Lamine Yamal győztes gólt szerzett, belesérült, és a Barcelona nem csak őt veszítette el
Az első percben mindkét kapu előtt kialakult helyzet, előbb Lamine Yamal lőtt a kapu mellé, majd Joan García védett bravúrral Pablo Durán lövésénél. A folytatásban is veszélyes volt mindkét csapat, majd rossz hírt kapott a Barca, ugyanis a félidő közepén Joao Cancelo sérült meg, akit le is kellett cserélni. Aztán tizenegyesből vezetést szereztek a katalánok, Lamine Yamal kiharcolta, majd értékesítette a büntetőt, viszont bele is sérült, és ő sem tudta folytatni a játékot.
A Marca szerint Cancelo esetében a jobb lábának négyfejű combizmával, míg Yamalnál a bal lábának combhajlítójával akadt probléma. Sőt, a gólszerző kapcsán a Mundo Deportivo azt írja, szakadásról lehet szó, ami miatt legalább öthetes kihagyás vár rá. Ebben az esetben a világbajnokságon ott lehetne a spanyol válogatott sztárja, de ha súlyosabb a sérülése, akkor lemaradhat a vb-ről. Aztán már jött volna a nyolcperces ráadás az első félidő végén, ám egy Celta-szurkoló rosszul lett, emiatt negyedórát állt a játék. A Marca azt írta, hogy a drukker szívrohamot kapott, de a lap úgy értesült, sikerült stabilizálni az állapotát. Végül 23 perces hosszabbítás után ért véget a játékrész.
A szünet után Ferran Torres talált be, les miatt azonban érvénytelenítették, ami minimum érdekes a televízió felvételei alapján (a bekezdés alatt látható a VAR által mutatott kép). Aztán nem záporoztak a hazai helyzetek, és ugyan a másik kapu előtt Pablo Durán csak lesről indulva került ziccerbe, mégis figyelmeztető jel volt, hogy a Barcelona nem lehet nyugodt.
A gránátvörös-kékek őrizték az előnyüket, és inkább tartották a labdát, mint hogy támadásban kockázatot vállaljanak. Maradt az eredmény, a Barcelona zsinórban a nyolcadik bajnokiját nyerte meg, és visszaállította a kilencpontos különbséget a második helyen álló Real Madriddal szemben. A vigói csapat egymás után negyedszer kapott ki minden sorozatot figyelembe véve. 1–0
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ – szerdai mérkőzések
Barcelona–Celta Vigo 1–0 (Yamal 40. – 11-esből)
Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)
Kiállítva: Almada (30., Atlético)
Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)
Csütörtökön játsszák
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)
Kedden játszották
Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)
Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
32
27
1
4
85–30
+55
82
|2. Real Madrid
32
23
4
5
67–30
+37
73
|3. Villarreal
31
19
4
8
56–36
+20
61
|4. Atlético Madrid
32
17
6
9
53–35
+18
57
|5. Betis
32
12
13
7
48–40
+8
49
|6. Celta Vigo
32
11
11
10
44–41
+3
44
|7. Getafe
32
13
5
14
28–32
–4
44
|8. Real Sociedad
32
11
9
12
49–49
0
42
|9. Athletic Bilbao
32
12
5
15
34–45
–11
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Espanyol
31
10
8
13
37–48
–11
38
|12. Girona
32
9
11
12
35–48
–13
38
|13. Valencia
32
9
9
14
35–47
–12
36
|14. Elche
32
8
11
13
42–49
–7
35
|15. Mallorca
32
9
8
15
40–49
–9
35
|16. Rayo Vallecano
31
8
11
12
29–38
–9
35
|17. Sevilla
31
9
7
15
39–51
–12
34
|18. Alavés
32
8
9
15
36–48
–12
33
|19. Levante
31
7
8
16
35–50
–15
29
|20. Oviedo
31
6
9
16
24–48
–24
27