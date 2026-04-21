Mbappé és Vinícius Júnior góljával hozta a kötelezőt a Real Madrid

2026.04.21. 23:34
Legyőzte az Alavést a Real Madrid (Fotó: Getty Images)
Girona Real Betis Real Madrid Alavés spanyol labdarúgás La Liga
A Real Madrid 2–1-re megverte az Alavést, míg a Real Betis ötgólos meccsen győzött a Girona vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 33. fordulójában, a késő esti keddi meccseken.

A Bayern München elleni BL-kiesés után először lépett pályára a Real Madrid, amely a legutóbbi nyolc, Alavés elleni találkozóját megnyerte, ráadásul ezek felén gólt sem kapott. A 30. percig nem sikerült áttörni a vendégek védelmét a fővárosiaknak, akkor azonban egy passzt Arda Güler próbált a lába között elengedni, a labda azonban a védőről visszapattant hozzá, a török továbbított Kylian Mbappénak, aki 18 méterről lőtt, és a labda egy védőn megpattanva a jobb alsó sarokban kötött ki. Két perccel később ismét a francia veszélyeztetett, de ezúttal Antonio Sivera nagy bravúrral védett. A 44. percben Eder Militao került előre és maradt teljesen üresen a tizenhatoson belül, azonban rosszul találta el a labdát, ráadásul meg is sérült a mozdulat közben. A hétperces hosszabbítás legvégén a vendégek majdnem meglepték a Real Madridot, Toni Martínez azonban csak a bal kapufát találta el.

A szünet után Aurélien Tchouaméni szöglet utáni fejese még Sivera kezében kötött ki, egy perccel később viszont már megszerezték második góljukat a hazaiak. Federico Valverve juttatta el a labdát Vinícius Júniorhoz, aki egy átvétel után kicsit vezette a labdát, majd 25 méterről gyönyörűen kilőtte a jobb alsót. A hajrában többször is támadt a szépítésért az Alavés, ez a 93. percben sikerült is neki – Ander Gueva lövésébe Toni Martínez tette bele a lábát, beállítva a 2–1-es végeredményt. A Real Madrid győzelmével hat pontra megközelítette a szerdán pályára lépő Barcelonát.

Az este másik mérkőzésén a Girona szerzett vezetést, de a Betis Marc Roca és Abde Ezzalzouli révén fordított. A Girona büntetőből egyenlített, majd a végén a vendégek örülhettek, a csereként beálló Rodrigo Riquelme 80. perces góljával. A Betis őrzi ötödik helyét a tabellán. 2–3

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Girona–Betis 2–3 (Cigankov 7., Ounahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzouli 63., R. Riquelme 80.)
Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1. – Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdai mérkőzések
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Csütörtöki mérkőzések
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

31

26

1

4

84–30

+54 

79 

2. Real Madrid

32

23

4

5

67–30

+37 

73 

3. Villarreal

31

19

4

8

56–36

+20 

61 

4. Atlético Madrid

31

17

6

8

51–32

+19 

57 

5. Betis

32

12

13

7

48–40

+8 

49 

6. Celta Vigo

31

11

11

9

44–40

+4 

44 

7. Real Sociedad

31

11

9

11

49–48

+1 

42 

8. Getafe

31

12

5

14

27–32

–5 

41 

9. Athletic Bilbao

32

12

5

15

34–45

–11 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Espanyol

31

10

8

13

37–48

–11 

38 

12. Girona

32

9

11

12

35–48

–13 

38 

13. Valencia

32

9

9

14

35–47

–12 

36 

14. Mallorca

32

9

8

15

40–49

–9 

35 

15. Rayo Vallecano

31

8

11

12

29–38

–9 

35 

16. Sevilla

31

9

7

15

39–51

–12 

34 

17. Alaves

32

8

9

15

36–48

–12 

33 

18. Elche

31

7

11

13

39–47

–8 

32 

19. Levante

31

7

8

16

35–50

–15 

29 

20. Oviedo

31

6

9

16

24–48

–24 

27 

 

 

Legfrissebb hírek

Legyőzte, ezzel megelőzte az Osasunát az Athletic Bilbao

Spanyol labdarúgás
4 órája

Tizenegyesek döntöttek a fináléban, a Real Madrid története során másodszor nyerte meg az ifi BL-t

Bajnokok Ligája
2026.04.20. 21:00

Elmaradhat a forradalom a Real Madridnál, Arbeloa is folytathatja – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.17. 10:53

Nem először borzolták a kedélyeket a bírói ítéletek a Bayern München és a Real Madrid párharcában

Bajnokok Ligája
2026.04.17. 06:31

Újabb zöld-fehér csapatnak hintett egy négyest a Braga, elődöntős az El-ben

Európa-liga
2026.04.16. 23:06

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36

A spanyol ötödosztályban vásárolt klubot Lionel Messi

Spanyol labdarúgás
2026.04.16. 18:22

„Nem ugrottátok meg az elvárásokat” – Florentino Pérez kifakadt a Real Madrid öltözőjében

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 15:45
Ezek is érdekelhetik