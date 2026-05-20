Jégkorong-vb: az amerikaiak szétlövés után nyertek a németek ellen a mieink csoportjában

Az Egyesült Államok az eddigi három csoportmeccséből kettőt is elveszített, és a németek elleni összecsapás sem alakult jól a tengerentúliak számára – olyannyira nem, hogy a harmadik harmadban még a forduló előtt pont nélkül álló németek vezettek 3–2-re. Azonban hat perccel a mérkőzés vége előtt Tommy Novak betalált egy lecsorgó korong után és hosszabbításra mentette a mérkőzést, ahol nem született gól, így szétlövés döntött a győztesről.

A rávezetésnél az amerikaiak bizonyultak higgadtabbnak, hiszen kétszer találtak a kapuba, szemben az egyetlen német góllal – a mindent eldöntő lövést a később a mérkőzés legjobbjának is megválasztott Ryan Leonard juttata a kapuba. Az amerikaiak így kettő, a németek egy ponttal lettek gazdagabbak a csoportban.

A B-csoport mérkőzése sokkal egyértelműbben alakult, Svédország – ahogy várható is volt – nagyon könnyedén verte 6–0-ra Szlovéniát és megszerezte második győzelmét a tornán. A mérkőzésen Jacob De La Rose és Lucas Raymond is duplázni tudott.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Egyesült Államok–Németország 3–3 – szétlövéssel 4–3

KORÁBBAN

Ausztria–Svájc 0–9

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Svájc 4 4 – – – 22–4 +18 12 2. Finnország 3 3 – – – 13–4 +9 9 3. Ausztria 4 3 – – 1 12–14 –2 9 4. Egyesült Államok 4 1 1 – 2 12–13 –1 5 5. Magyarország 3 1 – – 2 8–8 0 3 6. Lettország 3 1 – – 3 5–7 –2 3 7. Németország 4 – – 1 3 5–15 –10 1 8. Nagy-Britannia 3 – – – 3 3–15 –7 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Svédország–Szlovénia 6–0

KORÁBBAN

Csehország–Olaszország 3–1