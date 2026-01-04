Nemzeti Sportrádió

Sörloth fejesére Guedes válaszolt, döntetlennel debütált a Real Sociedad kispadján Pellegrino Matarazzo

2026.01.04. 23:07
Fotó: Getty Images
Címkék
Atlético Madrid Real Sociedad La Liga
Nem bírt egymással a Real Sociedad és az Atlético Madrid a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 18. fordulójában vasárnap este.

Izgalmas első félidőt láthatott az Anoeta közönsége vasárnap este, a kapuk felváltva forogtak veszélyben, majd a szünet előtt a hazaiak gólt is szereztek, de a VAR les miatt elvette az eredetileg Sörloth öngóljának beírt találatot.

A fordulás után az első helyzetét gólra váltotta az Atlético: Giuliano Simeone jobb oldali beadásáról a hazai védelem és a kapus is lemaradt, így Alexander Sörloth senkitől sem zavartatva bólintott a hálóba. Két perccel később megduplázhatta volna előnyét Diego Simeone együttese, de Gallagher óriási ziccerben a kapu mellé durrantott.

A kihagyott lehetőség hamar megbosszulta magát, az 55. percben ugyanis egy parádésan végigvitt ellentámadásból egyenlítettek a hazaiak: Kubo Takefusza bal külsővel találta meg a teljesen üresen érkező Goncalo Guedest, aki elemi erővel lőtte ki a jobb felsőt. A folytatásban a baszk együttes (amelyet a kispadról először irányított a karácsonyi szünetben kinevezett Pellegrino Matarazzo – a szerk.) több ízben is megszerezhette volna a győztes gólt, de vagy Oblak védett hatalmasat, vagy a lövések nem voltak elég pontosak. A ráadásban Soler dönthette volna el a mérkőzést, de lövése centikkel suhant el a bal kapufa mellett, így maradt a pontosztozkodás. 1–1

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Sociedad–Atlético Madrid 1–1 (Guedes 55., ill. Sörloth 50.)
Sevilla–Levante 0–3 (Losada 45+2., Espí 77., C. Álvarez 90+4.)
Real Madrid–Betis 5–1 (G. García 20., 50., 82., Asencio 56., F. García 90+4., ill. Cucho 66.)
Alavés–Oviedo 1–1 (Boyé 69., ill. Vinas 56.)
Kiállítva: Benavídez (88.), ill. Vinas (75.)
Mallorca–Girona 1–2 (Muriqi 90+1. – 11-esből, ill. Cihankov 25., Vanat 63. – 11-esből)

Szombaton játszották
Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.)
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.) 
Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

1. Barcelona

19

161253–20+3349
2. Real Madrid

19

143241–17+2445
3. Villarreal

17

122334–16+1838
4. Atlético Madrid

19

115334–17+1738
5. Espanyol

18

103522–19+333
6. Betis

18

77430–24+628
7. Celta Vigo

18

68424–20+426
8. Athletic Bilbao

19

73917–25–824
9. Elche

18

57624–23+122
10. Getafe

18

63914–23–921
11. Sevilla

18

621024–29–520
12. Osasuna

18

54918–21–319
13. Alaves

18

54915–21–619
14. Rayo Vallecano

18

47714–21–719
15. Real Sociedad

18

46822–26–418
16. Mallorca

18

46820–26–618
17. Girona

18

46817–34–1718
18. Valencia

18

37817–30–1316
19. Levante

17

341020–29–913
20. Oviedo

18

26108–27–1912
a la liga állása

 

Atlético Madrid Real Sociedad La Liga
