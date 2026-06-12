Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Dél-Korea–Csehország

2026.06.12. 03:48
Fotó: Getty Images
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A labdarúgó-világbajnokság A-csoportjának 1. fordulójában Dél-Korea és Csehország egymással mérkőzik meg. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG
Guadalajara, Guadalajara Stadion, 4 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Amin Omar (egyiptomi)
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom, Pek Szung Ho, I Te Szok – I Kang In, I Dzse Szung – Szon Hung Min. Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
A kispadon: Cso Hjon Vu, Szong Bum Kun (kapusok), Pe Dzsun Ho, Jens Castrop, Cso Vi Dzse, Om Dzsi Szung, Hvang Hi Csan, Kim Dzsin Gju, Kim Mun Hvan, I Dong Gjong, O Hjon Gju, Pak Dzsin Szop, Jang Hjun Dzsun
CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny – Sulc, Provod – Schick. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
A kispadon: Hornícek, Stanek (kapusok), Cerv, Chory, Chytil, Darida, Doudera, Hlozek, Holes, Jurásek, Kuchta, Sochurek, Visinsky, Zima

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