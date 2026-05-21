Edző, játékosmenedzser, akadémiavezető és BL-nagykövet is lett a 2016-os Eb-hősökből
KESERGÉS A MÚLÓ IDŐ FELETT, avagy a szurkolók együtt idősödnek a futballistákkal. Kádár Tamás, az MTK Budapest 57-szeres válogatott korábbi védője az NB I-es idény utolsó fordulójában a Puskás Akadémia elleni idegenbeli meccsel befejezte aktív pályafutását. Az ezt megelőző játéknapon a Nyíregyháza ellen klubtársa, Németh Krisztián búcsúzott el, és mivel mindketten kezdők voltak az emlékezetes 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon az első meccsen (csaknem tíz éve, 2016. június 14-én 2–0 Ausztria ellen), megnéztük, az akkori keretből ki futballozik még, kinek merre kanyarodott az élete. Zárójelben azt tüntettük fel, ki mennyi idős volt az Eb idején.
A szurkolók emlékezhetnek arra az időszakra: az Európa-bajnoki selejtezősorozat elején, 2014-ben még Pintér Attila volt a szövetségi kapitány, de az Észak-Írország elleni hazai vereség (1–2) után Dárdai Pál vette át a helyét, 2015 őszén pedig már a német Bernd Strock irányításával fejezte be a sorozatot a nemzeti csapat, és vívta meg a Norvégia elleni pótselejtezőt. S ki ne emlékezne: Oslóban 1–0-ra, Budapesten 2–1-re nyert a magyar csapat, így kijutott az Eb-re. Franciaországban Ausztria ellen léptek pályára a mieink, és Szalai Ádám és Stieber Zoltán góljával 2–0-ra nyertek, Izland ellen egy öngóllal egyenlítve alakult ki az 1–1-es végeredmény, ezzel pedig tovább is jutott a gárda, a harmadik csoportellenfél Portugália volt: 3–3, Dzsudzsák Balázs duplázott, Gera Zoltán szerezte a mérkőzés első gólját. A nyolcaddöntőben Belgium volt az ellenfél, és bár a magyar válogatott férfiasan helytállt, a hajrában kijött a két csapat közötti tudáskülönbség: a 0–4 ellenére is emelt fővel térhettek haza a játékosok, akiket ünneplő tömeg fogadott a Hősök terén.
|BEFEJEZTE A LABDARÚGÁST
Elek Ákos (27) papíron 2022-ben, valójában 2020-ban a Videotonban befejezte a labdarúgást, a putnoki székhelyű Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója, valamint az ózdi klub sportigazgatója, utóbbi csapatnak vezetőedzője is.
|MA IS AKTÍV FUTBALLISTA
Bese Barnabás (22) az Újpest játékosa