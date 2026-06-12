Kis piros lapos vb-történelem

A korábbi három: először 1938-ban a Brazília–Csehország meccsen állított ki két brazilt, majd egy cseh játékost a bíró, aztán 1954-ben a Magyarország–Brazília találkozón szórt ki szintén két brazilt a játékvezető – tőlünk meg Bozsik Józsefet –, legutóbb pedig 1998-ban a Dél-Afrika–Dánia mérkőzés volt – utóbbi csapatból állítottak ki két embert a Bafana Bafanából egyet. Az '54-es magyar–brazilt 4–2-re nyerték meg a mieink.