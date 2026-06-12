Quinones a mestertroll, aki megidézte Tshabalalát a gólja után

Amint arról beszámoltunk, Mexikó 2–0-ra megnyerte a világbajnokság nyitómeccsét Dél-Afrika ellen. Az első gólt Julián Quinones szerezte, aki – egy a lelátóról készült videó tanúsága szerint – igazi mestertrollnak bizonyult. Gólörömével ugyanis megidézte a 2010-es világbajnokság első gólját éppen Mexikó ellen szerző dél-afrikai Siphiwe Tshabalalát, és az ő emlékezetes gólörömét.