Vb 2026: Alphonso Davies nem lesz ott a kanadaiak első meccsén Bosznia-Hercegovina ellen

Kanada csapatkapitánya, a Bayern München sztárbalhátvédje, Alphonso Davies kihagyja a bosnyákok elleni első csoportmérkőzést a The Athletic értesülései szerint.

Davies egyértelműen a kanadaiak legnagyobb klasszisa, a teljes vb legfiatalabb (25 éves) csapatkapitánya, hazája ráadásul otthon játszik, hiszen társrendező.

A müncheniek játékosa rendszeresen küzd sérülésekkel, a legutóbbi 21 válogatott meccsből mindösszesen kettőn tudott játszani, korábbi keresztszalag-szakadásából még mindig nem épült fel száz százalékosan.