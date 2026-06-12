Tíz éve Dél-Korea győzött a csehek ellen – videó

Egy héttel ezelőtt volt a tízéves évfordulója a legutóbbi Csehország–Dél-Korea válogatott labdarúgómérkőzésnek: a 2016 június 5-én Prágában lejátszott meccsen az Eb-re készülő csehek 2–1-re kikaptak az ázsiaiaktól, akiknél 49. alkalommal szerepelt az akkor 23 éves Szon Hung Min. A ma már a Los Angeles FC-nél szereplő csatár a prágai mérkőzésen is ott volt és a mai világbajnoki találkozón is pályára lép, hiszen tagja Dél-Korea kezdőjének.

A cseheknél is akad egy labdarúgó, aki ott volt a tíz évvel ezelőtti a meccsen, mégpedig Vladimir Darida, aki végigjátszotta a találkozót és begyűjtött egy sárga lapot a második félidőben.

A két válogatott egyébként három felkészülési meccs után negyedik alkalommal találkozik egymással, a tíz évvel ezelőtti dél-koreai győzelem mellett egy döntetlen (2–2) és egy kiütéses (5–0) cseh siker áll az örökmérlegen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

4.00: DÉL KOREA–CSEHORSZÁG – élőben az NSO-n!

Guadalajara, Guadalajara Stadion. Vezeti: Omar (egyiptomi)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom, Pek Szung Ho, I Te Szok – I Kang In, I Dzse Szung – Szon Hung Min

A kispadon: Cso Hjon Vu, Szong Bum Kun (kapusok), Pe Dzsun Ho, Jens Castrop, Cso Vi Dzse, Om Dzsi Szung, Hvang Hi Csan, Kim Dzsin Gju, Kim Mun Hvan, I Dong Gjong, O Hjon Gju, Pak Dzsin Szop, Jang Hjun Dzsun

CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny – Sulc, Provod – Schick

A kispadon: Hornícek, Stanek (kapusok), Cerv, Chory, Chytil, Darida, Doudera, Hlozek, Holes, Jurásek, Kuchta, Sochurek, Visinsky, Zima