Nemzeti Sportrádió

Vámos Petra: Holnap ezzel az éremmel fogok felébredni

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.06.07. 22:14
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Vámos Petra és Albek Anna az arannyal és a BL-trófeával (Fotó: Árvai Károly)
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Vámos Petra női kézi BL női kézilabda Metz Handball női kézilabda BL női kézilabda Bajnokok Ligája.
A címvédő Győri Audi ETO KC 31–29-re kikapott az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató Metztől a budapesti final four döntőjében. A mérkőzést követően Vámos Petra is nyilatkozott az NSO TV-nek és a magyar újságíróknak.

 

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Az MVM Dome-ban 20 022 néző figyelte a döntőt, ami világrekord-beállítás. Sarah Bouktit játékára nem volt ellenszer, így Albek Anna és Vámos Petra is BL-győztes lett.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
DÖNTŐ
METZ HB (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 31–29 (18–17)
Budapest, MVM Dome, 22 022 néző. V: Antics, Jakovljevics (szerbek)
METZ: Bundsen – Granier 3, GRANDVEAU 3, Ngombele, BOUKTIT 12 (2), AXNÉR 3, Valentini 2. Csere: Novotná (kapus), Albek 2 (2), Zaadi 1, Augustine 1, VÁMOS P. 3, Wajoka, L. Borg 1. Edző: Emmanuel Mayonnade
GYŐR: SAKO 1 – Hagman 4, Housheer 5 (1), STANKO 5, Lagerquist, DE PAULA 7, Fodor Cs. 1. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, V. Kristiansen, Elver 2, K. Jörgensen 2, Breistöl, Dahl 1, Hovden 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 9. p.: 5–8. 14. p.: 8–11. 18. p.: 12–12. 22. p.: 13–15. 25. p.: 15–17. 34. p.: 20–18. 37. p.: 22–21. 46. p.: 28–22. 51. p.: 30–24. 55. p.: 30–28
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Emmanuel Mayonnade: – Amikor tavaly júliusban elkezdődött az idény, nem számítottunk rá, hogy megnyerjük a BL-t. De megjöttünk Budapestre és kitűztük magunk elé, hogy mindenáron szeretnénk sikerrel venni az elődöntőt. Megnyertük, így jöhetett a Győr, amelyet az elmúlt években csak a Vipers volt képes legyőzni a döntőben. A lehető legjobban akartunk kezdeni, az első harminc perc után vezettünk is, és sikerült a hullám tetején maradnunk. Az utolsó tíz perctől nagyon tartottam, de csak megoldottuk.
Per Johansson: – Rendkívül jól kezdtük a meccset, tizenöt perc után tizenegy gólnál jártunk, mégis szoros volt az eredmény, mert a Metz rengeteg gondot okozott nekünk. Nem találtuk Sarah Bouktit játékára a megfelelő megoldást. A hajrában már kétségbeesetten próbáltunk visszajönni, de túl sokat hibáztunk, a Metz megérdemelten nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

A VÉGEREDMÉNY
Győztes: Metz Hb (Albek Anna, Yvana Atangana, Anne Augustine, Tyra Axnér, Lylou Borg, Sarah Bouktit, Johanna Bundsen, Manon Errard, Elea Ferdilus, Clemence Castets, Catherine Gabriel, Laura Godard, Nélya Goval, Léna Grandveau, Lucie Granier, Blandine Gros, Betchaidelle Ngombele, Sabrina Novotná, Laura Schneider, Xenia Smits, Chloé Valentini, Vámos Petra, Suzanne Wajoka, Grace Zaadi, edző: Emmanuel Mayonnade)
2. GYŐRI AUDI ETO KC (Linn Blohm, Kristine Breistöl, Ida-Marie Dahl, Bruna de Paula, Kelly Dulfer, Fodor Csenge, Helena Elver, Nathalie Hagman, Dione Housheer, Emilie Hovden, Kristina Jörgensen, Keceli-Mészáros Renáta, Veronica Kristiansen, Anna Lagerquist, Lukács Boglárka, Hatadou Sako, Tjasa Stanko, Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Bo van Wetering, Zákányi Janka, edző: Per Johansson)
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne Hb (francia)

A négyes döntő legértékesebb játékosa (MVP): Sarah Bouktit (francia, beálló, Metz)
Az idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, átlövő; Team Esbjerg, dán) 131 góllal

 

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