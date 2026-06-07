Nemzeti Sportrádió

Modric góllal, Horvátország győzelemmel melegített a vb-re

2026.06.07. 21:51
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Modric szerzett vezetést a varasdi meccsen (Fotó: Getty Images)
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Koszovó Luka Modric félkészülési mérkőzés Szlovénia Horvátország Andorra
Varasdon a világbajnokságra készülő horvát válogatott a minden bizonnyal utolsó, hazai pályán játszott válogatott mérkőzésén szereplő Luka Modric góljával szerzett vezetést, és 2–1-re legyőzte Szlovéniát vasárnap este.

Két vereség után Szlovénia ellen próbált meg javítani a napokon belül kezdődő világbajnokságra készülő horvát válogatott Varasdon: a négy éve bronz-, nyolc éve ezüstérmes Horvátország a hazai közönségétől búcsúzó aranylabdás Luka Modric 51. percben esett góljával szerezte meg a vezetést. A horvátok 40 éves irányítója kezdőként kapott lehetőséget, és a második félidő elején gyors ellentámadás végén 19 méterről lőtt jobbal a bal alsó sarokba – a gólja után néhány perccel lecserélte Zlatko Dalic szövetségi kapitány. A vendég szlovének a hajrára fordulva Andraz Sporar révén egyenlítettek – a Slovan Bratislavával remek tavaszt futó 32 éves Sporar egy nap híján két év után volt ismét eredményes a válogatottban. A végén viszont mégis a hazaiak örülhettek, az éppen a Modricot váltó Mario Pasalic hajrában esett góljával megnyerték a találkozót, így győzelemmel hangoltak a világbajnokságra. 2–1

Koszovó magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Andorra fölött a két válogatott felkészülési mérkőzésén Pristinában. A vasárnapi találkozó első gólja kabaréba illően esett, Fisnik Asllani szabadrúgása után a kapufa tövéről kivágó labda a vetődő Iker Álvarez kapus fejéről került a gólvonal mögé.

ASLLANI GÓLJA

Kosovo 1-0 Andorra - Iker Álvarez OG 41'
by u/4gjdtokurwa in soccer

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Koszovó–Andorra 3–0
Horvátország–Szlovénia 2–1

 

Koszovó Luka Modric félkészülési mérkőzés Szlovénia Horvátország Andorra
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