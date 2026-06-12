Nemzeti Sportrádió

Mexikói kapitány: „A meccs utolsó harmadában lehettünk volna jobbak”

V. J.V. J.
2026.06.12. 00:52
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Javier Aguirre válogatottja győzelemmel kezdte a vb-t (Fotó: Getty Images)
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Amint arról már beszámoltunk, a házigazda Mexikó nyerte a labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzését: 2–0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A lefújást követően így értékeltek a főszereplők a FIFA.com tudósítása szerint.

„Már az első félidőben hármat rúghattunk volna. Lőttünk többek között egy kapufát is. A vb hangulatához még hozzá kell szoknunk. Elképesztő volt, amikor szembesültünk vele, hol és micsoda közönség előtt lépünk pályára” – mondta el a sajtótájékoztatón Javier Aguirre, Mexikó kapitánya.

„A hátsó alakzatunk végig jól dolgozott. Uraltuk a mérkőzés nagy részét, viszont az utolsó harmadban lehettünk volna jobbak.”

Egy újságíró megkérdezte a szövetségi kapitányt, mit szólt ahhoz, hogy a mérkőzés egyes periódusaiban fütyülés hallatszódott a lelátóról egyes hazai szurkolók részéről.

„Nem hallottam, hogy fütyült volna valaki, de alapvetően a játékosaim feladata, hogy elérjék, senki se érezze magát csalódottnak.”

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Hugo Broos látott pozitívumokat csapata játékában (Fotó: Getty Images)

„A korábbi meccseinkhez képest nem esett vissza a teljesítményünk, most azonban egy nagyon magas tudású válogatott ellen léptünk pályára. Jó meccset játszottunk. A védelmünk szervezett volt és helyzeteink is adódtak. Sokszor az utolsó passz nem stimmelt. Jobb támadójátékkal jobb eredményt érhettünk volna el ” – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hugo Broos, Dél-Afrika szövetségi kapitánya. „Az első piros lapunkat eredményező döntés elfogadható, a második azonban vitatható. Úgy érzem a mexikóiak játékosa blokkolta az enyémet – ugyanakkor el kell fogadjuk a döntést.”

Annak kapcsán, hogy meddig juthat csapata a vb-n, a kapitány úgy fogalmazott: „nem szabad túlságosan előre gondolkodni.”

„Először is szeretnénk elkerülni a kiesést a csoportkörben. Ez továbbra is lehetséges. Meg kell próbálnunk pontokat szerezni” – fogalmazott Broos, aki köszönetet mondott a csapatát bíztató mexikói drukkereknek is.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
Julian Quinones lőtte a vb első gólját (Fotó: Getty Images)

A találkozó legjobbjának választott Julian Quinonest arról kérdezte a FIFA tv-riportere, hogyan készült a nyitómeccsre.

„Minden mérkőzés előtt ugyanazt teszem: imádkozom Istenhez, illetve végiggondolom, miken mentem keresztül az életben. Ez nagy löketet ad.” 

„A családom az alap az életemben, amire mindent építek. Mindent értük teszek” fogalmazott az első gól szerzője.

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