Nemzeti Sportrádió

Borja Iglesias duplázott, a Celta legyőzte a Valenciát

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 16:06
Borja Iglesias (jobbra) kétszer volt eredményes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Borja Iglesias Celta Vigo La Liga
A Celta Vigo hazai pályán 4–1-re győzte le a Valenciát a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 18. fordulójában.

 A Celta Vigo három veretlen meccsel zárta az óévet, a Valencia ellenben rossz formában érkezett Galiciába, hiszen az utolsó négy bajnokiján egyszer sem gazdagodott három ponttal.

A vendégek viszont jól kezdhettek volna, André Almeida ugyanis tizenegyest harcolt ki, ám Pepelu kicsit túlhelyezte a labdát, amely a kapufáról pattant ki.

Ez a Celtának adott lendületet, a következő percekben többször is veszélyeztettek a hazaiak, majd az első fél óra után ők is tizenegyeshez jutottak, miután Borja Iglesias lábát eltalálta Dimitri Foulquier. A sértett állt a labda mögé, és Pepeluval ellentétben ő biztosan helyezett a kapuba.

Az 59. percben a leshatárról kiugró Pablo Durán önzetlen passza után Borja Iglesias növelte az előnyt. A 70. percben egy védelmi hiba után Pepelu szépített, 19 méterről tekert szépen a kapuba, de Mouctar Diakhaby hibája után Jones el-Abdellaui egyedül robogott kapura, és higgadtan a hálóba lőtt.

A ráadásban Hugo Álvarez megszerezte csapata negyedik gólját, még fölényesebbé téve a sikert, a Valencia ráadásul sérülés miatt a kapusát is elveszítette az utolsó percekre. A Valencia a forduló végén akár kieső helyre csúszhat vissza, és könnyen lehet, hogy ez a vereség Carlos Corberán állásába kerül.

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Később
16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona18151251–20+3146
  2. Real Madrid18133236–16+2042
  3. Atlético Madrid18114333–16+1737
  4. Villarreal16112331–15+1635
  5. Espanyol17103422–17+533
  6. Betis1777329–19+1028
  7. Celta Vigo1868424–20+426
  8. Athletic Bilbao1872916–24–823
  9. Elche1757523–20+322
10. Getafe1863914–23–921
11. Sevilla1762924–26–220
12. Rayo Vallecano1847714–21–719
13. Osasuna1753917–20–318
14. Mallorca1746719–24–518
15. Alavés1753914–20–618
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1837817–30–1316
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210

 

Valencia Borja Iglesias Celta Vigo La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: egymás ellen folyatódott a Rayo Vallecano és a Getafe nyeretlen sorozata

Spanyol labdarúgás
17 órája

Kylian Mbappé megsérült – eljött Vinícius Júnior ideje?

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:32

Az újjászületett Barcelona uralta az évet a La Ligában, de kitart a lendület 2026-ra is?

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 13:13

Felmondta a La Ligával kötött kollektív megegyezést a játékosok szakszervezete

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 12:41

Sajtóhírek szerint két belső védő is távozhat a Real Madridtól a nyáron

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 17:35

Fotó: Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 10:44

Az éllovas Hapoel Tel-Aviv Münchenben tíz ponttal legyőzte a Bayernt a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.23. 23:24

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 10:50
Ezek is érdekelhetik