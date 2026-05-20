Jégkorong-vb: az amerikaiak szétlövés után nyertek a németek ellen a mieink csoportjában

T. Z.
2026.05.20. 23:17
Az amerikaiak nagyon megizzadtak a németek ellen (Fotó: IIFH)
Egyesült Államok jégkorong-világbajnokság Szlovénia Svédország Németország Jégkorong-vb
Az Egyesült Államok válogatottja szétlövés után 4–3-ra legyőzte Németországot a férfi jégkorong-világbajnokság A-csoportjának hatodik játéknapján. A B-csoportban Svédország simán, 6–0-ra győzött Szlovénia ellen.

Az Egyesült Államok az eddigi három csoportmeccséből kettőt is elveszített, és a németek elleni összecsapás sem alakult jól a tengerentúliak számára – olyannyira nem, hogy a harmadik harmadban még a forduló előtt pont nélkül álló németek vezettek 3–2-re. Azonban hat perccel a mérkőzés vége előtt Tommy Novak betalált egy lecsorgó korong után és hosszabbításra mentette a mérkőzést, ahol nem született gól, így szétlövés döntött a győztesről.

A rávezetésnél az amerikaiak bizonyultak higgadtabbnak, hiszen kétszer találtak a kapuba, szemben az egyetlen német góllal – a mindent eldöntő lövést a később a mérkőzés legjobbjának is megválasztott Ryan Leonard juttata a kapuba. Az amerikaiak így kettő, a németek egy ponttal lettek gazdagabbak a csoportban. 

A B-csoport mérkőzése sokkal egyértelműbben alakult, Svédország – ahogy várható is volt – nagyon könnyedén verte 6–0-ra Szlovéniát és megszerezte második győzelmét a tornán. A mérkőzésen Jacob De La Rose és Lucas Raymond is duplázni tudott. 

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Egyesült Államok–Németország 3–3 – szétlövéssel 4–3
KORÁBBAN
Ausztria–Svájc 0–9

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Svájc

4

4

22–4

+18

12

2. Finnország

3

3

13–4

+9

9

3. Ausztria

4

3

1

12–14

–2

9

4. Egyesült Államok

4

1

1

2

12–13

–1

5

5. Magyarország

3

1

2

8–8

0

3

6. Lettország

3

1

3

5–7

–2

3

7. Németország 

4

1

3

5–15

–10

1

8. Nagy-Britannia 

3

3

3–15

–7

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Svédország–Szlovénia 6–0
KORÁBBAN
Csehország–Olaszország 3–1

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Csehország 

4

3

1

13–8

+5

10

2. Kanada

3

3

16–4

+12

9

3. Szlovákia

3

2

1

11–6

+5

8

4. Norvégia

3

2

1

9–2

+7

6

5. Svédország

4

2

2

18–11

+7

6

6. Szlovénia

4

1

1

1

7–17

–10

3

7. Dánia

3

3

4–15

–11

0

8. Olaszország 

4

4

2–17

–15

0

a B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

