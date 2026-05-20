Ismét előnybe került a Kaposvár a férfi kosárlabda NB I bronzcsatájában

A harmadik helyért zajló párharc csütörtöki nyitányán a Kaposvár 88–80-ra verte hazai pályán a tavaly bronzérmes paksiakat, akik vasárnap 113–92-es győzelemmel egyenlítettek. A két gárda szerdán ismét a somogyi vármegyeszékhelyen csapott össze, és a meccs küzdelmes jellegét mutatja, hogy az első negyedbeli hétpontos vendégelőny után, a második és harmadik szakaszban legfeljebb ötpontos különbség alakult ki a csapatok között. Az utolsó perc 82–81-ről indult, az izgalmas hajrából pedig a Kaposvár jött ki jobban.
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik meccsét szombaton rendezik Pakson.
Az alsóházi rájátszásban a serehajtó Oroszlány annak tudatában fogadta az utolsó előtti Szegedet, hogy ha vereséget szenved, búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak végül a 29–13-ra nyert harmadik negyeddel hozták a kötelező győzelmet – a playout utolsó fordulójára szombaton kerül sor.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE 85–83 (23–24, 21–21, 21–18, 20–20)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Kaposvár javára
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
9. FORDULÓ
Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 101–99 (27–25, 25–29, 25–20, 24–25)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 96–93 (29–25, 25–16, 18–24, 17–14, 17–14) – hosszabbítás után
MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák 102–84 (22–18, 24–24, 29–13, 27–29)
Részletes jegyzőkönyvek később.
|AZ ALSÓHÁZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|9. Körmend
9
4
5
814–859
0.833
19
|10. Kecskemét
9
7
2
742–736
0.833
19
|11. Pécs
9
4
5
791–742
0.800
18
|12. Zalaegerszeg
9
3
6
799–821
0.733
16
|13. Oroszlány
9
4
5
808–814
0.700
15
|14. Szeged
9
5
4
800–782
0.700
15