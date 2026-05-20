Vadvízi kajak-kenu vb: tisztes magyar szereplés hosszú távon

Seprenyi Sára 29., Szijjártó-Szabó Sára 32. lett női C-1-ben, míg férfi K-1-ben Wéber Barna a 49., Birkás Balázs az 58. helyen végzett szerdán a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség vadvízi világbajnokságán, a boszniai Banja Lukában.
A hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a nyitó napon hosszú távú versenyeket rendeztek és a magyar indulók „tisztességesen helyt álltak”.
A férfi kenu egyesek között is volt magyar résztvevő, mégpedig Wéber Barna, de nem sikerült célba érnie. Pénteken és szombaton a sprintszám kerül fókuszba.
A versenyeket az Orbász (Vrbas) folyón rendezik.
A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán. Magyarország – dunaremetei helyszínnel – június 5-6-án vadvízi világkupát rendez.
Legfrissebb hírek
Európai Játékok: három magyar indul szlalom kajak-kenuban
Kajak-kenu
2023.05.25. 10:00
Felmászott, majd eggyé vált a vízeséssel
Csupasport
2020.05.23. 18:31
Zuhanás a vízesésben
Csupasport
2019.02.06. 17:21
Ezek is érdekelhetik