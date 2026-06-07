Modric góllal, Horvátország győzelemmel melegített a vb-re

Két vereség után Szlovénia ellen próbált meg javítani a napokon belül kezdődő világbajnokságra készülő horvát válogatott Varasdon: a négy éve bronz-, nyolc éve ezüstérmes Horvátország a hazai közönségétől búcsúzó aranylabdás Luka Modric 51. percben esett góljával szerezte meg a vezetést. A horvátok 40 éves irányítója kezdőként kapott lehetőséget, és a második félidő elején gyors ellentámadás végén 19 méterről lőtt jobbal a bal alsó sarokba – a gólja után néhány perccel lecserélte Zlatko Dalic szövetségi kapitány. A vendég szlovének a hajrára fordulva Andraz Sporar révén egyenlítettek – a Slovan Bratislavával remek tavaszt futó 32 éves Sporar egy nap híján két év után volt ismét eredményes a válogatottban. A végén viszont mégis a hazaiak örülhettek, az éppen a Modricot váltó Mario Pasalic hajrában esett góljával megnyerték a találkozót, így győzelemmel hangoltak a világbajnokságra. 2–1

Koszovó magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Andorra fölött a két válogatott felkészülési mérkőzésén Pristinában. A vasárnapi találkozó első gólja kabaréba illően esett, Fisnik Asllani szabadrúgása után a kapufa tövéről kivágó labda a vetődő Iker Álvarez kapus fejéről került a gólvonal mögé.

ASLLANI GÓLJA

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Koszovó–Andorra 3–0

Horvátország–Szlovénia 2–1