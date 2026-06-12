Nemzeti Sportrádió

Szon Hung Min és Patrik Schick is pályára lép – íme, a dél-koreai–cseh mérkőzés kezdőcsapatai!

V. J.V. J.
2026.06.12. 03:04
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Szon Hung Min a dél-koreaiak, a Patrik Schick a csehek csatára (Fotó: Getty Images – NS-montázs)
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Magyar idő szerint hajnali négy órakor, az A-csoport Dél-Korea–Csehország mérkőzésével folytatódik a labdarúgó-világbajnokság. Íme, a kezdőcsapatok!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
4.00: DÉL KOREA–CSEHORSZÁG – élőben az NSO-n!
Guadalajara, Guadalajara Stadion. Vezeti: Omar (egyiptomi)
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom, Pek Szung Ho, I Te Szok – I Kang In, I Dzse Szung – Szon Hung Min
A kispadon: Cso Hjon Vu, Szong Bum Kun (kapusok), Pe Dzsun Ho, Jens Castrop, Cso Vi Dzse, Om Dzsi Szung, Hvang Hi Csan, Kim Dzsin Gju, Kim Mun Hvan, I Dong Gjong, O Hjon Gju, Pak Dzsin Szop, Jang Hjun Dzsun
CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny – Sulc, Provod – Schick
A kispadon: Hornícek, Stanek (kapusok), Cerv, Chory, Chytil, Darida, Doudera, Hlozek, Holes, Jurásek, Kuchta, Sochurek, Visinsky, Zima

 

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