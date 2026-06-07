Lett magyar győztes a női kézi BL-ben, de nem a Győrből; Sallai és Kerkez nélkül lépünk pályára Debrecenben

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Kedden Kazahsztánt fogadja felkészülési mérkőzésen Debrecenben a magyar labdarúgó-válogatott. Agbar Khojamberdiyev, az Újpest FC kazah videoelemzője 2014-ben érkezett először hazánkba, Újpesten vett részt próbajátékon. Szerződést ugyan nem kapott, de Magyarországot megkedvelte, ezért „Gödöllőre jelentkeztem, az akkor Szent Istvánról elnevezett egyetemre, és közgazdászként végeztem. Közben folyamatosan néztem a mérkőzéseket, és mert a futballszeretet nem tűnt el, arra gondoltam, játékosmegfigyelő lehetne belőlem.” Baráti kapcsolatok révén hosszú évek után ismét Újpesten kötött ki: Szabó György az utánpótlásban kínált neki elemzői munkát, igaz, csak önkéntes alapon. „Amikor Bodor Boldizsár öt mérkőzésre átvette a felnőttcsapatot, hívott maga mellé, és hatalmas megtiszteltetés volt az élvonalban dolgozni.” Természetesen arról is kérdeztük, mit vár a keddi meccstől.

Somogyi Ádám, az idei Magyar Kupa-győztes, bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnok 25 éves irányítója bejelentette, távozik az Olajbányásztól. „Soha nem gondoltam volna, hogy profi karrierem során egy város és az ott élő emberek, a szurkolók ilyen közel kerülnek hozzám, márpedig ez történt az előző másfél évben. Eddigi pályafutásom egyik legnehezebb döntését kellett meghoznom, de olyan szempontból, mekkora kihívás vár rám új csapatomnál, ennek így kellett lennie” – mondta lapunknak, de egyelőre csak annyit árult el a folytatásról, hogy légiósnak áll. A bajnoki döntőben elszenvedett súlyos sérüléséről azt mondta, „Aleksza Novakovics az utolsó meccs előtt bocsánatot kért tőlem, s nem haragszom rá. Ám nem vagyok százszázalékosan biztos benne, hogy mindent elkövetett azért, hogy elkerülje annak a lehetőségét, hogy sérülést okozzon nekem.”

Népsport mellékletünkben felelevenítjük a magyar vízilabdázás egyik korszakos klasszisa, a 120 éve született Németh János, azaz Jamesz pályafutását. A Jamesz becenév 18 évesen ragadt rá – mesélte –, amikor 1924-ben egy bécsi túrán a félpályáról dobott gólt. Az összefüggés a gól és az elnevezés között nem tiszta, háttér lehet az „Én vagyok a Jamesz…” címen elhíresült pokoli rossz vicc, esetleg a kissé gúnyos, de mindenképpen elismerő fordulat: „Ő volt a Jani...”. A legendás szövetségi kapitánnyal, Komjádi Bélával nem volt felhőtlen a viszonya, az 1927-es bolognai Eb-re Németh szerint azért nem jutott ki, mert míg a válogatott összes játékosa érettségizett, ő három polgárijával gyári műszerészként egy középszerű csapatban játszott. Két olimpiai aranyban később így is főszerepet vállalt, majd kapitányként Londonban irányította a válogatottat – az ezüstérem már akkor is kudarcnak számított…

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