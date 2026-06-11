Pénteki sportműsor: két meccs a vb második játéknapján; döntőzik az FTC női pólócsapata a BL-ben

JÚNIUS 12., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

D-CSOPORT

Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS

18.30: Veszprém–DEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

12.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Sport1, Sport2)

Benne 14.30 körül: Magyarország–Finnország

FORMULA–1

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)

15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

21.00: Canadian Open (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

GYORSASÁGI ÉS PARA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO

10.00 és 16.00: középfutamok

KERÉKPÁR

TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES

15.40: férfiverseny, 6. szakasz (Saint-Vulbas–Crest-Voland, 182.3 km) (Tv: Duna World, Eurosport1)

MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA, LEOGANG

17.15: női cross country (Tv: Eurosport1)

18.15: férfi cross country (Tv: Eurosport1)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 158, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

20.45: ketrecharc, MMA, Hexagone 45, Lyon (Tv: Arena4)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG, MISANO

10.45: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.15: WCR, Superpole (Tv: Arena4)

14.00: SPB, Superpole (Tv: Arena4)

15.00: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

16.00: SSP, Superpole (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)

Férfi elődöntő

9.00: A-csoport

12.30: B-csoport

16.00: női döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 2. TORNA (KECSKEMÉT)

17.30: Magyarország–Észtország (Tv: Duna World)

TENISZ

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, STUTTGART

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, LONDON

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

A 3. HELYÉRT

19.00: Mataró (spanyol)–Sant Andreu (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

DÖNTŐ

21.00: FTC-Telekom–Olympiakosz (görög) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Futball-vb-összefoglaló Bánki Józseffel

7.00: Elkezdődött a labdarúgó-világbajnokság: Disztl László a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A futball-vb gazdasági hatásai: Németh Viktóriát, az Oeconomous senior elemzőjét hívjuk

9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: négy éve Angliában oktatta a sportág feltalálóját a magyar labdarúgó-válogatott

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Opavszky Márk kajakos

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Vendég: Gubacsi Zsófia, korábbi teniszező. Műsorvezető: Virányi Zsolt

13.30: A labdarúgó-vb korábbi meglepetéscsapatai Ballai Attilával

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: Elkezdődött a labdarúgó-világbajnokság, a vonalban: Bognár György

15.30: Futball-vb-értékelés. Vendég: Mátyus János

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Ez történt a labdarúgó-világbajnokság első napján

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda. Mi várható a férfi kézilabda BL kölni négyes döntőjében?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A Ferencváros női és férfi vízilabdacsapatának útja a BL-ben

18.40: Interjúk a budapesti, női öttusa világkupaverseny döntőjéről

19.00: Négy éve Marokkó volt a labdarúgó-vb meglepetéscsapata – az idén meddig juthatnak az afrikai együttesek?

19.40: A hétvégén Barcelonában versenyez a Formula–1 mezőnye

20.00: A labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának bemutatása

20.40: A futball-vb napi meccseinek felvezetése Bene Ferenccel

20.50: A női vízilabda BL-döntő felvezetése Mihók Attilával

21.00: Közvetítés a Ferencváros–Olympiakosz női vízilabda Bajnokok Ligája-döntőről. Kommentátor: Katona László és Regős László Pál

21.00: Közvetítés a Kanada–Bosznia-Hercegovina labdarúgó-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Keszi Dórával