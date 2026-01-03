Borja Iglesias duplázott, a Celta legyőzte a Valenciát

A Celta Vigo három veretlen meccsel zárta az óévet, a Valencia ellenben rossz formában érkezett Galiciába, hiszen az utolsó négy bajnokiján egyszer sem gazdagodott három ponttal.

A vendégek viszont jól kezdhettek volna, André Almeida ugyanis tizenegyest harcolt ki, ám Pepelu kicsit túlhelyezte a labdát, amely a kapufáról pattant ki.

Ez a Celtának adott lendületet, a következő percekben többször is veszélyeztettek a hazaiak, majd az első fél óra után ők is tizenegyeshez jutottak, miután Borja Iglesias lábát eltalálta Dimitri Foulquier. A sértett állt a labda mögé, és Pepeluval ellentétben ő biztosan helyezett a kapuba.

Az 59. percben a leshatárról kiugró Pablo Durán önzetlen passza után Borja Iglesias növelte az előnyt. A 70. percben egy védelmi hiba után Pepelu szépített, 19 méterről tekert szépen a kapuba, de Mouctar Diakhaby hibája után Jones el-Abdellaui egyedül robogott kapura, és higgadtan a hálóba lőtt.

A ráadásban Hugo Álvarez megszerezte csapata negyedik gólját, még fölényesebbé téve a sikert, a Valencia ráadásul sérülés miatt a kapusát is elveszítette az utolsó percekre. A Valencia a forduló végén akár kieső helyre csúszhat vissza, és könnyen lehet, hogy ez a vereség Carlos Corberán állásába kerül.

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)

Később

16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)