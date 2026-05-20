Ismét előnybe került a Kaposvár a férfi kosárlabda NB I bronzcsatájában

2026.05.20. 20:50
Ismét nyert otthon a Kaposvár (Fotó: hunbasket.hu, archív)
Kaposvári KK férfi kosárlabda NB I Atomerőmű SE OSE Lions
A Kaposvár hazai pályán nagy csatában legyőzte szerdán az Atomerőmű SE-t a férfi kosárlabda NB I bronzcsatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2–1-re vezet a párharcban.

A harmadik helyért zajló párharc csütörtöki nyitányán a Kaposvár 88–80-ra verte hazai pályán a tavaly bronzérmes paksiakat, akik vasárnap 113–92-es győzelemmel egyenlítettek. A két gárda szerdán ismét a somogyi vármegyeszékhelyen csapott össze, és a meccs küzdelmes jellegét mutatja, hogy az első negyedbeli hétpontos vendégelőny után, a második és harmadik szakaszban legfeljebb ötpontos különbség alakult ki a csapatok között. Az utolsó perc 82–81-ről indult, az izgalmas hajrából pedig a Kaposvár jött ki jobban.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik meccsét szombaton rendezik Pakson.

Az alsóházi rájátszásban a serehajtó Oroszlány annak tudatában fogadta az utolsó előtti Szegedet, hogy ha vereséget szenved, búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak végül a 29–13-ra nyert harmadik negyeddel hozták a kötelező győzelmet – a playout utolsó fordulójára szombaton kerül sor.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE 85–83 (23–24, 21–21, 21–18, 20–20)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Kaposvár javára

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
9. FORDULÓ
Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 101–99 (27–25, 25–29, 25–20, 24–25)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 96–93 (29–25, 25–16, 18–24, 17–14, 17–14) – hosszabbítás után
MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák 102–84 (22–18, 24–24, 29–13, 27–29)
Részletes jegyzőkönyvek később.

AZ ALSÓHÁZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

  9. Körmend

9

4

5

814–859

0.833 

19 

10. Kecskemét

9

7

2

742–736

0.833 

19 

11. Pécs

9

4

5

791–742

0.800 

18 

12. Zalaegerszeg

9

3

6

799–821

0.733 

16 

13. Oroszlány

9

4

5

808–814

0.700 

15 

14. Szeged

9

5

4

800–782

0.700 

15 

 

 

