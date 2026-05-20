Vadvízi kajak-kenu vb: tisztes magyar szereplés hosszú távon

2026.05.20. 20:35
Fotó: Facebok, Magyar Kajak-Kenu Szövetség
vadvízi kajak-kenu vb vadvízi kajak Seprenyi Sára
Seprenyi Sára 29., Szijjártó-Szabó Sára 32. lett női C-1-ben, míg férfi K-1-ben Wéber Barna a 49., Birkás Balázs az 58. helyen végzett szerdán a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség vadvízi világbajnokságán, a boszniai Banja Lukában.

A hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a nyitó napon hosszú távú versenyeket rendeztek és a magyar indulók „tisztességesen helyt álltak”.

A férfi kenu egyesek között is volt magyar résztvevő, mégpedig Wéber Barna, de nem sikerült célba érnie. Pénteken és szombaton a sprintszám kerül fókuszba.

A versenyeket az Orbász (Vrbas) folyón rendezik.

A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán. Magyarország – dunaremetei helyszínnel – június 5-6-án vadvízi világkupát rendez.

