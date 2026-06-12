Nemzeti Sportrádió

Megható pillanatok: a második gólt szerző mexikói sztár márciusban elhunyt édesapjának üzent

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.12. 01:13
Megható pillanatok Raúl Jiméneztől a vb-nyitányon (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Raúl Jiménez vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó mexikói válogatott
Mint ismert, Mexikó hazai pályán, 80 ezer ember előtt 2–0-ra legyőzte Dél-Afrikát a 2026-os labdarúgó-világbajnokság három kiállítást hozó nyitó mérkőzésén. A második gólt jegyző Raúl Jiménez gólörömével elhunyt édesapjának üzent.

 

RAÚL JIMÉNEZ A MÁRCIUSBAN ELHUNYT ÉDESAPJÁNAK AJÁNLOTTA GÓLJÁT

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
 
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
 
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA 2–0 (1–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)
MEXIKÓ: Rangel – Reyes, Montes, J. Vásquez, Gallardo – Lira (E. Álvarez, 76.), B. Gutiérrez (L. Chávez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.) – Alvarado, Quinones (Vega, 79.) – R. Jiménez (A. González, 76.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Muadu, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 77.) – Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane, 61.) – L. Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
Gólszerző: Quinones (9.), Jiménez (67.)
Kiállítva: Montes (90+2.), ill. Sithole (49.), Zwane (84.)

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A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Carlos Acevedo (Santos Laguna), 13 Guillermo Ochoa (AEL Limassol – Ciprus), 1 Raúl Rangel (Guadalajara)
Védők: 20 Mateo Chávez (AZ – Hollandia), 23 Jesús Gallardo (Toluca), 3 César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), 15 Israel Reyes (América), 2 Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), 5 Johan Vásquez (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 25 Roberto Alvarado (Guadalajara), 4 Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), 24 Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), 8 Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország), 26 Brian Gutiérrez (Guadalajara), 6 Érik Lira (Cruz Azul), 19 Gilberto Mora (Tijuana), 17 Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország),  7 Luis Romo (Guadalajara), 18 Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország)
Támadók: 11 Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), 14 Armando González (Guadalajara), 21 César Huerta (RSC Anderlecht – Belgium), 9 Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), 22 Guillermo Martínez (UNAM), 16 Julián Quinones (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 10 Alexis Vega (Toluca) 
Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Sipho Chaine (Orlando Pirates), 22 Ricardo Goss (Siwelele FC), 1 Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Védők: 26 Bradley Cross (Kaizer Chiefs), 18 Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), 24 Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 2 Thabang Matuludi (Polokwane City), 14 Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok), 6 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), 20 Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), 3 Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), 21 Ime Okon (Hannover 96 – Németország), 19 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
Középpályások: 23 Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), 5 Thalente Mbatha (Orlando Pirates), 4 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), 13 Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), 11 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
Támadók: 7 Oswin Appollis (Orlando Pirates), 9 Lyle Foster (Burnley – Anglia), 17 Evidence Makgopa (Orlando Pirates), 12 Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus), 10 Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), 8 Tshepang Moremi (Orlando Pirates), 25 Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), 15 Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

 

foci vb 2026 Raúl Jiménez vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó mexikói válogatott
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