Mbappé és Vinícius Júnior góljával hozta a kötelezőt a Real Madrid

A Bayern München elleni BL-kiesés után először lépett pályára a Real Madrid, amely a legutóbbi nyolc, Alavés elleni találkozóját megnyerte, ráadásul ezek felén gólt sem kapott. A 30. percig nem sikerült áttörni a vendégek védelmét a fővárosiaknak, akkor azonban egy passzt Arda Güler próbált a lába között elengedni, a labda azonban a védőről visszapattant hozzá, a török továbbított Kylian Mbappénak, aki 18 méterről lőtt, és a labda egy védőn megpattanva a jobb alsó sarokban kötött ki. Két perccel később ismét a francia veszélyeztetett, de ezúttal Antonio Sivera nagy bravúrral védett. A 44. percben Eder Militao került előre és maradt teljesen üresen a tizenhatoson belül, azonban rosszul találta el a labdát, ráadásul meg is sérült a mozdulat közben. A hétperces hosszabbítás legvégén a vendégek majdnem meglepték a Real Madridot, Toni Martínez azonban csak a bal kapufát találta el.

A szünet után Aurélien Tchouaméni szöglet utáni fejese még Sivera kezében kötött ki, egy perccel később viszont már megszerezték második góljukat a hazaiak. Federico Valverve juttatta el a labdát Vinícius Júniorhoz, aki egy átvétel után kicsit vezette a labdát, majd 25 méterről gyönyörűen kilőtte a jobb alsót. A hajrában többször is támadt a szépítésért az Alavés, ez a 93. percben sikerült is neki – Ander Gueva lövésébe Toni Martínez tette bele a lábát, beállítva a 2–1-es végeredményt. A Real Madrid győzelmével hat pontra megközelítette a szerdán pályára lépő Barcelonát.

Az este másik mérkőzésén a Girona szerzett vezetést, de a Betis Marc Roca és Abde Ezzalzouli révén fordított. A Girona büntetőből egyenlített, majd a végén a vendégek örülhettek, a csereként beálló Rodrigo Riquelme 80. perces góljával. A Betis őrzi ötödik helyét a tabellán. 2–3

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Girona–Betis 2–3 (Cigankov 7., Ounahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzouli 63., R. Riquelme 80.)

Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)

Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)

Kiállítva: Jauregizar (90+1. – Athletic Bilbao)

Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerdai mérkőzések

19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

20.00: Real Sociedad–Getafe

21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Csütörtöki mérkőzések

19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)