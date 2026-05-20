Varga Barna: Détáriék népszerűségét nem lehet túlszárnyalni; Majoross: Nem történt semmi, van három pontunk

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Varga Barnabás szeretne hozzátenni az AEK történelméhez. Csisztu Zsuzsa Athénban járt, és nemcsak a magyar válogatott gólfelelősével, hanem edzőjével, barátnőjével, sőt a kutyájával is találkozott, személyesen tapasztalhatta meg Varga hihetetlen népszerűségét, amely a csatár szerint még messze van Détáriétól és Esterházyétól… Címlapsztori két oldalon.

Révész Attila szerint jövőre is benn marad a Kisvárda. A várdai tulajdonos-sportvezető-vezetőedző úgy véli, épp a Győr ellen mutatták meg, hogy mennyi van a csapatban, a keret átalakul, de egyáltalán nem aggódik a jövő miatt.

Mi lett a 2016-os Eb-hősökkel? Kádár Tamás visszavonulása apropóján Somogyi Zsolt megvizsgálta, hogy Bernd Storck Európa-bajnoki keretéből kik azok, akik tíz évvel a torna után még aktív labdarúgók, és kik azok, akik már az oldalvonal mellett vagy civilként élik az életüket.

Majoross Gergely szerint csak annyi történt, hogy van három pontunk. A britek ellen kedden 5–0-s söpréssel győztes jégkorong-válogatott születésnapos szövetségi kapitánya további történelmi tetteket vár csapatától az elit vb-n. A keddi csata egyik hőse, Terbócs István pedig jókedvében egyebek mellett arról beszélt, hogy a kapusok nem érdeklik, nem ért a munkájukhoz, ők csak védjenek… Kapolcsi-Szabó Bence helyszíni jelentése és jegyzete a bennmaradás szinte biztos tudatában.

