Hétfői sportműsor: jön a 4. meccs a futsal NB I döntőjében

JÚNIUS 8., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

16.30 és 18.30: a magyar és a kazah labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Debrecen, Nagyerdei Stadion)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.00: Kolumbia–Jordánia

20.45: Hollandia–Üzbegisztán

21.10: Franciaország–Észak-Írország (Tv: Spíler1)

Kedd, 4.00: Peru–Spanyolország

FUTSAL NB I

Döntő

4. mérkőzés

20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

A 3. helyért

4. mérkőzés

18.00: DEAC–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1086 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

11.00: Udvardy Panna–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 1.)

ATP 250-es torna, Stuttgart

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

16.00: Marozsán Fábián–Gauthier Onclin (belga)

WTA 500-as torna, London

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A héten kezdődik a labdarúgó-vb

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 10. rész (2021–2026)

12.00: Bajnokok – Jászó Ádám úszó, műsorvezető: Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.15: Söprögető kocsi – Székely Dávid, Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A modern technológia, a videóelemzés és a mesterséges intelligencia a vb-résztvevő válogatottak szakmai stábjait is segíti. Vendég: Kovács István, a SportsBase alapító-vezérigazgatója

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Beszélgetés Márton Anna világbajnok kardvívóval

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Pap Kristóf az elmúlt húsz év legjobb eredményét érte el távolugrásban. Beszámoló a Kazahsztán elleni mérkőzésre készülő futballválogatott sajtótájékoztatójáról

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

20.00: Kapcsolás a Nyíregyháza-Újpest futsalbajnoki mérkőzésre. Kommentátor: Erdei Márk, stúdióvendég: Madarász János

22.30: Sportvilág Tóth Bélával