Nemzeti Sportrádió

Quinones a mestertroll, aki megidézte Tshabalalát a gólja után

H. Á.H. Á.
2026.06.12. 02:05
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Quinones gólöröme (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Julián Quinones Mexikó Dél-Afrika gólöröm
Amint arról beszámoltunk, Mexikó 2–0-ra megnyerte a világbajnokság nyitómeccsét Dél-Afrika ellen. Az első gólt Julián Quinones szerezte, aki – egy a lelátóról készült videó tanúsága szerint – igazi mestertrollnak bizonyult. Gólörömével ugyanis megidézte a 2010-es világbajnokság első gólját éppen Mexikó ellen szerző dél-afrikai Siphiwe Tshabalalát, és az ő emlékezetes gólörömét.

QUINONES GÓLJA

QUINONES MUTATVÁNYA

Julian Quiñones hitting the bafana bafana celebration
by u/glizzy09 in soccer

AZ EREDETI TSHABALALÁTÓL

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA 2–0 (1–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)
MEXIKÓ: Rangel – Reyes, Montes, J. Vásquez, Gallardo – Lira (E. Álvarez, 76.), B. Gutiérrez (L. Chávez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.) – Alvarado, Quinones (Vega, 79.) – R. Jiménez (A. González, 76.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Muadu, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 77.) – Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane, 61.) – L. Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
Gólszerző: Quinones (9.), Jiménez (67.)
Kiállítva: Montes (90+2.), ill. Sithole (49.), Zwane (84.)

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