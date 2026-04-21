Legyőzte, ezzel megelőzte az Osasunát az Athletic Bilbao

Az Athletic Bilbao bő negyedóra után megszerezte a vezetést, ami végül a találkozó egyetlen gólját is jelentette. Nico Williams bolondított meg két védőt a bal oldalon, lövése kijött Sergio Herreráról, a kipattanót viszont Gorka Guruzeta passzolta a kapuba. Az első félidőben az Osasuna lövésig se jutott el, ellenben a második játékrészben a hazaiak szorultak be a kapujuk elé. Az Athletic csak 32 százalékos labdabirtoklással játszott és mindössze egyszer lőtt kapura. A vendégek hiába dolgoztak ki helyzeteket, és Ante Budimir hiába lőhetett büntetőt, a vendégcsapat nem tudott gólt szerezni, így a Bilbao 1–0-ra nyert, és megelőzte az Osasunát a tabellán.

A kiesés elől menekül a Mallorca és a Valencia is. A kevés eseményt hozó első félidő után a 49. percben Samu Costa szerzett vezetést a hazaiaknak, erre a játékrész közepén Umar Sadiq válaszolt a nem sokkal azelőtt beálló Javi Guerra passzából. Az 1–1-es döntetlen értelmében a Mallorca három, a Valencia négy pontra távolodott el a kiesést jelentő, 18. helyen álló Elchétől.

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)

Kiállítva: Jauregizar (90+1. – Athletic Bilbao)

Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)

Később

21.30: Girona–Betis

21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerdai mérkőzések

19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

20.00: Real Sociedad–Getafe

21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Csütörtöki mérkőzések

19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)