Nemzeti Sportrádió

A Salgótarján és a Mátészalka is az NB III kapujában az osztályozós párharcok első meccsei után

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.07. 20:29
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Szinte már az NB III-ban érezheti magát a Salgótarján (Fotó: SBTC)
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területi osztályozók megyei első osztály NB III
A labdarúgó NB III-ba jutásról döntő területi osztályozó párharcainak odavágóján két csapat négy-, négy együttes kétgólos előnyt szerzett, míg két pályán döntetlent született.

A területi osztályozók keddi sorsolásán 18 csapat vett részt, ugyanis Győr-Moson-Sopron, illetve Tolna vármegyéből a bajnok (Mezőörs és Bölcske) és annak jogán egyik dobogós sem vállalta a részvételt. Mivel összesen tíz csapat juthat fel az NB III-ba, nyolc párba sorsolták a résztvevőket, két szerencsés klub pedig erőnyerőként feljutott a harmadik vonalba: a BLSZ I.-et megnyerő SZAC és a Hevesben az aranyérmes, de az osztályozótól visszalépő Lőrinci mögött másodikként záró Gyöngyösi AK.

Tehát vasárnap nyolc mérkőzést rendeztek, elsőként a Mátészalka aratott négygólos győzelmet idegenben, és a Salgótarján is 4–0-ra nyert. A Balatonalmádi kétgólos hátrányból egyenlített Hajdúnánáson, míg a Sárbogárd hazai pályán, a Sándorfalva és a ZTE II idegenben győzött 3–1-re – a zalaegerszegiek tíz emberrel fejezték be a meccset, akárcsak a vendéglátó sárisápiak. A KTE II már az 1. percben vezetést szerzett, majd a 36. percben emberhátrányba került, a Szolnoki MÁV pedig a szünet után szinte egyből egalizált, és később már maradt az 1–1. A szombathelyi Király SE 2–0-ra diadalmaskodott Mohácson, így jó helyzetből várhatja a jövő vasárnapi visszavágót.

TERÜLETI OSZTÁLYOZÓ
AZ NB III-BA JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
Nagyatádi FC (Somogy I.)–Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 0–4
Hajdúnánás FK (Hajdú-Bihar I.)–Balatonalmádi SE (Veszprém I.) 2–2
Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Király SE (Vas I.) 0–2
Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Zalaegerszegi TE FC II (Zala I.) 1–3
Sárbogárd SE (Fejér I.)–FémAlk-Dunavarsány (Pest I.) 3–1
Szarvasi FC 1905 (Békés I.)–Sándorfalva SK (Csongrád-Csanád I.) 1–3
Kecskeméti TE II (Bács-Kiskun I.)–Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 1–1
Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)–Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 4–0
A visszavágókat június 14-én rendezik.

 

területi osztályozók megyei első osztály NB III
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