3x3-as kosárlabda-vb: lett és amerikai aranyérem Varsóban, hetedikek a magyarok

A férfiaknál Lettország, a nőknél az Egyesült Államok válogatottjának diadalával zárult a varsói 3x3-as kosárlabda-világbajnokság vasárnap.
A női negyeddöntőben a magyarokat búcsúztató hollandok címvédőként végül bronzérmet szereztek, a fináléban pedig az amerikaiak óriási csatában 21-20-ra verték az ausztrálokat. Utóbbi két gárda ugyancsak megverte Jakab Máté szövetségi kapitány együttesét a csoportkörben.
A magyar nemzeti csapat – a tavalyi 12. után – a hetedik helyen zárt, és a jövő hétvégén már az Európa-bajnokság kassai selejtezőtornáján lesz érdekelt. Az Eb-re szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.
A vb végeredménye
Férfiak
1. Lettország
2. Németország
3. Szerbia
Nők
1. Egyesült Államok
2. Ausztrália
3. Hollandia
…7. Magyarország
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