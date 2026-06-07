Albek Anna: Nagyon érzelmes volt a családommal és a barátaimmal ünnepelni

Albek Anna a Metz és a francia kézilabda nagy eredményének nevezte a diadalt: „ez a BL-arany egyértelműen pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el, a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is egy óriási mérföldkövet jelent.”

A jobbátlövő még a hivatalos eredményhirdetés előtt egy kisbabával a karjában ünnepelt, ezzel kapcsolatban elmondta: „A legjobb barátnőm kislányával ünnepeltem, aki ráadásul ugyanazon a napon, július 10-én született, amikor Metzben elkezdtem tavaly az új életemet. Hihetetlen, hogy neki is egy új élet adatott meg, és az enyém is akkor indult Franciaországban.”