Edző, játékosmenedzser, akadémiavezető és BL-nagykövet is lett a 2016-os Eb-hősökből

SOMOGYI ZSOLT
2026.05.21. 08:03
Ekkor még nem is sejthettük, milyen élményben lesz részünk: a magyar válogatott csapatképe a 2016-os Eb első, osztrákok elleni meccse előtt (Fotó: Nemzeti Sport)
Kádár Tamás – és nem sokkal korábban MTK-s klubtársa, Németh Krisztián – visszavonulása után megnéztük, hogyan alakult a tíz éve, a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntőbe jutó válogatott tagjainak élete.  

KESERGÉS A MÚLÓ IDŐ FELETT, avagy a szurkolók együtt idősödnek a futballistákkal. Kádár Tamás, az MTK Budapest 57-szeres válogatott korábbi védője az NB I-es idény utolsó fordulójában a Puskás Akadémia elleni idegenbeli meccsel befejezte aktív pályafutását. Az ezt megelőző játéknapon a Nyíregyháza ellen klubtársa, Németh Krisztián búcsúzott el, és mivel mindketten kezdők voltak az emlékezetes 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon az első meccsen (csaknem tíz éve, 2016. június 14-én 2–0 Ausztria ellen), megnéztük, az akkori keretből ki futballozik még, kinek merre kanyarodott az élete. Zárójelben azt tüntettük fel, ki mennyi idős volt az Eb idején.

A szurkolók emlékezhetnek arra az időszakra: az Európa-bajnoki selejtezősorozat elején, 2014-ben még Pintér Attila volt a szövetségi kapitány, de az Észak-Írország elleni hazai vereség (1–2) után Dárdai Pál vette át a helyét, 2015 őszén pedig már a német Bernd Strock irányításával fejezte be a sorozatot a nemzeti csapat, és vívta meg a Norvégia elleni pótselejtezőt. S ki ne emlékezne: Oslóban 1–0-ra, Budapesten 2–1-re nyert a magyar csapat, így kijutott az Eb-re. Franciaországban Ausztria ellen léptek pályára a mieink, és Szalai Ádám és Stieber Zoltán góljával 2–0-ra nyertek, Izland ellen egy öngóllal egyenlítve alakult ki az 1–1-es végeredmény, ezzel pedig tovább is jutott a gárda, a harmadik csoportellenfél Portugália volt: 3–3, Dzsudzsák Balázs duplázott, Gera Zoltán szerezte a mérkőzés első gólját. A nyolcaddöntőben Belgium volt az ellenfél, és bár a magyar válogatott férfiasan helytállt, a hajrában kijött a két csapat közötti tudáskülönbség: a 0–4 ellenére is emelt fővel térhettek haza a játékosok, akiket ünneplő tömeg fogadott a Hősök terén.

BEFEJEZTE A LABDARÚGÁST
Juhász Roland (Fotó: Nemzeti Sport)

Elek Ákos (27) papíron 2022-ben, valójában 2020-ban a Videotonban befejezte a labdarúgást, a putnoki székhelyű Sajóvölgye Focisuli ­sportigazgatója, valamint az ózdi klub ­sportigazgatója, utóbbi csapatnak vezetőedzője is. 
Gera Zoltán (37) 2018-ban vonult vissza a 2017-ben elszenvedett sérülése miatt, azóta edzőként az U21-es válogatottnál, a Vasasnál és Kecskeméten dolgozott.
Guzmics Richárd (29) 2022-ben hagyta abba a futballt, ma játékosmenedzserként dolgozik.
Juhász Roland (32) 2020-ban fejezte be, dolgozott a Videoton edzői stábjában és a klub sportigazgatójaként is, az idei budapesti BL-döntő nagykövete, de nincs aktív kapcsolata a futballal.
Kádár Tamás (26) számára a 2025–2026-os idény volt az utolsó.
Király Gábor (40) Szombathelyen saját sportlétesítményt, sportegyesületet, szállodát vezet, még az Eb évében, 2016-ban abbahagyta a futballt.
Korhut Mihály (27) 2025-ben a DEAC csapatából vonult vissza.
Lovrencsics Gergő (27) Horvátországban fejezte be az aktív futballt, Splitben saját futballakadémiát nyitott, azt vezeti.
Németh Krisztián (27) ebben az idényben zárta le karrierjét, amely felnőttszinten húsz évig tartott; az MLSZ-ben kapott feladatot, nemzetközi játékosmegfigyelő lesz.
Nikolics Nemanja (28) 2023-ban Cipruson hagyta abba a futballt, ma a második ligás Videoton sportigazgatója.
Pintér Ádám (27) 2021-ben vonult vissza az aktív futballtól, később az MTK Budapest és a Ferencváros játékosmegfigyelője is volt.
Stieber Zoltán (27) 2025-ben, az MTK játékosaként vonult vissza, ma játékosmenedzserként dolgozik.
Szalai Ádám (28) 2023-ban hagyta abba, jelenleg a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) égisze alatt működő Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgatóhelyetteseként dolgozik.

MA IS AKTÍV FUTBALLISTA
Lang Ádám (Fotó: Czinege Melinda)

Bese Barnabás (22) az Újpest játékosa
Böde Dániel (29) a Paks játékosa
Dibusz Dénes (25) a Ferencváros kapusa
Dzsudzsák Balázs (29) a DVSC játékosa
Fiola Attila (26) az Újpest játékosa
Gulácsi Péter (26) a német első osztályú RB Leipzig kapusa
Kleinheisler László (22) a román élvonalbeli FK Csíkszereda játékosa
Lang Ádám (23) a DVSC játékosa
Nagy Ádám (20) az olasz ­harmadosztályba kieső Spezia játékosa
Priskin Tamás (29) a Gyirmót II játékosa

 

 

