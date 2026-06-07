Nemzeti Sportrádió

Albek Anna: Nagyon érzelmes volt a családommal és a barátaimmal ünnepelni

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.06.07. 21:45
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Albek Anna volt csapattársai gyűrűjében, balról Tóth Nikolett, Stranigg Zsófia és Hadfi Gréta (Fotó: Török Attila)
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Metz HB női kézi BL női kézilabda Metz Handball női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL Albek Anna
A címvédő Győri Audi ETO KC 31–29-re kikapott a francia Metztől a budapesti final four döntőjében. A mérkőzést követően Albek Anna nyilatkozott az NSO TV-nek, és azt üzente a fiataloknak, merjenek nagyot álmodni, hiszen ő is Adáról indulva jutott el a BL-győzelemig.

 

Albek Anna a Metz és a francia kézilabda nagy eredményének nevezte a diadalt: „ez a BL-arany egyértelműen pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el, a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is egy óriási mérföldkövet jelent.”

A jobbátlövő még a hivatalos eredményhirdetés előtt egy kisbabával a karjában ünnepelt, ezzel kapcsolatban elmondta: „A legjobb barátnőm kislányával ünnepeltem, aki ráadásul ugyanazon a napon, július 10-én született, amikor Metzben elkezdtem tavaly az új életemet. Hihetetlen, hogy neki is egy új élet adatott meg, és az enyém is akkor indult Franciaországban.”

 

 

 

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