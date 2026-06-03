Nemzeti Sportrádió

3x3-as kosárlabda-vb: lett és amerikai aranyérem Varsóban, hetedikek a magyarok

2026.06.07. 22:16
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Fotó: Facebook/FIBA3x3﻿
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Varsó kosárlabda 3x3-as kosárlabda
A férfiaknál Lettország, a nőknél az Egyesült Államok válogatottjának diadalával zárult a varsói 3x3-as kosárlabda-világbajnokság vasárnap.

 

A női negyeddöntőben a magyarokat búcsúztató hollandok címvédőként végül bronzérmet szereztek, a fináléban pedig az amerikaiak óriási csatában 21-20-ra verték az ausztrálokat. Utóbbi két gárda ugyancsak megverte Jakab Máté szövetségi kapitány együttesét a csoportkörben.

A magyar nemzeti csapat – a tavalyi 12. után – a hetedik helyen zárt, és a jövő hétvégén már az Európa-bajnokság kassai selejtezőtornáján lesz érdekelt. Az Eb-re szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

A vb végeredménye
Férfiak
1. Lettország
2. Németország
3. Szerbia
Nők
1. Egyesült Államok
2. Ausztrália
3. Hollandia
…7. Magyarország

 

Varsó kosárlabda 3x3-as kosárlabda
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