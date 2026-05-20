Ismét előnybe került a Kaposvár a férfi kosárlabda NB I bronzcsatájában

A harmadik helyért zajló párharc csütörtöki nyitányán a Kaposvár 88–80-ra verte hazai pályán a tavaly bronzérmes paksiakat, akik vasárnap 113–92-es győzelemmel egyenlítettek. A két gárda szerdán ismét a somogyi vármegyeszékhelyen csapott össze, és a meccs küzdelmes jellegét mutatja, hogy az első negyedbeli hétpontos vendégelőny után, a második és harmadik szakaszban legfeljebb ötpontos különbség alakult ki a csapatok között. Az utolsó perc 82–81-ről indult, az izgalmas hajrából pedig a Kaposvár jött ki jobban.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik meccsét szombaton rendezik Pakson.

Az alsóházi rájátszásban a serehajtó Oroszlány annak tudatában fogadta az utolsó előtti Szegedet, hogy ha vereséget szenved, búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak végül a 29–13-ra nyert harmadik negyeddel hozták a kötelező győzelmet – a playout utolsó fordulójára szombaton kerül sor.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE 85–83 (23–24, 21–21, 21–18, 20–20)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Kaposvár javára

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

9. FORDULÓ

Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 101–99 (27–25, 25–29, 25–20, 24–25)

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 96–93 (29–25, 25–16, 18–24, 17–14, 17–14) – hosszabbítás után

MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák 102–84 (22–18, 24–24, 29–13, 27–29)

Részletes jegyzőkönyvek később.