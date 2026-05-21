„Szeretek bulizni, de most visszafogom magam, hogy mindent magamba szívhassak” – John McGinn az El megnyerése után

„Úgy éreztem, hogy tényleg mi irányítottuk a mérkőzést, és a végén meg is büntettük őket. Néha vannak hullámvölgyek, de végül sikerült átvészelnünk, tovább küzdöttünk, és kiharcoltuk a Bajnokok Ligája-szereplést. Ez valami egészen különleges” – vélte Ollie Watkins.

John McGinn, az Aston Villa csapatkapitánya így értékelt: „Ez karrierem legbüszkébb estéje. Megpróbálom kiélvezni. Szeretek bulizni, de most visszafogom magam, hogy mindent magamba szívhassak. Harmincegy évesen, az első európai döntőmben különleges érzés. Láttam, ahogy a barátaim, Jack Grealish és Andy Robertson megnyerték az európai trófeákat. Most rajtam a sor. Ez olyan különleges, minden percét meg fogom becsülni. Nem kezdtünk jól, de Austin MacPhee személyében nagyon jó szakemberünk van, aki segít a pontrúgásoknál. Ez áttörést jelentett és megnyugtatott minket. Youri rendkívüli volt, ha én lövöm, akkor a labda elszállt volna a kapu felett.”

„Nemrég is arról beszéltem, milyen hosszú utat tettem meg – hét évet töltöttem el ebben a klubban. Sok hullámvölgyön mentem keresztül. Csodálatos érzés, hogy végre trófeát hozhatok a klubnak és a szurkolóknak. Ezt nem is tudom igazán leírni, de nézzék csak meg, mit jelent ez a szurkolóknak, a játékosoknak és azoknak közülünk, akik már olyan régóta itt vagyunk. Ők végig velünk voltak a jóban és a rosszban is – ez nekik szól” – mondta Ezri Konsa, az Aston Villa védője.

Természetesen az ötödik Európa-ligáját nyerő Unai Emery is nyilatkozott: „Mindig nagyon hálás vagyok Európának. Minden versenysorozatért, de különösen az Európa-ligáért. Ugyanígy azokért a klubokért is, ahol dolgozom, mert ők mutatják az utat, valamint a támogatásért, amit a Valenciától, a Sevillától, a Villarrealtól és itt a Villától kaptam... Azt mondtam a játékosoknak az öltözőben, hogy komolyan kell vennünk ezt a versenysorozatot. Az kellett, hogy a pályán megmutassák, ők a főszereplők – és meg is tették! Nehéz nyerni, a döntőben játszani mindig nehéz. A Freiburg egy jó csapat, egy elszánt csapat, remek edzővel. Ez mindig nehéz. Megérdemelte, hogy idáig eljusson, és mi soha nem éreztük magunkat favoritnak. Tudtuk, hogy a pályán kell bizonyítanunk.”

Az Aston Villa trénere a következő idényre is előretekintett: „Jövőre a Bajnokok Ligájában játszunk, és ez kihívás lesz. Jövőre is a Premier League lesz a világ legnehezebb bajnoksága. A legjobb hét, öt vagy négy helyért folytatott küzdelem nagyon nehéz feladat. Legyünk reálisak, van hat nagycsapat plusz a Newcastle a hetedik. Próbálunk konzisztensek maradni, arra törekszünk, hogy tartósan odaérjünk. Tavaly elbuktuk az FA-kupa elődöntőjét, az is egyfajta tapasztalat volt. Ezzel a trófeával tapasztalatokat gyűjtünk, és ezek a tapasztalatok fontosak a játékosok számára. Jövőre is harcba szállhatunk néhány trófeáért. Ez a döntő megerősíti, hogy milyen fejlődést értünk el. Nagyon fontos ez a játékosoknak és természetesen a szurkolóknak is, mert a szurkolók egész idényben velünk utaztak, eljöttek az idegenbeli mérkőzésekre, hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy velünk lehessenek, és átadták nekünk az energiájukat.”

A mérkőzés legjobbjának választott Emiliano Buendía először a góljáról beszélt. „Jó helyzetbe kerültem. Körülnéztem, és rájöttem, hogy van időm célozni és lőni. Ezt már régóta gyakoroltam, és egy perccel a félidő előtt megpróbáltam. Szépen eltaláltam a labdát. Nagyon örülök a csapatnak és a klubhoz tartozó mindenkin dolgozónak. Ez egy folyamat volt a menedzser érkezése óta. Mindannyian együtt fejlődtünk idényről idényre. Fantasztikus volt az Európa-liga-idényünk, és ez a csapat minden tagjának köszönhető.”