelőtt beálló Javi Guerra passzából. Az 1–1-es döntetlen értelmében a Mallorca három, a Valencia négy pontra távolodott el a kiesést jelentő, 18. helyen álló Elchétől.
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1. – Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)
Később
21.30: Girona–Betis
21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdai mérkőzések
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Csütörtöki mérkőzések
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
31
26
1
4
84–30
+54
79
|2. Real Madrid
31
22
4
5
65–29
+36
70
|3. Villarreal
31
19
4
8
56–36
+20
61
|4. Atlético Madrid
31
17
6
8
51–32
+19
57
|5. Betis
31
11
13
7
45–38
+7
46
|6. Celta Vigo
31
11
11
9
44–40
+4
44
|7. Real Sociedad
31
11
9
11
49–48
+1
42
|8. Getafe
31
12
5
14
27–32
–5
41
|9. Athletic Bilbao
32
12
5
15
34–45
–11
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Espanyol
31
10
8
13
37–48
–11
38
|12. Girona
31
9
11
11
33–45
–12
38
|13. Valencia
32
9
9
14
35–47
–12
36
|14. Mallorca
32
9
8
15
40–49
–9
35
|15. Rayo Vallecano
31
8
11
12
29–38
–9
35
|16. Sevilla
31
9
7
15
39–51
–12
34
|17. Alaves
31
8
9
14
35–46
–11
33
|18. Elche
31
7
11
13
39–47
–8
32
|19. Levante
31
7
8
16
35–50
–15
29
|20. Oviedo
31
6
9
16
24–48
–24
27