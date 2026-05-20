Férfi kézilabda-vb: a fehéroroszok is szabadkártyát kértek

2026.05.20. 22:36
A Fehérorosz Kézilabda-szövetség (BFG) a selejtezőben nem szerepelt válogatottja számára szabadkártyát kért a januári férfi világbajnokságra.
A BFG honlapja szerint Vladimir Konopljev elnök kedden megbeszélést folytatott a nemzetközi szövetséget (IHF) irányító Hasszan Musztafával a fehérorosz nemzeti csapat esetleges vb-részvételéről. Konopljev emlékeztette az egyiptomi sportvezetőt, hogy 2022. február 28-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolta az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóinak és csapatainak kizárását a nemzetközi sporteseményekről, de ez szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét.

A NOB május 7-én feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást, a BFG elnöke pedig azt kérte Musztafától, hogy vegyék figyelembe ezeket a körülményeket, és a „hosszú ideig tartó igazságtalan kizárás kompenzációjaként” engedjék a válogatottjukat indulni a németországi világbajnokságon.

Musztafa megjegyezte, hogy a közeljövőben az IHF megbeszélést folytat a NOB-bal, ahol megvizsgálják a fehérorosz és orosz kézilabda-válogatottak visszatérésének lehetőségét a nemzetközi porondra, egyben megígérte, hogy „mindent megtesz, ami tőle telik”.

Mint a beszámolóból kiderült, a BFG már többször is írásban fordult az IHF elnökéhez, hogy segítse hozzá az egyik vb-szabadkártyához a fehérorosz válogatottat. Az IHF tanácsa a hétvégén dönt a két szabadkártya sorsáról. A magyar válogatott azért igényelt szabadkártyát, mert a nemzeti csapat múlt csütörtökön 31–29-re kikapott Szerbiában, és mivel vasárnap a veszprémi visszavágón csak 31–30-ra nyert, nem jutott tovább a selejtezőből.

