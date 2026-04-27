Nemzeti Sportrádió

Pontot rabolt az Espanyol vendégeként a kiesés elől menekülő Levante

V. J.
2026.04.27. 23:04
Pol Lozanót a hajrában kiállították (Fotó: Getty Images)
Címkék
Espanyol Levante La Liga
Az Espanyol 0–0-s döntetlent játszott a Levantéval a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 32. fordulójának hétfői mérkőzésén. A mérkőzést a hazaiak emberhátrányban fejezték be, mivel Pol Lozano gyorsan egymás után két sárga lapot érő szabálytalanságot is elkövetett.

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Levante 0–0
Kiállítva: Lozano (88., Espanyol)

VASÁRNAP
Oviedo–Elche 1–2 (Saira 76., ill. Bigas 6., G. Villar 16.)
Kiállítás: G. Valera (Elche, 90+5.)
Osasuna–Sevilla 2–1 (R. García 80., Catena 90+9., ill. Maupay 69.)
Rayo Vallecano–Real Sociedad 3–3 (Camello 30., Lejeune 84., Alemao 90+9., ill. Oyarzabal 22., 76. – a másodikat 11-esből, Óskarsson 63.)
Kiállítva: Isi Palazón (Rayo, 90+11. – a pályán kívül)
Villarreal–Celta Vigo 2–1 (G. Moreno 2. – 11-esből, N. Pépé 29., ill. Borja Iglesias 73. – 11-esből)
SZOMBAT
Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)
Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)
Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)
PÉNTEK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona33281487–30+57 85 
2. Real Madrid33235568–31+37 74 
3. Villarreal33205859–38+21 65 
4. Atlético Madrid33186956–36+20 60 
5. Betis331214749–41+8 50 
6. Celta Vigo3311111145–43+2 44 
7. Getafe331351528–34–6 44 
8. Real Sociedad3311101252–5243 
9. Osasuna331191339–40–1 42 
10. Athletic Bilbao331251635–48–13 41 
11. Rayo Vallecano339121233–41–8 39 
12. Valencia331091437–48–11 39 
13. Espanyol331091437–49–12 39 
14. Elche339111344–50–6 38 
15. Girona339111336–50–14 38 
16. Alaves33991538–49–11 36 
17. Mallorca33981641–51–10 35 
18. Sevilla33971740–55–15 34 
19. Levante33891637–50–13 33 
20. Oviedo336101726–51–25 28 

 

 

Legfrissebb hírek

Mennyi időre dőlt ki Mbappé? Közleményt adott ki a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
10 órája

La Liga: a Celta legyőzésével közeledik a bronzéremhez a Villarreal

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 23:01

Oyarzabal egyéni rekordot döntött, de csapata a 99. percben lemaradt a győzelemről

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:14

Az Athletic Bilbao elleni fordításos győzelemmel készül az Arsenalra az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.04.25. 22:59

Hat és fél év után nyert a „mumus” Getafe vendégeként az FC Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.04.25. 18:11

Hátrányból fordított az Alavés, továbbra is bármi megtörténhet a spanyol élvonal alsóházában

Spanyol labdarúgás
2026.04.25. 16:09

Barcelona: Frenkie de Jongot a trófeák éltetik – holland rekorder lett

Spanyol labdarúgás
2026.04.25. 10:11

A ráadásban jött a dráma, a Real Madrid csak egy pontot szerzett a sevillai katlanban

Spanyol labdarúgás
2026.04.24. 23:12
Ezek is érdekelhetik