Pontot rabolt az Espanyol vendégeként a kiesés elől menekülő Levante
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Levante 0–0
Kiállítva: Lozano (88., Espanyol)
VASÁRNAP
Oviedo–Elche 1–2 (Saira 76., ill. Bigas 6., G. Villar 16.)
Kiállítás: G. Valera (Elche, 90+5.)
Osasuna–Sevilla 2–1 (R. García 80., Catena 90+9., ill. Maupay 69.)
Rayo Vallecano–Real Sociedad 3–3 (Camello 30., Lejeune 84., Alemao 90+9., ill. Oyarzabal 22., 76. – a másodikat 11-esből, Óskarsson 63.)
Kiállítva: Isi Palazón (Rayo, 90+11. – a pályán kívül)
Villarreal–Celta Vigo 2–1 (G. Moreno 2. – 11-esből, N. Pépé 29., ill. Borja Iglesias 73. – 11-esből)
SZOMBAT
Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)
Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)
Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)
PÉNTEK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|33
|28
|1
|4
|87–30
|+57
|85
|2. Real Madrid
|33
|23
|5
|5
|68–31
|+37
|74
|3. Villarreal
|33
|20
|5
|8
|59–38
|+21
|65
|4. Atlético Madrid
|33
|18
|6
|9
|56–36
|+20
|60
|5. Betis
|33
|12
|14
|7
|49–41
|+8
|50
|6. Celta Vigo
|33
|11
|11
|11
|45–43
|+2
|44
|7. Getafe
|33
|13
|5
|15
|28–34
|–6
|44
|8. Real Sociedad
|33
|11
|10
|12
|52–52
|0
|43
|9. Osasuna
|33
|11
|9
|13
|39–40
|–1
|42
|10. Athletic Bilbao
|33
|12
|5
|16
|35–48
|–13
|41
|11. Rayo Vallecano
|33
|9
|12
|12
|33–41
|–8
|39
|12. Valencia
|33
|10
|9
|14
|37–48
|–11
|39
|13. Espanyol
|33
|10
|9
|14
|37–49
|–12
|39
|14. Elche
|33
|9
|11
|13
|44–50
|–6
|38
|15. Girona
|33
|9
|11
|13
|36–50
|–14
|38
|16. Alaves
|33
|9
|9
|15
|38–49
|–11
|36
|17. Mallorca
|33
|9
|8
|16
|41–51
|–10
|35
|18. Sevilla
|33
|9
|7
|17
|40–55
|–15
|34
|19. Levante
|33
|8
|9
|16
|37–50
|–13
|33
|20. Oviedo
|33
|6
|10
|17
|26–51
|–25
|28