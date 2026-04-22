Lamine Yamal győztes gólt szerzett, belesérült, és a Barcelona nem csak őt veszítette el

VARGA BALÁZS
2026.04.22. 23:55
Úgy tűnt, Lamine Yamal a tizenegyes elvégzésekor sérült meg (Fotó: Getty Images)
Barcelona Celta Vigo La Liga
Az éllovas FC Barcelona hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Celta Vigót a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 33. fordulójának szerda esti mérkőzésén. A katalán csapat öröme nem lehet felhőtlen, ugyanis a találkozón Joao Cancelo és Lamine Yamal is megsérült.

Az első percben mindkét kapu előtt kialakult helyzet, előbb Lamine Yamal lőtt a kapu mellé, majd Joan García védett bravúrral Pablo Durán lövésénél. A folytatásban is veszélyes volt mindkét csapat, majd rossz hírt kapott a Barca, ugyanis a félidő közepén Joao Cancelo sérült meg, akit le is kellett cserélni. Aztán tizenegyesből vezetést szereztek a katalánok, Lamine Yamal kiharcolta, majd értékesítette a büntetőt, viszont bele is sérült, és ő sem tudta folytatni a játékot.

A Marca szerint Cancelo esetében a jobb lábának négyfejű combizmával, míg Yamalnál a bal lábának combhajlítójával akadt probléma. Sőt, a gólszerző kapcsán a Mundo Deportivo azt írja, szakadásról lehet szó, ami miatt legalább öthetes kihagyás vár rá. Ebben az esetben a világbajnokságon ott lehetne a spanyol válogatott sztárja, de ha súlyosabb a sérülése, akkor lemaradhat a vb-ről. Aztán már jött volna a nyolcperces ráadás az első félidő végén, ám egy Celta-szurkoló rosszul lett, emiatt negyedórát állt a játék. A Marca azt írta, hogy a drukker szívrohamot kapott, de a lap úgy értesült, sikerült stabilizálni az állapotát. Végül 23 perces hosszabbítás után ért véget a játékrész.

A szünet után Ferran Torres talált be, les miatt azonban érvénytelenítették, ami minimum érdekes a televízió felvételei alapján (a bekezdés alatt látható a VAR által mutatott kép). Aztán nem záporoztak a hazai helyzetek, és ugyan a másik kapu előtt Pablo Durán csak lesről indulva került ziccerbe, mégis figyelmeztető jel volt, hogy a Barcelona nem lehet nyugodt.

A gránátvörös-kékek őrizték az előnyüket, és inkább tartották a labdát, mint hogy támadásban kockázatot vállaljanak. Maradt az eredmény, a Barcelona zsinórban a nyolcadik bajnokiját nyerte meg, és visszaállította a kilencpontos különbséget a második helyen álló Real Madriddal szemben. A vigói csapat egymás után negyedszer kapott ki minden sorozatot figyelembe véve. 1–0

SPANYOL LA LIGA 
33. FORDULÓ – szerdai mérkőzések
Barcelona–Celta Vigo 1–0 (Yamal 40. – 11-esből)
Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)
Kiállítva: Almada (30., Atlético)
Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)

Csütörtökön játsszák
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)
Kedden játszották
Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)
Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Barcelona

32

27

1

4

85–30

+55 

82 

  2. Real Madrid

32

23

4

5

67–30

+37 

73 

  3. Villarreal

31

19

4

8

56–36

+20 

61 

  4. Atlético Madrid

32

17

6

9

53–35

+18 

57 

  5. Betis

32

12

13

7

48–40

+8 

49 

  6. Celta Vigo

32

11

11

10

44–41

+3 

44 

  7. Getafe

32

13

5

14

28–32

–4 

44 

  8. Real Sociedad

32

11

9

12

49–49

42 

  9. Athletic Bilbao

32

12

5

15

34–45

–11 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Espanyol

31

10

8

13

37–48

–11 

38 

12. Girona

32

9

11

12

35–48

–13 

38 

13. Valencia

32

9

9

14

35–47

–12 

36 

14. Elche

32

8

11

13

42–49

–7 

35 

15. Mallorca

32

9

8

15

40–49

–9 

35 

16. Rayo Vallecano

31

8

11

12

29–38

–9 

35 

17. Sevilla

31

9

7

15

39–51

–12 

34 

18. Alavés

32

8

9

15

36–48

–12 

33 

19. Levante

31

7

8

16

35–50

–15 

29 

20. Oviedo

31

6

9

16

24–48

–24 

27 

 

 

