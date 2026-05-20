„Minden összeállt” – Unai Emery elárulta, mi kell az Európa-liga-győzelmekhez

Unai Emery, az Aston Villa menedzsere: – Nagyon boldog vagyok! Minden összeállt: extrán motivált és koncentrált volt a csapat, a szurkolók végig támogattak minket, mi értük játszottunk, fantasztikus. Több mint negyven éve várt egy ilyen sikerre a Villa, végre összejött, örülök, hogy részese lehettem – mondta az ötödik Európa-liga-címét szerző baszk vezetőedző, aki természetesen erről a rekordról is szót ejtett. – A Sevillánál kezdődött mindent, ott tanítottak meg rá, hogyan kell végigmenni egy ilyen sorozaton. Velük háromszor, a Villarreallal egyszer nyertem ezelőtt, de az Arsenallal is összejött egy döntő. Azt hiszem, kijelenthető, hogy egy ilyen meneteléshez elengedhetetlen a stabil háttér, a jó vezetőség és stáb, valamint a fantasztikus játékoskeret.

Youri Tielemans, az Aston Villa első góljának szerzője: – Hullámvasút volt ez az idény. Pocsékul kezdtünk, majd most itt vagyunk. Fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, csodálatos ez az egész.

Morgan Rogers, a két gólpasszt kiosztó Aston Villa-középpályás: – Nehéz ezt az érzést szavakba önteni. Rengeteget dolgoztunk ezért, s most elértük, amit akartunk. Klubtörténelmet írtunk, hihetetlen pillanat ez a játékosok, a stáb és a szurkolók számára.