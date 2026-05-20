Jégkorong-vb: az amerikaiak szétlövés után nyertek a németek ellen a mieink csoportjában
Az Egyesült Államok az eddigi három csoportmeccséből kettőt is elveszített, és a németek elleni összecsapás sem alakult jól a tengerentúliak számára – olyannyira nem, hogy a harmadik harmadban még a forduló előtt pont nélkül álló németek vezettek 3–2-re. Azonban hat perccel a mérkőzés vége előtt Tommy Novak betalált egy lecsorgó korong után és hosszabbításra mentette a mérkőzést, ahol nem született gól, így szétlövés döntött a győztesről.
A rávezetésnél az amerikaiak bizonyultak higgadtabbnak, hiszen kétszer találtak a kapuba, szemben az egyetlen német góllal – a mindent eldöntő lövést a később a mérkőzés legjobbjának is megválasztott Ryan Leonard juttata a kapuba. Az amerikaiak így kettő, a németek egy ponttal lettek gazdagabbak a csoportban.
A B-csoport mérkőzése sokkal egyértelműbben alakult, Svédország – ahogy várható is volt – nagyon könnyedén verte 6–0-ra Szlovéniát és megszerezte második győzelmét a tornán. A mérkőzésen Jacob De La Rose és Lucas Raymond is duplázni tudott.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Egyesült Államok–Németország 3–3 – szétlövéssel 4–3
KORÁBBAN
Ausztria–Svájc 0–9
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Svájc
4
4
–
–
–
22–4
+18
12
|2. Finnország
3
3
–
–
–
13–4
+9
9
|3. Ausztria
4
3
–
–
1
12–14
–2
9
|4. Egyesült Államok
4
1
1
–
2
12–13
–1
5
|5. Magyarország
3
1
–
–
2
8–8
0
3
|6. Lettország
3
1
–
–
3
5–7
–2
3
|7. Németország
4
–
–
1
3
5–15
–10
1
|8. Nagy-Britannia
3
–
–
–
3
3–15
–7
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Svédország–Szlovénia 6–0
KORÁBBAN
Csehország–Olaszország 3–1
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Csehország
4
3
–
1
–
13–8
+5
10
|2. Kanada
3
3
–
–
–
16–4
+12
9
|3. Szlovákia
3
2
1
–
–
11–6
+5
8
|4. Norvégia
3
2
–
–
1
9–2
+7
6
|5. Svédország
4
2
–
–
2
18–11
+7
6
|6. Szlovénia
4
–
1
1
1
7–17
–10
3
|7. Dánia
3
–
–
–
3
4–15
–11
0
|8. Olaszország
4
–
–
–
4
2–17
–15
0