Mbappé és Vinícius Júnior góljával hozta a kötelezőt a Real Madrid
A Bayern München elleni BL-kiesés után először lépett pályára a Real Madrid, amely a legutóbbi nyolc, Alavés elleni találkozóját megnyerte, ráadásul ezek felén gólt sem kapott. A 30. percig nem sikerült áttörni a vendégek védelmét a fővárosiaknak, akkor azonban egy passzt Arda Güler próbált a lába között elengedni, a labda azonban a védőről visszapattant hozzá, a török továbbított Kylian Mbappénak, aki 18 méterről lőtt, és a labda egy védőn megpattanva a jobb alsó sarokban kötött ki. Két perccel később ismét a francia veszélyeztetett, de ezúttal Antonio Sivera nagy bravúrral védett. A 44. percben Eder Militao került előre és maradt teljesen üresen a tizenhatoson belül, azonban rosszul találta el a labdát, ráadásul meg is sérült a mozdulat közben. A hétperces hosszabbítás legvégén a vendégek majdnem meglepték a Real Madridot, Toni Martínez azonban csak a bal kapufát találta el.
A szünet után Aurélien Tchouaméni szöglet utáni fejese még Sivera kezében kötött ki, egy perccel később viszont már megszerezték második góljukat a hazaiak. Federico Valverve juttatta el a labdát Vinícius Júniorhoz, aki egy átvétel után kicsit vezette a labdát, majd 25 méterről gyönyörűen kilőtte a jobb alsót. A hajrában többször is támadt a szépítésért az Alavés, ez a 93. percben sikerült is neki – Ander Gueva lövésébe Toni Martínez tette bele a lábát, beállítva a 2–1-es végeredményt. A Real Madrid győzelmével hat pontra megközelítette a szerdán pályára lépő Barcelonát.
Az este másik mérkőzésén a Girona szerzett vezetést, de a Betis Marc Roca és Abde Ezzalzouli révén fordított. A Girona büntetőből egyenlített, majd a végén a vendégek örülhettek, a csereként beálló Rodrigo Riquelme 80. perces góljával. A Betis őrzi ötödik helyét a tabellán. 2–3
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Girona–Betis 2–3 (Cigankov 7., Ounahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzouli 63., R. Riquelme 80.)
Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1. – Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdai mérkőzések
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Csütörtöki mérkőzések
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
31
26
1
4
84–30
+54
79
|2. Real Madrid
32
23
4
5
67–30
+37
73
|3. Villarreal
31
19
4
8
56–36
+20
61
|4. Atlético Madrid
31
17
6
8
51–32
+19
57
|5. Betis
32
12
13
7
48–40
+8
49
|6. Celta Vigo
31
11
11
9
44–40
+4
44
|7. Real Sociedad
31
11
9
11
49–48
+1
42
|8. Getafe
31
12
5
14
27–32
–5
41
|9. Athletic Bilbao
32
12
5
15
34–45
–11
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Espanyol
31
10
8
13
37–48
–11
38
|12. Girona
32
9
11
12
35–48
–13
38
|13. Valencia
32
9
9
14
35–47
–12
36
|14. Mallorca
32
9
8
15
40–49
–9
35
|15. Rayo Vallecano
31
8
11
12
29–38
–9
35
|16. Sevilla
31
9
7
15
39–51
–12
34
|17. Alaves
32
8
9
15
36–48
–12
33
|18. Elche
31
7
11
13
39–47
–8
32
|19. Levante
31
7
8
16
35–50
–15
29
|20. Oviedo
31
6
9
16
24–48
–24
27