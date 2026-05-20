Újabb név az államtitkári castingban – NS-infó

Legújabban azt hallani, pénteken nevezhetik ki az új sportállamtitkárt. Először a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) volt elnöke, Kulcsár Krisztián neve vetődött fel: a volt világbajnok párbajtőrvívó a választás előtt a Tisza Párt sportszakértőjeként jelent meg, majd országgyűlési képviselőnek választották a lakóhelyén, Budafok-Budatétényben.

A korábbi világbajnok öttusázó, a korábbi Nemzeti Sport-főszerkesztő Kálnoki Kis Attila neve is szóba került, sőt, még mindig az esélyesek között van, és kinevezése esetén a 24.hu-nál vele együtt dolgozó blogger, Kele János helyettes államtitkár lehet. A Népszava ezután megszólaltatta az öttusa több szereplőjét, akik jobbára kritikus véleményt fogalmaztak meg Kálnoki Kis várható kinevezésével kapcsolatban.

A napokban újabb név „került a kalapba”, a Nemzeti Sport információi szerint Lontay Balázs is a jelöltek között van. A 42 éves egykori kardvívó a 2008-as olimpián hetedik helyen zárt csapatban, míg szintén a csapattal 2007-ben világbajnok, 2009-ben pedig vb-bronzérmes volt. Korábban a botránykönyvet író egykori úszó, Szepesi Nikolett párjaként is szerepelt a médiában.

Lontay pályafutása befejezése után sem távolodott el a sporttól, elnökségi tag a vívószövetségnél és a BVSC-nél is, civilben pedig villamosenergia-kereskedelmi vezető az MVM Energetikai Zrt.-nél.

Az már korábban kiderült, hogy a sport a Belügyminisztériumhoz tartozik majd (mostanáig a Honvédelmi Minisztériumban volt államtitkársága a területnek), ám Pósfai Gábor belügyminiszter meghallgatásán néhány mondat erejéig került szóba a sport, amelyet 2010-től deklaráltan „nemzetstratégiai ágazatként” kezelt a most távozó kormányzat.