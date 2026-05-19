Szerdai sportműsor: Európa-liga-döntő Isztambulban, folytatódik a jégkorong-vb

MÁJUS 20., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

21.00: Freiburg (német)–Aston Villa (angol), Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SOCCA EB, TIRANA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Dánia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Tampa Bay Rays–Baltimore Orioles (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Ausztria–Svájc

20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Csehország–Olaszország

20.20: Svédország–Szlovénia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 11. szakasz, Porcari–Chiavari, 195 km (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ

18.15: Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC

18.15: Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász

18.15: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK

18.15: Carbonex-Komló–ETO University HT – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.15: OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.15: Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest

18.15: Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs

18.00: MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1076 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Közép-európai Liga, férfiak

16.30: Magyar­ország–Ausztria, Fonyód

Közép-európai Liga, nők

16.00: Magyarország–Ciprus, Maribor

Férfi MEVZA-torna, 1. játéknap, Fonyód

16.30: Magyarország–Ausztria

19.00: Horvátország–Ciprus

Női MEVZA-torna, 1. játéknap, Maribor

16.00: Magyarország–Ciprus

TENISZ

Roland Garros, Párizs

10.00: férfiak, egyes, selejtező, 2. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-as torna, Hamburg

12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Genf

10.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Strasbourg

10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Rabat

12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 6. FORDULÓ

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Mladost Zagreb (horvát) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

19.30: KSI SE–UVSE

NŐI OB I

A 3 HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: UVSE-Helia D–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

Mi is az a szabadkártya?

9.00: László Csaba a vonalban

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a labdarúgó BEK/BL története, 2. rész (1963–1972)

12.00: Bajnokok Balogh Balázs – az öt éve elhunyt Puhl Sándorral

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kerékpár, vendég: Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt, Thury Gábor

17.00: Labdarúgás, BEK/BL-döntős történelem, 2016

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, a Freiburg–Aston Villa Európa-liga-döntő előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Szigetszentmiklós–PLER, a Komló–Győr és a Tatabánya–Budai Farkasok férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Nyáguly Gergely, Jó András. Szakértő: Marosán György

20.00: Labdarúgás, a Freiburg–Aston Villa Európa-liga-döntő előtt

20.30: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–Mladost férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

21.45: Labdarúgás, díjazták az NB I 2025–2026-os idényének legjobbjait

22.30: Sportvilág