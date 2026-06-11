Pénteki sportműsor: két meccs a vb második játéknapján; döntőzik az FTC női pólócsapata a BL-ben
JÚNIUS 12., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS
18.30: Veszprém–DEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
12.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Sport1, Sport2)
Benne 14.30 körül: Magyarország–Finnország
FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
21.00: Canadian Open (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO
10.00 és 16.00: középfutamok
KERÉKPÁR
TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES
15.40: férfiverseny, 6. szakasz (Saint-Vulbas–Crest-Voland, 182.3 km) (Tv: Duna World, Eurosport1)
MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA, LEOGANG
17.15: női cross country (Tv: Eurosport1)
18.15: férfi cross country (Tv: Eurosport1)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 158, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
20.45: ketrecharc, MMA, Hexagone 45, Lyon (Tv: Arena4)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG, MISANO
10.45: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.15: WCR, Superpole (Tv: Arena4)
14.00: SPB, Superpole (Tv: Arena4)
15.00: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
16.00: SSP, Superpole (Tv: Arena4)
ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)
Férfi elődöntő
9.00: A-csoport
12.30: B-csoport
16.00: női döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 2. TORNA (KECSKEMÉT)
17.30: Magyarország–Észtország (Tv: Duna World)
TENISZ
ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, STUTTGART
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, LONDON
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
A 3. HELYÉRT
19.00: Mataró (spanyol)–Sant Andreu (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
DÖNTŐ
21.00: FTC-Telekom–Olympiakosz (görög) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Futball-vb-összefoglaló Bánki Józseffel
7.00: Elkezdődött a labdarúgó-világbajnokság: Disztl László a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A futball-vb gazdasági hatásai: Németh Viktóriát, az Oeconomous senior elemzőjét hívjuk
9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: négy éve Angliában oktatta a sportág feltalálóját a magyar labdarúgó-válogatott
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Opavszky Márk kajakos
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Vendég: Gubacsi Zsófia, korábbi teniszező. Műsorvezető: Virányi Zsolt
13.30: A labdarúgó-vb korábbi meglepetéscsapatai Ballai Attilával
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: Elkezdődött a labdarúgó-világbajnokság, a vonalban: Bognár György
15.30: Futball-vb-értékelés. Vendég: Mátyus János
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Ez történt a labdarúgó-világbajnokság első napján
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda. Mi várható a férfi kézilabda BL kölni négyes döntőjében?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A Ferencváros női és férfi vízilabdacsapatának útja a BL-ben
18.40: Interjúk a budapesti, női öttusa világkupaverseny döntőjéről
19.00: Négy éve Marokkó volt a labdarúgó-vb meglepetéscsapata – az idén meddig juthatnak az afrikai együttesek?
19.40: A hétvégén Barcelonában versenyez a Formula–1 mezőnye
20.00: A labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának bemutatása
20.40: A futball-vb napi meccseinek felvezetése Bene Ferenccel
20.50: A női vízilabda BL-döntő felvezetése Mihók Attilával
21.00: Közvetítés a Ferencváros–Olympiakosz női vízilabda Bajnokok Ligája-döntőről. Kommentátor: Katona László és Regős László Pál
21.00: Közvetítés a Kanada–Bosznia-Hercegovina labdarúgó-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Keszi Dórával