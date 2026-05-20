Nikitscher Tamás: Nem tudom, mivel érdemeltem ki, hogy ilyen stílusban beszéljen rólam Marco Rossi

– Hogyan reagált, amikor nézte Marco Rossi sajtótájékoztatóját?

– Sokáig csak néztem magam elé, sokként ért – ám hangsúlyozom, nem az, hogy nem kaptam meghívót, hanem az, ahogyan beszélt rólam. Heves természetű vagyok, de már egy hete történt, így kissé leülepedett bennem ez az érzés. Persze, több alkalommal is feltettem magamnak a kérdést: elrontottam valamit? Nem jöttem rá. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem.

– Azóta nem hívta fel Marco Rossi, hogy tompítsa az akkor elhangzottakat?

– Nem keresett semmilyen formában.

– Ezek után aligha számíthat meghívóra.

– Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Én dolgozom, mint mindig, örülök, hogy a Rio Avénál megbecsülnek, és kizárólag kedvező visszajelzéseket kapok. A lelkiismeretem tiszta. Azt pedig az utóbbi években megtanultam, ha pofont kapok, fel kell állni a padlóról és menni tovább.

– Portugáliában is így történt, a munkájának meglett a gyümölcse: tavasszal rendszeresen futballozott. Hogyan érzi magát a Rio Avénál?

– Nagyszerűen. Erős csapatba kerültem egy éve, meg kellett küzdenem azért, hogy stabil kezdővé váljak. Tudtam, ha lehetőséget kapok, élek vele. A korábbi 96-szoros portugál válogatott védő, Bruno Alves a sportigazgatónk, ő is elégedett velem. Fejlődnöm kellett, hiszen amikor százhatvan centiméteres támadók jönnek velem szemben, nehéz megállítani őket, lejjebb kellett vinnem a súlypontomat, előre kellett lépnem ezen a téren is. A hatos pozícióban nyilván nem az a feladatom, hogy meccseket döntsek el, de úgy érzem, fontos láncszeme vagyok a gépezetnek. Persze, nem vagyunk elégedettek, hiszen a tizenkettedik helyen zártunk a tizennyolc csapatos bajnokságban. Szoros volt a középmezőny, előrébb kellett volna végeznünk. Magunkat kell hibáztatnunk, a gyenge ősz után nehezen lehetett volna még feljebb kapaszkodni.

– A Porto nyerte meg a bajnokságot – megérdemelten?

– Igen, mellette a Sporting és a Benfica más szintet képvisel, de ez így volt a spanyol első osztályban is, amikor még a Valladolidban szerepeltem: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid más kategória. Portugáliában persze a többi csapat is erős, például a Braga, amely a negyedik helyen végzett, igaz, huszonegy ponttal a harmadik Benfica mögött… A játék lüktető, nincs megállás, föl-le, föl-le, nagyon kevés a labdajáratás, egyből mindenki támadni akar, ebből adódóan persze sok a kontra is, rengeteget kell futni, ütközni. A portugál és a magyar élvonal között nagy a különbség, idekint rengeteget lehet tanulni.

– Még három évig, 2029 nyaráig szól a szerződése. Biztosan marad?

– Számítanak rám, stabilan játszom. Az óceánparton lakunk, gyönyörű, nyugis helyen, igaz, amikor a Porto megnyerte az aranyérmet, a mi kis csöndes utcánkat is ellepték a szurkolói… Porto mindössze tizenöt perc autóval, Vila do Conde szinte a külvárosa. Idekint minden piaci alapon működik, vagyis mindenki eladó, így ha valakiért jön egy jó ajánlat, könnyen lehet, hogy menni kell, de nem érzem úgy, hogy ez megtörténne, és így is készülök: június 28-án kell edzésre jelentkeznem a klubnál. Addig pedig pihenés, feltöltődés, majd hamarosan munka, júniustól már az edzéseket is elkezdem, szeretnék úgy visszatérni Portugáliába, hogy azt mondják, nemcsak a lábam lógattam a szünetben, hanem keményen készültem. Mindig jobbat, többet szeretnék kihozni magamból, ezért is léphettem egyre feljebb és feljebb.