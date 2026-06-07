Hétfői sportműsor: jön a 4. meccs a futsal NB I döntőjében
JÚNIUS 8., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
16.30 és 18.30: a magyar és a kazah labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Debrecen, Nagyerdei Stadion)
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.00: Kolumbia–Jordánia
20.45: Hollandia–Üzbegisztán
21.10: Franciaország–Észak-Írország (Tv: Spíler1)
Kedd, 4.00: Peru–Spanyolország
FUTSAL NB I
Döntő
4. mérkőzés
20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
A 3. helyért
4. mérkőzés
18.00: DEAC–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1086 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
11.00: Udvardy Panna–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 1.)
ATP 250-es torna, Stuttgart
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
16.00: Marozsán Fábián–Gauthier Onclin (belga)
WTA 500-as torna, London
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A héten kezdődik a labdarúgó-vb
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 10. rész (2021–2026)
12.00: Bajnokok – Jászó Ádám úszó, műsorvezető: Nyáguly Gergely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.15: Söprögető kocsi – Székely Dávid, Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A modern technológia, a videóelemzés és a mesterséges intelligencia a vb-résztvevő válogatottak szakmai stábjait is segíti. Vendég: Kovács István, a SportsBase alapító-vezérigazgatója
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Beszélgetés Márton Anna világbajnok kardvívóval
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Pap Kristóf az elmúlt húsz év legjobb eredményét érte el távolugrásban. Beszámoló a Kazahsztán elleni mérkőzésre készülő futballválogatott sajtótájékoztatójáról
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
20.00: Kapcsolás a Nyíregyháza-Újpest futsalbajnoki mérkőzésre. Kommentátor: Erdei Márk, stúdióvendég: Madarász János
22.30: Sportvilág Tóth Bélával