Férfi kosárlabda NB I: kinevezték az Alba Fehérvár új vezetőedzőjét

A székesfehérvári klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a szerb-bosnyák kettős állampolgárságú tréner szerződése egy plusz egy évre szól. Az Alba a múlt héten jelentette be, hogy nem lépteti életbe az Oliver Vidin vezetőedző megállapodásában szereplő, újabb egy idényre szóló opciót, így a szerb szakvezető távozik.

Jovanovics az elmúlt három idényben irányította a Honvédot, amely legutóbb ötödik lett a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig a legjobb négy közé jutott.

„Nagyon tehetséges és fiatal edzőt találtunk Jovanovics személyében, aki a Honvédnál bizonyította, hogy kisebb költségvetésből is nagyon erős, mindenkire veszélyes csapatot képes építeni. Bízunk benne, hogy az Albánál is nagyon sikeres időszakot tölt majd” – mondta Simon Balázs ügyvezető.