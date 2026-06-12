Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Alphonso Davies nem lesz ott a kanadaiak első meccsén Bosznia-Hercegovina ellen

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.12. 01:47
Davies még nem áll készen a játékra... (Fotó: Getty Images)
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Legnagyobb sztárját, vezérét, csapatkapitányát vesztette el a csoportkör egyik legfontosabb meccsére sérülés miatt a társházigazda: Alphonso Davies nem lesz ott a kanadaiak első meccsén Bosznia-Hercegovina ellen.

 

Kanada csapatkapitánya, a Bayern München sztárbalhátvédje, Alphonso Davies kihagyja a bosnyákok elleni első csoportmérkőzést a The Athletic értesülései szerint.

Davies egyértelműen a kanadaiak legnagyobb klasszisa, a teljes vb legfiatalabb (25 éves) csapatkapitánya, hazája ráadásul otthon játszik, hiszen társrendező. 

A müncheniek játékosa rendszeresen küzd sérülésekkel, a legutóbbi 21 válogatott meccsből mindösszesen kettőn tudott játszani, korábbi keresztszalag-szakadásából még mindig nem épült fel száz százalékosan.

 

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