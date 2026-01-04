Sörloth fejesére Guedes válaszolt, döntetlennel debütált a Real Sociedad kispadján Pellegrino Matarazzo

Izgalmas első félidőt láthatott az Anoeta közönsége vasárnap este, a kapuk felváltva forogtak veszélyben, majd a szünet előtt a hazaiak gólt is szereztek, de a VAR les miatt elvette az eredetileg Sörloth öngóljának beírt találatot.

A fordulás után az első helyzetét gólra váltotta az Atlético: Giuliano Simeone jobb oldali beadásáról a hazai védelem és a kapus is lemaradt, így Alexander Sörloth senkitől sem zavartatva bólintott a hálóba. Két perccel később megduplázhatta volna előnyét Diego Simeone együttese, de Gallagher óriási ziccerben a kapu mellé durrantott.

A kihagyott lehetőség hamar megbosszulta magát, az 55. percben ugyanis egy parádésan végigvitt ellentámadásból egyenlítettek a hazaiak: Kubo Takefusza bal külsővel találta meg a teljesen üresen érkező Goncalo Guedest, aki elemi erővel lőtte ki a jobb felsőt. A folytatásban a baszk együttes (amelyet a kispadról először irányított a karácsonyi szünetben kinevezett Pellegrino Matarazzo – a szerk.) több ízben is megszerezhette volna a győztes gólt, de vagy Oblak védett hatalmasat, vagy a lövések nem voltak elég pontosak. A ráadásban Soler dönthette volna el a mérkőzést, de lövése centikkel suhant el a bal kapufa mellett, így maradt a pontosztozkodás. 1–1

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Real Sociedad–Atlético Madrid 1–1 (Guedes 55., ill. Sörloth 50.)

Sevilla–Levante 0–3 (Losada 45+2., Espí 77., C. Álvarez 90+4.)

Real Madrid–Betis 5–1 (G. García 20., 50., 82., Asencio 56., F. García 90+4., ill. Cucho 66.)

Alavés–Oviedo 1–1 (Boyé 69., ill. Vinas 56.)

Kiállítva: Benavídez (88.), ill. Vinas (75.)

Mallorca–Girona 1–2 (Muriqi 90+1. – 11-esből, ill. Cihankov 25., Vanat 63. – 11-esből)

Szombaton játszották

Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.)

Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)

Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)

Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)