Férfi vízilabda BL: magabiztos győzelemmel zárta a negyeddöntős kört a címvédő FTC

ÁPRILIS ELEJÉN, nem sokkal azután, hogy a Mladost Zagreb hazai medencében simán, 15–10-re kikapott a címvédő FTC-től a Bajnokok Ligájában, és a reális esélyek minimálisra csökkentek, elköszöntek Zoran Bajic vezetőedzőtől, akivel korábban horvát bajnoki címet, két Horvát Kupát és két Regionális Ligát nyert a csapat. Azóta a korábbi segítő, Hrvoje Hrestak irányít – az újabb FTC–Mladost összecsapásnál, a második csoportkör utolsó fordulójában már eldőlt a továbbjutás a B-csoportban, a zágrábiak is inkább a hétvégén kezdődő bajnoki elődöntőre készültek.

Ettől még persze nem adták magukat könnyen az FTC ellen. Manhercz Krisztián kétszer is remekül villant meg az első negyed végén, már a másodikban Nagy Ákos labdaszerzése után Lugosi Csongor vihette rá egy az egyben a kapusra – 6–3-ra vezettek a hazaiak. Ekkor két emberelőnyös góllal, majd egy ötméteressel visszajött az ellenfél egyenlőre, ám a nagyszünet előtt Vámos Márton és Jansik Szilárd is óriási gólt lőtt.

A második félidőben már jóval kisebb ellenállást tudtak kifejteni a horvátok. Nyolc hét után hat FTC-találat született, többet kiváló összjáték előzött meg. A harmadik negyed végén Fekete Gergő nagyszerűen látta meg középen Miguel de Torót, aki dudaszóra paskolta be a labdát (13–7), és a záró szakaszban sem tudtak közeledni a vendégek.

A háromszoros BL-győztes Ferencváros győzelemmel hangolt a bajnoki döntőre, amelynek első meccsét szombaton játssza a Honvéddal.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 6. FORDULÓ

FTC-Telekom Waterpolo–Mladost Zagreb (horvát) 16–10 (5–3, 3–3, 5–1, 3–3)

Komjádi uszoda, 1600 néző. V: Margeta (szlovén), Balanescu (román)

FTC: SZAKONYI – Argiropulosz 1, MANHERCZ K. 3, Vámos M. 1, DE TORO 2, Mandics 1, Jansik Sz. 1. Csere: Lévai (kapus), Fekete G. 1, Varga V., Vismeg Zs. 1, VIGVÁRI VENDEL 3, Nagy Ákos 1, Lugosi 1. Edző: Nyéki Balázs

ZAGREB: Marcelic – Biljaka 1, L. BUKIC 1, A. Vukicevic 1, J. Vrlic 1, F. Lazic 1, Harkov 1. Csere: M. Soric, Toncinic 1, A. BASIC 1, K. Babic 1, Erenda 1, Sappe. Edző: Hrvoje Hrestak

Emberelőny-kihasználás: 8/5, ill. 12/7. Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1. Kipontozódott: Varga V. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Feszesebbé tettük a játékunkat, a sebességen emeltünk, és amint meglett a biztos előny, úgy kezdték feladni a mérkőzést a zágrábiak, gondolva a hétvégi fontos bajnoki elődöntőre. Örömjátékkal zártunk, teljesítették a fiúk az elvárásokat.

Hrvoje Hrestak: – Nagyon jól játszott a Ferencváros, ezúttal is megmutatta, milyen magas minőséget képvisel. Mi három fiatalt is bevetettünk, már a bajnoki elődöntőre készülünk, jó lehetőség volt nekik, hogy szokják a legmagasabb szint légkörét. Láttam biztató dolgokat, de az elődöntőben ennél is jobbra törekszünk.

A másik mérkőzésen: Pro Recco (olasz)–Waspo Hannover (német) 19–9

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

1. Pro Recco 6 5 – 1 96–72 15 pont

2. FTC 6 5 – 1 94–68 15

3. Mladost 6 1 – 5 70–84 3

4. Hannover 6 1 – 5 67–103 3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.