Varga Barnabás reméli, hogy hozzátesz valamit az AEK történelméhez

A FUTBALLRAJONGÁS ÖRÖK! Athénban az AEK-stadion oldalába ékelt szurkolói shopban a rajongók a 25-ös számú, Varga feliratú mezért lelkesen fizetik ki megspórolt euróikat, úgyhogy elkönyvelhettük: az eredeti nevén Aja Szofia Stadion (manapság a szponzor révén Allwyn Arena) környékén (is) átlagon felüli a magyarok iránt érzett tisztelet és megbecsülés. A 2022-ben átadott új létesítmény előtt olyan érzés keríti hatalmába az embert, hogy ez már egyszer megtörtént vele, járt már itt, mert a Groupama Aréna előtt álló Fradi-sas egyfajta replikáját véli felfedezni, ami persze nem is véletlen…

Römi kutyával (jobbra) teljes a családi idill

„Szőke Gábor Miklós munkája adott a nekünk is ihletet, hogy formázza meg a stadion előtt álló kétfejű sast, amely klubunk alapítása óta nagyon fontos szimbólumunk – mondta Jeraszimosz Gaszparinatosz, az AEK Athén múzeumának igazgatója. – Amióta a szobrász az utolsó rögzítést is elhelyezte a talapzaton, ez amolyan találkozási pont lett a szurkolóknak. A környék legtöbb kávézójából és étterméből is látszik ez a monumentális alkotás, nagyon büszkék vagyunk rá, mert tökéletesen megjeleníti azt a történelmi múltat, amely a klubhoz kötődés alapja.”

Legrosszabb esetben az El-ben játszik az AEK Mivel a görög bajnokság az UEFA rangsorában tizenkettedik, az aranyérmes AEK Athén a Bajnokok Ligája rájátszásában csatlakozik a küzdelmekbe. Ez azt jeleni, hogy az első nemzetközi erőpróba csak augusztus 18–19-én, a visszavágó pedig 25–26-án vár a csapatra. Az ellenfelek kilétéről egyelőre keveset tudni, szintén a rájátszásban játssza idénybeli első európai kupameccsét az osztrák bajnok LASK és a skót aranyérmes Celtic. Az UEFA-együtthatója alapján az AEK-et vélhetően nem emelik ki, így papíron esélytelenebbként várja a párharcot – a Football Meets Data tízezer szimulációja szerint azonban ott lesz az alapszakasz harminchat csapata között. Ha a görög bajnok túljut ellenfelén, BL-főtáblás lesz, míg ha alulmarad, az Európa-ligában folytatja. A csapat július 6-án kezdi a felkészülést az új évadra. (B. L.)

Relikviák: Puskás Ferenc meze és Esterházy Márton aláírása

Amíg stábunkat az épület harmadik emeletére kalauzolja, a szimbólumról és a klub színeiről is beszélt, elmondva azt is, hogy az AEK Athén – Athlitiki Enoszisz Konsztandinupoleosz, azaz Konstantinápolyi Atlétikai Egyesület – 1924-ben alakult az Isztambulból (Konstantinápoly) és Kis-Ázsiából érkező görög menekültek szervezésében, akik az 1919 és 1922 közötti görög–török konfliktus során veszítették el otthonukat.

„A klub neve és címerében a kétfejű, kelet és nyugat felé is tekintő és erőt sugárzó sas a Bizánci Birodalomhoz és a menekülti örökséghez kapcsolódik, hangsúlyozva a kollektív identitást és a gyökereket, s a színek is erre utalnak, hiszen a fekete a gyász, a sárga, ami valójában arany, pedig Bizánc ragyogását szimbolizálja – mondta még a múzeumigazgató, aki a több mint egy évszázados klub emlékeit őrző, történelmileg rendezett és a legnagyobbak előtt tisztelgő kiállításon navigál minket végig. – Nem is hinnék, mennyi híres magyarnak állítottunk itt emléket, hogy mást ne említsek, Puskás Ferenc Görögországban – még ha nem is a mi klubunk színeiben vált azzá – legenda lett. Nekünk olyan mezünk van tőle, amelyben a Real Madriddal játszott barátságos mérkőzést az AEK ellen 1965-ben. Kiállítottuk a dresszt, nagy becsben tartjuk, és megpróbáltam a hasára kis domborulatot varázsolni, mintha pocakja lenne, mert Puskás amúgy is túl tökéletes volt…”

