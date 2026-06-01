A svédek sima legyőzésével hangolt Norvégia a vb-re

Hétfő este ismét bebizonyosodott, hogy komolyan számolni kell Norvégiával a hamarosan rajtoló világbajnokságon. A vb-selejtezők során Olaszországot oda-vissza (3–0 és 4–1) megverő válogatott az oslói Ullevaal Stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen könnyedén, 3–1-re intézte el a szintén vb-résztvevő svédeket.

Mindezt úgy, hogy a Manchester Cityben futballozó Erling Haaland, valamint a szombaton még Budapesten BL-döntőt játszó Martin Ödegaard sem lépett pályára, igaz, a vendégeknél is hiányzott a szintén az Arsenalban futballozó Viktor Gyökeres. Ám így sem unatkoztak a szurkolók.

Tíz perc sem telt el a találkozóból, és máris örülhetett a lelátón helyet foglaló Haaland. Oscar Bobb tette le a labdát Julian Ryersonnak, akinek a lövésébe még fejjel belecsúsztatott Jörgen Strand Larsen. Nem sokkal később Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa, Antonio Nusa lőtt a jobb alsó sarokba, majd a félidő végén egy szögletet követően háromgólosra növelte az előnyét Norvégia.

A második félidőben mindkét szövetségi kapitány jóformán a teljes csapatot lecserélte, a svédek pedig látványos góllal szépítettek. A Liverpool FC csatára, a csereként beálló Alexander Isak cselezgetett a tizenhatos bal oldalánál, majd kilőtte a bal felső sarkot.

A norvégok vasárnap még Marokkóval játszanak, majd a vb-n Irakkal, Szenegállal és Franciaországgal szerepelnek egy csoportban. A svédek csütörtökön Görögország ellen hangolnak a világbajnokságra, ahol Tunézia, Hollandia és Japán lesz az ellenfelük a csoportkörben

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Norvégia–Svédország 3–1 (Larsen 8., 37., Nusa 18., ill. Isak 76.)

KÉSŐBB

19.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)

20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)