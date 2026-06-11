Telt ház, gólok, piros lapok és sima mexikói győzelem a vb nyitányán; Lamine Yamal a kiszámíthatatlanságot és a ragyogást hozza el a tornára

A Nemzeti Sport

pénteki számából ajánljuk:

A papírformát érvényesítve megnyerte a 23. labdarúgó-világbajnokság első mérkőzését a szerény teljesítményt nyújtó dél-afrikai válogatott ellen a társházigazda Mexikó, amelynek nyolcadik vb-nyitányán ez volt az első győzelme. Borsos László helyszíni beszámolója

Lamine Yamal a kiszámíthatatlanságot és a ragyogást hozza el a tornára. Az Egyesült Államokból adott interjút lapunknak Fernando Sánchez Tavero, aki szerint Spanyolországnak minden esélye megvan, hogy 2010 után ismét világbajnok legyen, de a tekintélyes As újságírója Lamine Yamalról, valamint a csapat erős és gyenge pontjáról is beszélt Judi Ádámnak

Théo Hernandez: Mindig jobban szerettem támadni, mint védekezni. Théo Hernandez a spanyol As-nak adott interjút a világbajnokság kapcsán, amelyben beszélt a szaúdi idényéről, Franciaország vb-esélyeiről és Kylian Mbappéról is. Judi Ádám írása

Szélig Viktor sportigazgatóként csatlakozik az új milánói klubhoz. Az ICEHL-hez a következő idényben csatlakozó Milano HC bejelentette, hogy a Fehérvárról tavasszal távozó Szélig Viktor tölti be a sportigazgatói pozíciót. Az új lehetőség kihívásairól nyilatkozott Beke Zsombornak az ismét az osztrák központú hokiligában dolgozó sportvezető

Hatméteres rúdugrók a Gyulai István Memorialon! Újabb ügyességi számokban jelentettek be sztárindulókat a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői. Szendrei Zoltán háttéranyaga

Barcelonában még nagyobb fölénybe kerülhet a Mercedes. Hat GP után százszázalékos győzelmi mutatóval készül a Formula–1 hétvégi Katalán Nagydíjára a Mercedes. A barcelonai pálya sajátosságai ráadásul még inkább kidomboríthatják az autó erősségeit. Zsoldos Barna összeállítása

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