„Bouktit-t nem tudtuk megállítani” – a visszavonuló Hagman szerint az MVP volt a Metz nyerőembere

„Fantasztikus, hogy a pályafutásom utolsó mérkőzését a Bajnokok Ligája döntőjében játszhattam – kezdte a visszavonuló svéd szélső, Nathalie Hagman. – Persze ez most szörnyű érzés, mert nyerni akartunk, de nem teljesítettünk elég jól, miközben a Metz remek meccset játszott. Egyébként csodás volt ez az idény a bajnoki címmel és a kupagyőzelemmel, és a BL-ben is jól meneteltünk, azonban a final fourban mindkét mérkőzésen kiválóan kell teljesíteni. Ezen a napon nem játszottunk olyan magas szinten, mint amilyenre képesek vagyunk, és ez kevés volt a győzelemhez.”

Az ETO 34 éves kézilabdázója arról is beszélt, mi volt a legnagyobb probléma a döntőben, s a négyes döntő MVP-jét emelte ki: „Sarah Bouktit-val nagyon meggyűlt a bajunk. Kiváló beálló, aki sok labdát kapott, és nem találtuk meg az ellenszert, hogyan állítsuk meg – ő volt a nyerőember.”

Még szóba került az is, ilyennek képzelte-e a karrierjét, amikor elkezdte a sportágat: „Kislányként nem annyira álmodoztam, csak élveztem a kézilabdát, de elégedett vagyok a pályafutásommal. Büszke vagyok arra, amit elértem, és talán néhány hónap múlva erre az ezüstéremre is büszke leszek.”

Hagmanhoz hasonlóan Anna Lagerquist is pályafutása utolsó mérkőzését játszotta. Az ETO 32 éves beállója, csapatkapitánya honfitársához hasonló érzéseket osztott meg:

„Ezen a hétvégén nem voltunk képesek azon a szinten játszani, amelyen korábban. Mindkét meccsen csak szenvedtünk. A szombati győzelem után azt hittük, sikerült megoldanunk a problémáinkat, de a védekezésünk egyszerűen nem akart összeállni a döntőben sem. Mivel ezt a játékelemet nem tudtuk megoldani, egyre stresszesebbé váltunk, Sarah Bouktit ellen sem követtük azt a tervet, amit az edzői stáb megalkotott és felvázolt nekünk. Nem volt rossz idényünk, idővel biztosan a pozitívumokra fogunk emlékezni, de jelenleg csak annyit tudok mondani, hogy a legfontosabb pillanatban nem tudtuk kihozni magunkból a maximumot” – magyarázta Lagerquist.

Anna Lagequist (középen) is BL-ezüsttel zárta karrierjét (Fotó: Árvai Károly)

„Ma nem volt a legjobb a védekezésünk – nyilatkozta lapunknak Bruna de Paula. – Sarah Bouktit az eyyik legjobb a posztján, és azért is lett MVP, mivel mi nem tudtuk megfékezni. Nem volt elég feszes a védekezünk, ami amúgy az erősségünk, emellett a kulcspillanatokban nem tudunk betalálni, hiába alakítottunk ki jó helyzetet. Nehéz volt ez a hétvége nekünk, nem tudtuk a legjobbunkat nyújtani, s a Metz ezúttal jobb volt nálunk. Első francia csapatként nyertek, ez is azt mutatja, milyen jó ott a kézilabda, és hát szombaton a Brest is közel állt a győzelemhez, tehát erős a francia bajnokság.”

A teljes idénnyel azért elégedett a brazil átlövő: „Pozitívan kell tekinteni erre az évadra, hiszen remek év van mögöttünk. Persze az utolsó, nagyon fontos mérkőzés nem jött össze, de attól még büszkék lehetünk magunkra, mert nem volt könnyű idény, mégis jól sikerült. Igyekszünk a következő évadban fejlődni, még jobban kézilabdázni, hogy visszaülhessünk Európa trónjára.”

„Az ördög, mint mindig, most is a részletekben rejlett… Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy a végsőkig küzdöttünk. Sajnos nem jött az a flow-élmény támadásban, amivel a magunk javára tudtuk volna fordítani a meccset, és a védekezésünk sem volt azon a szinten, amellyel meccseket lehet és szoktunk is nyerni. Teltek a percek, közben folyamatosan hibáztunk, a Metz pedig ebből is extra energiára tett szert” – értékelt Dione Housheer, a Győr jobbátlövője.