Skrapits Laura és Varga Barnabás már tervezik az esküvőt – ezt is megtudta Athénban kollégánk, Csisztu Zsuzsa

Ezt persze nevetve mesélte a sporttörténész, akihez – és a fentiek fényében ez nem lehetett meglepetés – jó barátja, a klubtörténet magyar hőse, Esterházy Márton jóvoltából jutottunk el, akinek aláírását közelről is megmutatta az egyik klublobogón.

„Esterházy Márton klublegenda nálunk, s ezt a zászlót íratom alá a mostani bajnoki cím apropóján Varga Barnabással is, mert nem titok, nagyon hamar befogadtuk és megszerettük.”

Góljai többségét fejjel szerezte Görögországban Varga Barnabás kiemelkedő fejjátéka mellett nem lehet szó nélkül elmenni, szenzációs, ahogyan a levegőben a nála jobb testfelépítésű védőkkel szemben érvényesülni tud hihetetlen ütemérzékének, ruganyosságának és helyezkedési képességének köszönhetően. A Ferencvárosban két és fél év alatt huszonkét fejes gólt szerzett, ami megsüvegelendő, ezért is szerződtette görög klubja. Az AEK szurkolói többször is megcsodálhatták már védjegyévé váló bólintását: a csapat színeiben szerzett hat góljából négyet fejelt!

A hazai ízek varázsa: tejfölt is kell hozni Szentpéterfáról

Varga Barnabást imádják az athéni klub szurkolói. A május 3-i Panathinaikosz elleni meccs páratlan élményt jelentett, a mindössze tizenhatezer férőhelyes Aposztolosz Nikolaidisz Stadion 13-as szektora még az európai futballultrák számára is félelmetes hely, ám a görögtűzbe, füstbe borított lelátó után üdítő békességet jelentő szigetre, Varga Barnabás otthonába érkeztünk, ahol a 28-szoros válogatott csatárt az immár több mint öt éve a háttérben csendesen támogató, hozzá hasonlóan Szentpéterfáról származó Skrapits Laura nyitott nekünk ajtót. Az ifjú hölgy hatalmas segítséget jelentett az athéni beilleszkedésben, csakúgy, mint az elmúlt évek költözései, a klub- és az országváltás alkalmával. Laura segített a közös élet szeretett szereplőjét, Römi kutyát is „kiköltöztetni” Görögországba, hogy az otthoni komfortérzetet ezzel is támogassa. Érkezésünkkor már kész volt az edzés utánra időzített ebéd – meglepő, hogy paprikás csirke nokedlivel?

„Barninak nem könnyű a kedvére valót főzni, igazán magyar gyomra van, és zöldséget is akkor tudok az ételbe csempészni, ha valahogy elrejtem – mondta nevetve a fiatal menyasszony, hozzátéve, hogy az egyik legnehezebb feladat valahogy megoldani az egyik nélkülözhetetlen magyar alapanyag kijuttatását Athénba. – A klasszikus magyar tejföl itt nem létezik, csak ehhez hasonlók, s persze pirospaprikát már az első alkalommal hoztam magammal. Mostanra megtanultam hűtőtáskában kihozni valahogy a tejfölt is…” A beszélgetés során hamar ráfordultunk a beilleszkedés témakörére.

„A csapatnál nagyon jó a légkör, mind a labdarúgók, mind az edzői stáb a lehető legjobbat akarja, úgyhogy nem lehet panaszom semmire – mondta Varga Barnabás. – A görög emberek is szeretetteljesek, akármerre járunk, mindenhol ezzel a légkörrel találkozunk. Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez az athéni lehetőség most nagyobb váltás volt, ahogyan nekünk, a kutyánknak is. Januárban érkeztünk, s nagyon szeretünk itt élni, reméljük, ez így is marad.”

Ki tudja, évek múlva talán Varga Barnabás meze is kincset ér majd az AEK Athén fanatikus szurkolói számára...

