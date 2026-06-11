Csere a japán és az argentin keretben – sérülés miatt került ki a Pool középpályása és a Marseille védője

A Liverpool középpályása, Endo Vataru sérülés miatt kikerült a japán válogatott keretéből, helyette Macsino Suto, a Mönchengladbach csatára lesz ott a világbajnokságon – közölte a japán szövetség a honlapján.

Emellett a 33 éves, 73-szoros válogatott Endo bejelentette a közösségi oldalán, hogy többé nem szerepel a nemzeti együttesben, amelytől csapatkapitányként vonul vissza – a karszalagot az Ajax védője, Itakura Ko viseli majd a vb-n.

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。

怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。… — 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026

Szintén megsérült az Olympique Marseille belső védője, Leonardo Balerdi – ez már múlt szombaton kiderült –, aki helyett az argentin válogatottba Marcos Senesit hívták be. A 29 éves ballábas középhátvéd eddig a Bournemouth játékosa volt, július 1-jétől a Tottenhamben folytatja a pályafutását, s a nemzeti csapatban ez idáig háromszor szerepelt.

Marcos Senesi joins the Argentina squad for the 2026 FIFA World Cup 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/jw6DrjklKM — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 11, 2026

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)

Védők: 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 5 Leandro Paredes (River Plate), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 8 Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)

Támadók: 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni