„Minden összeállt” – Unai Emery elárulta, mi kell az Európa-liga-győzelmekhez
Unai Emery, az Aston Villa menedzsere: – Nagyon boldog vagyok! Minden összeállt: extrán motivált és koncentrált volt a csapat, a szurkolók végig támogattak minket, mi értük játszottunk, fantasztikus. Több mint negyven éve várt egy ilyen sikerre a Villa, végre összejött, örülök, hogy részese lehettem – mondta az ötödik Európa-liga-címét szerző baszk vezetőedző, aki természetesen erről a rekordról is szót ejtett. – A Sevillánál kezdődött mindent, ott tanítottak meg rá, hogyan kell végigmenni egy ilyen sorozaton. Velük háromszor, a Villarreallal egyszer nyertem ezelőtt, de az Arsenallal is összejött egy döntő. Azt hiszem, kijelenthető, hogy egy ilyen meneteléshez elengedhetetlen a stabil háttér, a jó vezetőség és stáb, valamint a fantasztikus játékoskeret.
Youri Tielemans, az Aston Villa első góljának szerzője: – Hullámvasút volt ez az idény. Pocsékul kezdtünk, majd most itt vagyunk. Fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, csodálatos ez az egész.
Morgan Rogers, a két gólpasszt kiosztó Aston Villa-középpályás: – Nehéz ezt az érzést szavakba önteni. Rengeteget dolgoztunk ezért, s most elértük, amit akartunk. Klubtörténelmet írtunk, hihetetlen pillanat ez a játékosok, a stáb és a szurkolók számára.
EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
FREIBURG (német)–ASTON VILLA (angol) 0–3 (0–2)
Isztambul, Besiktas Stadion, 37 324 néző. Vezette: Letexier (francia)
FREIBURG: Atubolu – Kübler (Makengo, 73.), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 61.), Treu – M. Eggestein, Höfler (Höler, 61.) – Beste (Günter, 86.), Manzambi, Grifo (Scherhant, 73.) – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster
ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf (Amadou Onana, 66.), Pau Torres (Mings, 88.), Digne (Maatsen, 81.) – McGinn, Rogers, Tielemans (Douglas Luiz, 88.), Buendía (Sancho, 81.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Tielemans (42.), Buendía (45+3.), Rogers (58.)