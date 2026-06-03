3x3-as kosárlabda-vb: lett és amerikai aranyérem Varsóban, hetedikek a magyarok

A női negyeddöntőben a magyarokat búcsúztató hollandok címvédőként végül bronzérmet szereztek, a fináléban pedig az amerikaiak óriási csatában 21-20-ra verték az ausztrálokat. Utóbbi két gárda ugyancsak megverte Jakab Máté szövetségi kapitány együttesét a csoportkörben.

A magyar nemzeti csapat – a tavalyi 12. után – a hetedik helyen zárt, és a jövő hétvégén már az Európa-bajnokság kassai selejtezőtornáján lesz érdekelt. Az Eb-re szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

A vb végeredménye

Férfiak

1. Lettország

2. Németország

3. Szerbia

Nők

1. Egyesült Államok

2. Ausztrália

3. Hollandia

…7. Magyarország