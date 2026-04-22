Lamine Yamal győztes gólt szerzett, belesérült, és a Barcelona nem csak őt veszítette el

Az első percben mindkét kapu előtt kialakult helyzet, előbb Lamine Yamal lőtt a kapu mellé, majd Joan García védett bravúrral Pablo Durán lövésénél. A folytatásban is veszélyes volt mindkét csapat, majd rossz hírt kapott a Barca, ugyanis a félidő közepén Joao Cancelo sérült meg, akit le is kellett cserélni. Aztán tizenegyesből vezetést szereztek a katalánok, Lamine Yamal kiharcolta, majd értékesítette a büntetőt, viszont bele is sérült, és ő sem tudta folytatni a játékot.

A Marca szerint Cancelo esetében a jobb lábának négyfejű combizmával, míg Yamalnál a bal lábának combhajlítójával akadt probléma. Sőt, a gólszerző kapcsán a Mundo Deportivo azt írja, szakadásról lehet szó, ami miatt legalább öthetes kihagyás vár rá. Ebben az esetben a világbajnokságon ott lehetne a spanyol válogatott sztárja, de ha súlyosabb a sérülése, akkor lemaradhat a vb-ről. Aztán már jött volna a nyolcperces ráadás az első félidő végén, ám egy Celta-szurkoló rosszul lett, emiatt negyedórát állt a játék. A Marca azt írta, hogy a drukker szívrohamot kapott, de a lap úgy értesült, sikerült stabilizálni az állapotát. Végül 23 perces hosszabbítás után ért véget a játékrész.

A szünet után Ferran Torres talált be, les miatt azonban érvénytelenítették, ami minimum érdekes a televízió felvételei alapján (a bekezdés alatt látható a VAR által mutatott kép). Aztán nem záporoztak a hazai helyzetek, és ugyan a másik kapu előtt Pablo Durán csak lesről indulva került ziccerbe, mégis figyelmeztető jel volt, hogy a Barcelona nem lehet nyugodt.

❗️ Nueva polémica con Del Cerro Grande en el VAR en el gol anulado a Ferranhttps://t.co/l4POYi5XE8 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 22, 2026

A gránátvörös-kékek őrizték az előnyüket, és inkább tartották a labdát, mint hogy támadásban kockázatot vállaljanak. Maradt az eredmény, a Barcelona zsinórban a nyolcadik bajnokiját nyerte meg, és visszaállította a kilencpontos különbséget a második helyen álló Real Madriddal szemben. A vigói csapat egymás után negyedszer kapott ki minden sorozatot figyelembe véve. 1–0

:

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ – szerdai mérkőzések

Barcelona–Celta Vigo 1–0 (Yamal 40. – 11-esből)

Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)

Kiállítva: Almada (30., Atlético)

Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)

Csütörtökön játsszák

19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

Kedden játszották

Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)

Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)

Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)

Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)

Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)