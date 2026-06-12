Quinones a mestertroll, aki megidézte Tshabalalát a gólja után
QUINONES GÓLJA
QUINONES MUTATVÁNYA
AZ EREDETI TSHABALALÁTÓL
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA 2–0 (1–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)
MEXIKÓ: Rangel – Reyes, Montes, J. Vásquez, Gallardo – Lira (E. Álvarez, 76.), B. Gutiérrez (L. Chávez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.) – Alvarado, Quinones (Vega, 79.) – R. Jiménez (A. González, 76.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Muadu, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 77.) – Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane, 61.) – L. Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
Gólszerző: Quinones (9.), Jiménez (67.)
Kiállítva: Montes (90+2.), ill. Sithole (49.), Zwane (84.)