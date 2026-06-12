Statisztikák: 28 év után volt ismét három azonnali kiállítás a vb-n; a hatodik legfiatalabb pályára lépő a mexikói csodagyerek

Külön érdekesség, hogy Mora az első vb-játékos, aki a 2006-os világbajnoki döntő (Franciaország–Olaszország) után született.

Mexico's Gilberto Mora becomes the sixth youngest player to play in the men's FIFA World Cup (17 years, 240 days old). pic.twitter.com/ReK3CzDouL — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 11, 2026

1 - Mexico's Gilberto Mora is the first player born after the 2006 FIFA World Cup final to appear in a World Cup match.



History. pic.twitter.com/COrD5x1v0N — OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2026

No, jöjjön a mindenkit foglalkozató rész... a piros lapos rekordok!

Mindösszesen négy olyan mérkőzés volt eddig a vb-történet során, ahol három azonnali kiállítást ítéltek a játékvezetők, ez köztük az egyik. A korábbi három: Brazília–Csehország 1938, Magyarország–Brazília 1954, Dél-Afrika–Dánia 1998. Az '54-es magyar–brazilt 4–2-re nyerték meg a mieink.

Húsz év után, tehát 2006 óta először fordult elő, hogy egy csapatból két játékost is azonnali piros lappal sújtottak, most éppen Dél-Afrikát. Húsz éve egy meccsen két ilyen válogatott is volt: a durváságáról emlékezetes nyolcaddöntő Portugália és Hollandia között 16 sárga lappal és 2-2 kiállítással.

A 2022-es katari vb-n összesen négy kiállítás volt. Most egy meccs után tartunk háromnál.

4 - Partidos del Mundial con tres rojas directas:



- Brasil 🇧🇷 vs Checoslovaquia 🇨🇿, 3 en 1938

- Hungría 🇭🇺 vs Brasil 🇧🇷, 3 en 1954

- Sudáfrica 🇿🇦 vs Dinamarca 🇩🇰, 3 en 1998

- MÉXICO 🇲🇽 vs SUDÁFRICA 🇿🇦, 3 en 2026



Hoz. pic.twitter.com/V2Mc6t0W8U — OptaJose (@OptaJose) June 11, 2026

2 - South Africa are the first team to receive two red cards in a FIFA World Cup match since 2006, when both Portugal and Netherlands had two players sent off in their round of 16 clash.



Nuremberg. pic.twitter.com/BkrS3TSngx — OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2026

3 - In the first game at the 2026 FIFA World Cup, there were three red cards awarded.



At the 2022 World Cup, only four red cards were shown in 64 games overall.



Brandished. pic.twitter.com/YWYjy2Mu27 — OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

Mexico 2-0 South Africa



Co-hosts Mexico kick off with a win over South Africa, but there were more red cards (3) than goals in the match. pic.twitter.com/Ee0UcQoG3d — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 11, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA 2–0 (1–0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)

MEXIKÓ: Rangel – Reyes, Montes, J. Vásquez, Gallardo – Lira (E. Álvarez, 76.), B. Gutiérrez (L. Chávez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.) – Alvarado, Quinones (Vega, 79.) – R. Jiménez (A. González, 76.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Muadu, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 77.) – Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane, 61.) – L. Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

Kiállítva: Montes (90+2.), illetve Sithole (49.), Zwane (84.)

Gólszerző: Quinones (9.), Jiménez (67.)