Vámos Petra: Holnap ezzel az éremmel fogok felébredni

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

DÖNTŐ

METZ HB (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 31–29 (18–17)

Budapest, MVM Dome, 22 022 néző. V: Antics, Jakovljevics (szerbek)

METZ: Bundsen – Granier 3, GRANDVEAU 3, Ngombele, BOUKTIT 12 (2), AXNÉR 3, Valentini 2. Csere: Novotná (kapus), Albek 2 (2), Zaadi 1, Augustine 1, VÁMOS P. 3, Wajoka, L. Borg 1. Edző: Emmanuel Mayonnade

GYŐR: SAKO 1 – Hagman 4, Housheer 5 (1), STANKO 5, Lagerquist, DE PAULA 7, Fodor Cs. 1. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, V. Kristiansen, Elver 2, K. Jörgensen 2, Breistöl, Dahl 1, Hovden 1. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 9. p.: 5–8. 14. p.: 8–11. 18. p.: 12–12. 22. p.: 13–15. 25. p.: 15–17. 34. p.: 20–18. 37. p.: 22–21. 46. p.: 28–22. 51. p.: 30–24. 55. p.: 30–28

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Emmanuel Mayonnade: – Amikor tavaly júliusban elkezdődött az idény, nem számítottunk rá, hogy megnyerjük a BL-t. De megjöttünk Budapestre és kitűztük magunk elé, hogy mindenáron szeretnénk sikerrel venni az elődöntőt. Megnyertük, így jöhetett a Győr, amelyet az elmúlt években csak a Vipers volt képes legyőzni a döntőben. A lehető legjobban akartunk kezdeni, az első harminc perc után vezettünk is, és sikerült a hullám tetején maradnunk. Az utolsó tíz perctől nagyon tartottam, de csak megoldottuk.

Per Johansson: – Rendkívül jól kezdtük a meccset, tizenöt perc után tizenegy gólnál jártunk, mégis szoros volt az eredmény, mert a Metz rengeteg gondot okozott nekünk. Nem találtuk Sarah Bouktit játékára a megfelelő megoldást. A hajrában már kétségbeesetten próbáltunk visszajönni, de túl sokat hibáztunk, a Metz megérdemelten nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

A VÉGEREDMÉNY

Győztes: Metz Hb (Albek Anna, Yvana Atangana, Anne Augustine, Tyra Axnér, Lylou Borg, Sarah Bouktit, Johanna Bundsen, Manon Errard, Elea Ferdilus, Clemence Castets, Catherine Gabriel, Laura Godard, Nélya Goval, Léna Grandveau, Lucie Granier, Blandine Gros, Betchaidelle Ngombele, Sabrina Novotná, Laura Schneider, Xenia Smits, Chloé Valentini, Vámos Petra, Suzanne Wajoka, Grace Zaadi, edző: Emmanuel Mayonnade)

2. GYŐRI AUDI ETO KC (Linn Blohm, Kristine Breistöl, Ida-Marie Dahl, Bruna de Paula, Kelly Dulfer, Fodor Csenge, Helena Elver, Nathalie Hagman, Dione Housheer, Emilie Hovden, Kristina Jörgensen, Keceli-Mészáros Renáta, Veronica Kristiansen, Anna Lagerquist, Lukács Boglárka, Hatadou Sako, Tjasa Stanko, Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Bo van Wetering, Zákányi Janka, edző: Per Johansson)

3. CSM Bucuresti (román)

4. Brest Bretagne Hb (francia)

A négyes döntő legértékesebb játékosa (MVP): Sarah Bouktit (francia, beálló, Metz)

Az idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, átlövő; Team Esbjerg, dán) 131 góllal