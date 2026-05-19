Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: Magyarország–Nagy-Britannia

2026.05.19. 20:14
null
Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
Címkék
jégkorong-világbajnokság magyar férfi jégkorong-válogatott brit jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés vár Sebők Balázsékra a brit válogatott ellen. Egy magyar győzelem óriási lépést jelenthet a Svájcban zajló jégkorong-világbajnokságon. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–NAGY-BRITANNIA 2–0 (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Zürich, Swiss Life Arena. V: Bloyer (amerikai), Borga (svájci) – Durmis (szlovák), Söstumoen (norvég)
MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Kiss R., Garát / Tornyai – Horváth B., Sebők, Terbócs / Erdély, Szongoth, Galló / Papp K., Hári, Sofron / Vincze P., Nagy K., Sárpátki / Nemes. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.
NAGY-BRITANNIA: Bowns – Halbert, Richardson / Tetlow, Hazeldine / T. Brown, Steele / Jenion, Clements – Kirk, C. Neilson, Dowd / Waller, Perlini, L. Neilson / Lachowicz, Betteridge, Curran / Shudra, Davies, Harewood. Szövetségi kapitány: Peter Russell.
Kapura lövések:
Emberelőny-kihasználás: – ill. –
 

 

jégkorong-világbajnokság magyar férfi jégkorong-válogatott brit jégkorong-válogatott jégkorong-vb
Legfrissebb hírek

Jégkorong-vb: Ausztria a letteket is elintézte a mieink csoportjában

Jégkorong
1 órája

Sofron István elárulta, hogyan lehet megverni a briteket

Jégkorong
4 órája

Kiss Dávid: Tudjuk, miről dönt a britek elleni meccs

Jégkorong
10 órája

Jégkorong-vb: Finnország az Egyesült Államokat, Svájc a németeket ütötte ki

Jégkorong
21 órája

Két gyors gól után nem volt visszaút – Sárpátki Tamás

Jégkorong
Tegnap, 20:24

Majoross: Magunkkal kell törődnünk

Jégkorong
Tegnap, 16:54

Jégkorong-vb: Bartalis István számára négy perc után véget ért a torna

Jégkorong
Tegnap, 15:27

Két harmadig tartották magukat a britek az amerikaiak ellen a jégkorong-vb-n

Jégkorong
2026.05.17. 19:07
Ezek is érdekelhetik