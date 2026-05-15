Marca: 99.9 százalék, hogy Mourinho lesz a Real Madrid új vezetőedzője
A madridi Marca péntek éjszaka kész tényként tálalta, hogy José Mourinho lesz a Real Madrid labdarúgócsapatának új vezetőedzője, és már csak napok kérdése a hivatalos bejelentés.
A jelenleg a Benficát irányító portugál sztáredzőt már korábban többször összeboronálták a Real Madriddal, a vezető spanyol sportlap információja ezért nem nevezhető meglepetésnek.
A Marca péntek esti, vezető anyagában így fogalmazott: 99.9 százalékos biztonsággal kijelenthető, hogy José Mourinho lesz a madridiak új vezetőedzője a következő idénytől. Mint írták, a portugál mester érkezése most már csak idő, egészen pontosan napok kérdése.
A 63 éves szakember korábban már irányította a Real Madridot: 2010 és 2013 között bajnoki címet, Király-kupát és Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal.