Súlyos arcsérülése után rögvest tréningezni akart…

A zökkenőmentes beilleszkedéshez persze nagyban hozzájárult az eredményesség is, noha voltak azért nehéz helyzetek és kudarcok is az elmúlt években a játékos vagy éppen a válogatott életében, amit fel kellett dolgoznia. Közülük is talán az egyik legkritikusabb pillanatot a labdarúgó Eb-n, a Skócia elleni mérkőzésen elszenvedett arcsérülése jelentette.

„Ezek a helyzetek engem általában jobban megviselnek, mint Barnit – idézte fel a rémisztő esetet a menyasszony. – Azt inkább nem is mondom el, hogyan nézett ki az arca a sérülést követően, tényleg nem volt szép látvány, mégis az volt az első kérése, hogy akkor ezt a helyzetet oldják, oldjuk meg, aztán ha lehet, menne vissza edzeni a fiúkkal. De közöltük vele, hogy nem, nem, ez most nem az az eset, amikor rögvest visszamehetsz a pályára…”

A beszélgetés során kiderült az is, a játékos miként élte meg a súlyos sérülést.

„Hirtelen nem is tudom, nyolc vagy kilenc helyen tört el az arc- csontom, de olyan jó szakember kezelt még az Európa-bajnokság helyszínén, Németországban, hogy ilyen szempontból szerencsés voltam. Nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát Laura erről szerintem többet tudna mesélni – igencsak könnyen veszem ezeket a szituációkat…”

A sérülés azonban messze nem viselte, viseli meg úgy a csatárt, mint a sikertelenség. Hiába rúgott bombagólt az írek elleni utolsó vb-selejtezőn, utólag így látja az akkori helyzetet: „Azzal a góllal nem mentünk sokra sajnos. A kudarc még most is fáj. Egy-egy kihagyott helyzeten is nehezen lendülök túl, ha amiatt nem nyer a csapat, rosszul érzem magam egy-két napig. Nem szívesen megyek le edzésre, mert dolgozik bennem egy kis szégyenérzet, de nyilván azért vagyok profi sportoló, hogy az ilyen szituációkon is túltegyem magam.”

Minden edzésen és meccsen kettőzött erővel kell küzdeni

Menedzsere, Paunoch Péter is büszke arra, amit Varga Barnabás elért pályafutása során, Gyirmótot is érintve

Az immár görög bajnoki aranyérmes csatár hozzáállására Paunoch Péternek is van rálátása.

„Barna minden edzésbe belead mindent, nagyon várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson és segítsen a csapatnak, és szerintem ez a hatalmas akarat viszi előre napról napra, hétről hétre” – mondta a játékos menedzsere, aki anno azt tanácsolta a futballistának, hogy az osztrák ötödosztályból az NB II-es Gyirmóthoz szerződjön. Nos, a bejárt, gólokkal, győzelmekkel, bajnoki címekkel kikövezett utat mindenki láthatja.

És ennek az útnak még messze nincs vége, sőt Barnabás és Laura életében éppen új fejezeteket tartogat.

„Esküvő? Szerettük volna májusban megtartani, de aztán idő szűkében inkább eltoltuk az időpontot” – mondta a vőlegény, s menyasszonya ehhez sietve hozzátette, mivel már több mint öt éve együtt vannak, nincs különösebb jelentősége, hogy hivatalosan mikor kötik össze az életüket.

Détáriék népszerűségét szinte lehetetlen túlszárnyalni

Annak viszont van, hogy Varga Barnabásnak 2029 nyaráig érvényes a szerződése az AEK-kel, amellyel a most megszerzett bajnoki címen túl – és a nagy elődökhöz persze magát csak nagyon szerényen hasonlítva – jelentős tervei vannak.

„Détári Lajos vagy Esterházy Márton népszerűségét Görögországban talán nem is lehet túlszárnyalni. Azt viszont remélem, hogy azért én is hozzáteszek valamit a csapat történelméhez. Három év sok idő, bármi megtörténhet. Nekem az a fontos, hogy mindig egyre több gólt és trófeát szerezzek. Úgyhogy próbálom a legjobb tudásomat adni az edzéseken, a meccseken, aztán meglátjuk, mi lesz, de a nagy elődökhöz hasonlóan tényleg jó lenne magamról is hagyni itt szép emlékeket.”