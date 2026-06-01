Nemzeti Sportrádió

A svédek sima legyőzésével hangolt Norvégia a vb-re

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.06.01. 21:24
null
Sztárjai nélkül is simán nyert Norvégia (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Svédország vb-felkészülés Törökország Észak-Macedónia Spíler Tv Norvégia
A hazaiak Erling Haaland nélkül is könnyedén nyertek a szintén vb-résztvevő Svédország ellen Oslóban.

Hétfő este ismét bebizonyosodott, hogy komolyan számolni kell Norvégiával a hamarosan rajtoló világbajnokságon. A vb-selejtezők során Olaszországot oda-vissza (3–0 és 4–1) megverő válogatott az oslói Ullevaal Stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen könnyedén, 3–1-re intézte el a szintén vb-résztvevő svédeket. 

Mindezt úgy, hogy a Manchester Cityben futballozó Erling Haaland, valamint a szombaton még Budapesten BL-döntőt játszó Martin Ödegaard sem lépett pályára, igaz, a vendégeknél is hiányzott a szintén az Arsenalban futballozó Viktor Gyökeres. Ám így sem unatkoztak a szurkolók.

Tíz perc sem telt el a találkozóból, és máris örülhetett a lelátón helyet foglaló Haaland. Oscar Bobb tette le a labdát Julian Ryersonnak, akinek a lövésébe még  fejjel belecsúsztatott Jörgen Strand Larsen. Nem sokkal később Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa, Antonio Nusa lőtt a jobb alsó sarokba, majd a félidő végén egy szögletet követően háromgólosra növelte az előnyét Norvégia.

A második félidőben mindkét szövetségi kapitány jóformán a teljes csapatot lecserélte, a svédek pedig látványos góllal szépítettek. A Liverpool FC csatára, a csereként beálló Alexander Isak cselezgetett a tizenhatos bal oldalánál, majd kilőtte a bal felső sarkot. 

A norvégok vasárnap még Marokkóval játszanak, majd a vb-n Irakkal, Szenegállal és Franciaországgal szerepelnek egy csoportban. A svédek csütörtökön Görögország ellen hangolnak a világbajnokságra, ahol Tunézia, Hollandia és Japán lesz az ellenfelük a csoportkörben

 

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Norvégia–Svédország 3–1 (Larsen 8., 37., Nusa 18., ill. Isak 76.)
KÉSŐBB
19.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)
20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)

 

foci vb 2026 Svédország vb-felkészülés Törökország Észak-Macedónia Spíler Tv Norvégia
Legfrissebb hírek

A legtöbbet utazó csapat, egy házigazda, egy korábbi rendező és egy rutinos vb-szereplő – bemutatjuk a B-csoport csapatait

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: kimaradt a gólfelelős a szűkített iráni keretből

Foci vb 2026
6 órája

Tapasztalt játékosok az iraki vb-keretben

Foci vb 2026
9 órája

Megvan a mexikói keret, Ochoa ott lesz a hatodik vb-jén

Foci vb 2026
15 órája

Hat különböző gólszerző, Brazília simán verte Panamát

Foci vb 2026
15 órája

Undav duplázott és gólpasszt adott, Finnország kiütésével hangoltak a vb-re a németek; nyert az USA is

Foci vb 2026
Tegnap, 22:49

Korrekorderrel a keretében utazik a vb-re a cseh válogatott

Foci vb 2026
Tegnap, 19:59

Vb-felkészülés: Svájc kiütötte Jordániát, győzelemmel hangoltak a csehek és a zöld-fokiak is

Foci vb 2026
Tegnap, 17:58
Ezek is érdekelhetik