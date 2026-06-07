Vízilabda: az UVSE megvédte címét az ifjúsági leánybajnokságban

Ezen a hétvégén a margitszigeti Hajós uszodában rendezték az ifjúsági leány vízilabda-bajnokság nyolcas döntőjét, melynek fináléjában a házigazda UVSE és az Eger csapott össze.

Az Áts Bertalan által irányított UVSE jól kezdte a meccset és az első negyed végén 5–2-re, a félidőben pedig 9–6-ra vezetett. Nagy-Pócsi Bianka egri tanítványai azonban nagyszerűen küzdöttek és 10–6-os hátrányból a harmadik negyedben visszajöttek 10–10-re. Ezt követően az UVSE magasabb fokozatra kapcsolt, újra növelni kezdte előnyét és

végül 18–14-es sikerrel érdemelte ki a bajnoki aranyérmet.

A címvédő lilák ezzel a diadallal újabb veretlen idényt tudhatnak maguk mögött. A döntőben az UVSE-ből Tiba Panna öt, Fuchs Norina négy gólt lőtt, az egriek közül Kenéz Kincső jutott négy találatig.

Az UVSE-s Tiba Panna volt az ifi bajnoki döntő legeredményesebb játékosa Fotó: Palágyi Barbara

Korábban a bronzmeccsen a Dunaújváros 14–12-re nyert a KSI ellen. Az ötödik helyért az FTC 14–8-ra győzte le a Szentest, a hetedik helyet pedig a BVSC-Zugló szerezte meg a Győr 14–13-as felülmúlásával.

IFJÚSÁGI LEÁNYBAJNOKSÁG, DÖNTŐ

UVSE–EGER 18–14 (5–2, 4–4, 4–5, 5–3)

(A mérkőzésjegyzőkönyve (A mérkőzésjegyzőkönyve ITT érhető el.)

(Kiemelt képünkön: az UVSE címet védett az ifi leánybajnokságban Fotó: Palágyi Barbara)