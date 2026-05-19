Szerdai sportműsor: Európa-liga-döntő Isztambulban, folytatódik a jégkorong-vb
MÁJUS 20., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
21.00: Freiburg (német)–Aston Villa (angol), Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
SOCCA EB, TIRANA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Dánia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Tampa Bay Rays–Baltimore Orioles (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Ausztria–Svájc
20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Csehország–Olaszország
20.20: Svédország–Szlovénia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 11. szakasz, Porcari–Chiavari, 195 km (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
18.15: Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC
18.15: Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász
18.15: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK
18.15: Carbonex-Komló–ETO University HT – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.15: OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.15: Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest
18.15: Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs
18.00: MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1076 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Közép-európai Liga, férfiak
16.30: Magyarország–Ausztria, Fonyód
Közép-európai Liga, nők
16.00: Magyarország–Ciprus, Maribor
Férfi MEVZA-torna, 1. játéknap, Fonyód
16.30: Magyarország–Ausztria
19.00: Horvátország–Ciprus
Női MEVZA-torna, 1. játéknap, Maribor
16.00: Magyarország–Ciprus
TENISZ
Roland Garros, Párizs
10.00: férfiak, egyes, selejtező, 2. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-as torna, Hamburg
12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Genf
10.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Strasbourg
10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Rabat
12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 6. FORDULÓ
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Mladost Zagreb (horvát) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
19.30: KSI SE–UVSE
NŐI OB I
A 3 HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: UVSE-Helia D–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények
Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
Mi is az a szabadkártya?
9.00: László Csaba a vonalban
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a labdarúgó BEK/BL története, 2. rész (1963–1972)
12.00: Bajnokok Balogh Balázs – az öt éve elhunyt Puhl Sándorral
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kerékpár, vendég: Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt, Thury Gábor
17.00: Labdarúgás, BEK/BL-döntős történelem, 2016
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, a Freiburg–Aston Villa Európa-liga-döntő előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Szigetszentmiklós–PLER, a Komló–Győr és a Tatabánya–Budai Farkasok férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Nyáguly Gergely, Jó András. Szakértő: Marosán György
20.00: Labdarúgás, a Freiburg–Aston Villa Európa-liga-döntő előtt
20.30: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–Mladost férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
21.45: Labdarúgás, díjazták az NB I 2025–2026-os idényének legjobbjait
22.30: Sportvilág